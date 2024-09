Leyenda del Manchester United le restó méritos a Luis Díaz: “No es un gran goleador”

Luis Díaz anotó doblete ante el Bournemouth - crédito Peter Powell/REUTERS/

El jugador colombiano Luis Díaz lleva cinco goles en la actual temporada con el Liverpool tras anotar dos tantos en la victoria de su equipo contra el Bournemouth, encuentro válido por la quinta jornada de la Premier League.

Este logro lo posiciona en el segundo lugar de la tabla de goleadores, solo por detrás de Erling Haaland del Manchester City y seguido por su compatriota Jhon Jáder Durán del Aston Villa.

Críticas a Luis Díaz en Inglaterra

En los últimos meses, Díaz ha sido cuestionado por su falta de definición Peter Powell/REUTERS

A pesar de su destacada actuación, no todas las figuras del fútbol han elogiado a Díaz. Peter Schmeichel, exguardameta del Manchester United y actual comentarista de Sky Sports, cuestionó la calidad de los goles del colombiano. El danés afirmó que el arquero del Bournemouth “pudo hacer más” para evitar los tantos del colombiano, sugiriendo que hubo “complicidad” del portero en ambas anotaciones.

“El primero, seguro Kepa se lo pone fácil a Díaz, es uno de esos, los llamamos momentos locos en los que tomas una decisión y a mitad de camino, ya no te puedes recuperar de eso”, aseguró el exarquero de la selección danesa.

En su análisis, Schmeichel comentó que en el primer gol, el arquero del Bournemouth, Kepa, facilitó la tarea a Díaz.

“Hablamos de que Luis Díaz no es un gran goleador y no tiene las oportunidades. Vimos las dos oportunidades que falló, luego marca dos goles en dos minutos. No diría que el segundo gol fue una gran definición, tuvo un poco de suerte. Tiene un pequeño hueco entre las piernas y el balón entra por ahí” dijo Schmeichel para el medio citado.

Cinco goles lleva en la presente campaña Luis Díaz con Liverpool - crédito Peter Powell/REUTERS

A pesar de sus críticas, Schmeichel también reconoció el esfuerzo y la energía de Díaz en el campo. “Es un jugador muy interesante porque tiene mucha energía, trabaja duro para el equipo. No marca suficientes goles, pero hoy marcó dos y cinco en total durante toda la temporada, lo cual es bueno para él”, concluyó.

Díaz ha sido una pieza clave para el Liverpool en esta temporada, y su desempeño ha sido objeto de análisis y comentarios tanto positivos como negativos. La actuación del delantero colombiano sigue siendo un tema de debate entre los expertos del fútbol, quienes reconocen su talento, pero también señalan áreas de mejora.

Por su parte, Tony Cascarino que defendió los colores del Chelsea en la década de los 90, elogió la presentación del nacido en Barracas (La Guajira).

“No hay muchos extremos como él, nunca sabes realmente hacia dónde va a ir. Porque recorta hacia dentro y se dirige al arco, y puede ser un poco desperdiciador en sus remates, pero es un futbolista fantástico”, dijo para TalkSports.

Y agregó: “Es uno de esos jugadores a los que quieres seguir de cerca, quieres que las generaciones más jóvenes también lo vean y digan ‘Miren cómo es este muchacho cuando se encuentra en ciertas situaciones’. Ha sido, sin lugar a dudas, el mejor delantero del Liverpool hasta ahora. No solo por sus goles, sino por sus actuaciones. Simplemente, corre hacia la gente. Mira, tener el respaldo de un entrenador y seleccionarlo directamente en la alineación ayuda, pero con eso su confianza es alta como una cometa, se ha disparado”

La próxima salida del Liverpool será por la tercera ronda de la Copa de la liga cuando reciba en su estadio al West Ham. En encuentro entre ambas escuadras está programado para el miércoles 25 de septiembre a partir de las 2:00 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de Disney+ Premium.

Mientras que por Premier League se verá las caras el domingo 29 de septiembre ante el Wolves de Yerson Mosquera. Este partido válido por la sexta jornada del campeonato inglés se jugará desde las 11:30 a. m.