Directivos del fútbol colombiano estarían inconformes con Néstor Lorenzo: está es la razón

Néstor Lorenzo en la raya técnica durante el encuentro donde Colombia venció a Argentina por 2-1 en Barranquilla el 10 de septiembre de 2024 - crédito Luisa González / REUTERS

Néstor Lorenzo, director técnico de la selección Colombia, enfrenta críticas de los directivos del fútbol profesional colombiano por la escasa inclusión de jugadores locales en el equipo nacional.

Según informó Carlos Antonio Vélez en su programa Palabras Mayores de Antena 2, los dirigentes están molestos con el estratega argentino por priorizar a futbolistas que juegan en el extranjero.

Carlos Antonio Vélez reveló la molestia de los directivos del fútbol colombiano con Lorenzo

El comentarista habló en el programa de YouTube 'Desnúdate con Eva' sobre varios temas-crédito @velezfutbol/Instagram

En la reciente fecha FIFA de septiembre, la selección Colombia sumó cuatro puntos al empatar como visitante con Perú y vencer como local a Argentina. Estos resultados consolidaron al equipo en la segunda posición de la eliminatoria sudamericana rumbo a la copa del mundo de 2026. A pesar de este buen desempeño, las decisiones de Lorenzo han generado controversia entre los directivos del fútbol colombiano.

Carlos Antonio Vélez explicó que los dirigentes consideran que Lorenzo no da suficientes oportunidades a los jugadores del torneo local. “Hay una gran molestia entre los clubes de fútbol nacional con Lorenzo y me pusieron dos ejemplos. A Solís le sirve, pero cuando juega en el Girona, cuando jugaba en Nacional no”, afirmó el comentarista. Este comentario refleja la percepción de que el argentino valora más a los jugadores que militan en ligas extranjeras.

Otro caso mencionado por Vélez es el de Juan Camilo Portilla. “Cuando jugaba en América no lo llamaba, decía que estaba lesionado. Ahora cuando juega en Talleres lo llama, convoca y pone a jugar. Están molestos con él”, añadió el periodista. Esta situación ha exacerbado la insatisfacción de los directivos, quienes sienten que los talentos locales no están siendo debidamente considerados.

La selección Colombia, dirigida por Lorenzo, se prepara para enfrentar a Bolivia y Chile en las jornadas 9 y 10 de las clasificatorias. Estos partidos serán cruciales para mantener la posición del equipo en la tabla y asegurar su clasificación al mundial. Sin embargo, la tensión entre el cuerpo técnico y los directivos podría influir en el ambiente interno del equipo.

La controversia sobre la selección de jugadores no es nueva en el fútbol colombiano, pero la actual situación pone de relieve la importancia de equilibrar la inclusión de talentos locales y extranjeros. La gestión de Lorenzo será observada de cerca en los próximos encuentros, y su capacidad para manejar estas críticas podría ser determinante para su continuidad al frente del equipo nacional.

Carlos Antonio Vélez le bajó el pulgar a James Rodríguez

James Rodríguez anotó en tanto de la victoria de la selección Colombia sobre Argentina - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El periodista deportivo estuvo como invitado en el espacio Desnudate con Eva de la comunicadora española Eva Rey, y se refirió a la actuación del cucuteño, de 33 años, con la selección Colombia en la Copa América, torneo en el que elegido como el mejor jugador del certamen en el que aportó seis asistencias y anotó un tanto.

“Totalmente ratificado. No me he tragado ninguna palabra. La elección de James Rodríguez como mejor jugador de la Copa América fue una decisión del pueblo. Esa era una votación de una cerveza que puso la gente a votar, es como las famosas encuestas por Internet, y no le estoy quitando ningún mérito”.

Para el manizaleño, el jugador del Rayo Vallecano fue protagonista en los encuentros de la fase de grupos y los cuartos de final contra Panamá; sin embargo, no fue determinante en los partidos contra Uruguay y Argentina, respectivamente.

“Yo le voy a decir por qué en la selección Colombia todo le sale bien, porque en la selección no se entrena y a él no le gusta entrenar. A él le gusta el ‘pechiche’, ese ha sido su hábitat y por eso 11 técnicos lo han mandado al banco. El equivocado no soy yo, que las palabras se las traguen los 11 técnicos”, dijo Vélez sobre James Rodríguez.