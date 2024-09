Cesar Farías aclaró los rumores de indisciplina en el Junior de Barranquilla: “Eso fue antes de que yo llegara”

Cesar Farías debutará en liga ante su exequipo - crédito @JuniorClubSA / X

César Farías desmintió cualquier rumor de indisciplina en el Junior de Barranquilla. En una rueda de prensa, el entrenador venezolano aseguró que, desde su llegada, ningún jugador ha faltado a los entrenamientos y explicó que los supuestos actos de indisciplina se registraron antes de su gestión.

Esta aclaración surge en un contexto complicado para el club, que fue eliminado en octavos de final de la Copa Libertadores y ha mostrado un rendimiento irregular en la Liga BetPlay y la Copa Colombia.

El Junior de Barranquilla vive un momento crítico en el segundo semestre de 2024, lo que llevó a la salida de Arturo Reyes como director técnico y al nombramiento de Farías en su lugar. El nuevo entrenador ha aprovechado el aplazamiento de los partidos contra el Deportivo Pereira y el Atlético Nacional para implementar sesiones de entrenamiento de doble jornada y transmitir su filosofía al equipo.

En su primera conferencia de prensa tras su llegada, Farías fue enfático: “No soy hombre de aclarar rumores. A mí no me ha faltado ningún jugador al entrenamiento”. Además, manifestó su compromiso con ayudar y hacer crecer a los futbolistas como profesionales dentro del campo. Estas palabras calman las aguas en el equipo, que había sido objeto de especulaciones sobre la falta de disciplina.

Y agregó: “Hablé con las personas que estaban a cargo y me dicen que un joven, que no fue convocado a un partido, fue a una fiesta. Eso fue antes que yo llegara”.

Otra cuestión que Farías abordó fue su independencia como entrenador. Inicialmente, se había mencionado la posibilidad de que Faryd Mondragón actuara como asistente técnico del venezolano. No obstante, el venezolano aclaró que estas negociaciones no llegaron a buen puerto y afirmó que no necesita un asistente porque ya cuenta con un equipo técnico completo.

“Yo vine con un asistente. Queríamos traer a alguien importante del fútbol colombiano, pero nuestro cuerpo de trabajo lo tenemos completo. A mí nunca me quisieron imponer nada”, comentó Farías.

Junior de Barranquilla buscará volver al triunfo en liga ante Águilas Doradas - crédito Colprensa

La situación deportiva del Junior de Barranquilla ha sido complicada. La eliminación de la Copa Libertadores en octavos de final y los resultados irregulares en las competiciones locales han generado un clima de insatisfacción entre la afición y la directiva. Esperan que bajo el mando de Farías, el equipo recupere la senda del éxito y estabilice su rendimiento tanto en la liga local como en la copa.

Cabe destacar que, tras la destitución de Arturo Reyes, el equipo ha pasado por una fase de reorganización y ajuste. Farías ha iniciado un intenso período de preparación para alinear al equipo con su visión y estrategia, lo que podría redefinir las expectativas para el resto de la temporada. Con su llegada, también se espera una mejora en el ambiente interno y una mayor cohesión en el grupo de jugadores.

El Junior de Barranquilla tiene un reto significativo por delante. El club y su nueva dirección técnica deberán trabajar arduamente para revertir la situación actual y aspirar nuevamente a ocupar los primeros lugares en las competiciones en las que participa.

Cabe recordar que, Cesar Farías debutó en el banquillo técnico de Junior de Barranquilla, por los octavos de final de la Copa Colombia ante Independiente Medellín, que se impuso en la ida 2-0 en el Atanasio Girardot, con anotaciones de Luis Sandoval y Baldomero Perlaza.

Por Liga BetPlay, el cuadro Tiburón tendrá acción el domingo 22 de septiembre en condición de local ante Águilas Doradas, encuentro válido por la fecha 11 del campeonato. El duelo está programado para los 8:30 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de Win Sports+.