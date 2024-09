Acusan de arrogantes a las jugadoras de la selección Colombia por ignorar a niños que querían una foto

La actitud de las deportistas generó críticas en redes sociales - crédito @Paola.Rochas/TikTok

El fútbol femenino en Colombia ha crecido de manera exponencial; esto se debe a los resultados positivos que han tenido los clubes a nivel local e internacional, también por el rendimiento de la selección Colombia en las diferentes competencias.

Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de París 2024, la Tricolor logró avanzar por primera vez de la primera ronda y aunque perdió en cuartos de final frente a España, quedó la sensación de que cada vez se está más cerca del rendimiento elite de este deporte.

De la misma forma, en la Copa del Mundo Sub-20 que se está desarrollando en Colombia, el equipo dirigido por Carlos Paniagua no ha desentonado y con tres triunfos en la fase de grupos y una victoria frente a Corea del Sur en los cuartos de final, buscará meterse en las semifinales del torneo contra a Países Bajos el 15 de septiembre sobre las 4:30 p. m. en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Cabe recordar que el juego frente a Corea del Sur también se jugó en la capital del Valle del Cauca, por lo que las deportistas cafeteras se están hospedando desde hace más de una semana en el hotel Azor, en donde múltiples grupos de personas se han acercado para intentar obtener una fotografía o un autógrafo de Linda Caicedo y compañía.

Colombianas fueron acusadas de ser arrogantes

En la salida de las jugadoras para el último entrenamiento antes del juego contra la selección europea, se generó una aglomeración afuera del hotel, en la que varios niños esperaban compartir un momento con alguna de las deportistas; sin embargo, la única que se detuvo en su camino hacía el bus de la delegación fue la delantera Yessica Muñoz, que aceptó tomarse fotografías con varios de los presentes.

En el video, que se hizo viral en redes sociales, se escucha a una mujer pedirle en repetidas ocasiones a Linda Caicedo que se detenga para que su nieto pueda tener una foto con ella, pero la atacante del Real Madrid sigue su recorrido y se subió al bus sin acceder a la petición de la aficionada.

Mientras gran parte del plante de la selección Colombia sigue abordando el vehículo, una trabajadora del cuerpo técnico de la Tricolor explicó a los presentes por qué no podrían detenerse las deportistas, afirmando que “vamos para un entrenamiento y por eso no podemos detenernos”, pero esto no hizo que la imagen de las futbolistas quedará de una mejor manera.

Debido a la exposición que tuvo el video, múltiples personas afirmaron en los comentarios que las jugadoras de la selección Colombia necesitan “unos entrenitos de humildad”, mientras que otros usuarios contaron historias negativas que han tenido cuando pudieron acercarse a las atletas en algún momento.

“Tuve la oportunidad de estar cerca y las que saludan lo hacen como porque les toca, pero la mayoría ni mira a las personas”, “Si tú eres así con tus futuros hinchas, luego no se hagan las dignas” o “Mucha arrogancia en las futbolistas y eso que no han ganado nada”, fueron algunos de los comentarios.

Así llega Colombia al duelo contra Países Bajos

En la atención a medios antes del juego por los cuartos de final del mundial sub 20, el entrenador colombiano, Carlos Paniagua, afirmó que sus jugadores están preparadas para el compromiso y destacó el orgullo que siente por el grupo con el que ha trabajado.

“Siento un orgullo muy grande al liderar esta generación. Esta sensación de estar en los cuartos de final, ya se vivió en el campeonato del mundo Sub-17 de India y de pasar a una semifinal y continuar. Por otro lado, quiero destacar que, nuestras jugadoras tienen carácter, personalidad y compromiso. El trabajo que están llevando a cabo es de menos a más en este campeonato”.

Sobre Países Bajos, el entrenador entregó un balance de lo que ha analizado de las europeas y afirmó que son “un rival que maneja muchas formas de juego, es un equipo demasiado físico, que maneja dentro de sus formas, la transición de defensa hacía el ataque porque tiene jugadoras muy rápidas en la parte de arriba”.