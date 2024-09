Reinaldo Rueda volvió a repetir la polémica con James Rodríguez: críticas por baja sensible en Honduras

Reinaldo Rueda perdió con Honduras ante Jamaica por 2-1, en la Liga de Naciones de Concacaf, y abrió polémica por la ausencia de Romell Quioto - crédito Carlos Ramírez/EFE

Reinaldo Rueda recibió una nueva oportunidad en el fútbol internacional con el seleccionado de Honduras, al que dirige desde septiembre de 2023 y ha avanzado en torneos como las clasificatorias de la Concacaf para el mundial de 2026, así como en la Liga de Naciones.

Sin embargo, el entrenador colombiano pasa por una polémica similar a la que vivió con James Rodríguez con la selección Tricolor, debido a que no convocó a uno de los jugadores con más experiencia en el cuadro Catracho, Romell Quioto, para los duelos frente a Trinidad y Tobago y Jamaica.

Ahora el timonel cafetero deberá recomponer el camino para llegar a los cuartos de final en la Liga de Naciones de la Concacaf, pues solo los dos primeros acceden a los cuartos de final e irán asegurando cupo para la Copa Oro 2025, que compensaría la eliminación en la ronda preliminar de la Copa América 2024.

“No podemos vivir del recuerdo ni de los nombres”

Más allá de la experiencia y títulos con los que pueda contar, no cabe duda que el timonel cafetero siempre estuvo expuesto a polémicas por sus decisiones, sobre todo cuando se trata de seleccionados por la ausencia de algún jugador considerado como importante.

Esa situación se le presentó con Honduras, debido a que fue cuestionado por la baja de Romell Quioto, atacante de 33 años que suma mucha experiencia con los Catrachos, pero que no convocó para la Liga de Naciones por encontrarse en el Al Arabi de Arabia Saudita.

Romell Quioto, atacante de 33 años, quedó fuera de Honduras en la Liga de Naciones por decisión de Reinaldo Rueda - crédito Kim Klement Neitzel/USA TODAY Sports

“Yo fui muy claro con Romell, cuando logre un gran nivel y yo crea que es necesario para la selección (volverá), no podemos vivir del recuerdo ni de los nombres. Cuando compita en una liga de altísimo nivel y marque diferencia”, dijo Rueda en conferencia.

Reinaldo rueda añadió que las críticas por la ausencia de Quioto no tienen fundamento: “No podemos justificar el resultado haciendo ese populismo, no viene bien para el grupo, es irrespetar a los jugadores que están acá, hay que respetar a los jugadores que están acá. Estamos claros y no podemos vivir del recuerdo”.

Reinaldo Rueda dejó claro que la derrota 2-1 sobre Jamaica no se dieron por errores propios, sino otras circunstancias en el partido - crédito José Valle/EFE

Sobre la derrota 2-1 ante Jamaica, el 10 de septiembre, el colombiano explicó que no se dio por equivocaciones propias: “Vivimos algo que no es natural e inusual, traté de mover poco el equipo por las características del rival, pero ese tema de que cuando pierde el equipo se equivocó el técnico y más en la forma que nos gana el rival, con un autogol, ¿en qué me pude haber equivocado? Hoy no me equivoqué, era lo que habíamos trabajado y proyectado, uno siempre quiere ganar”.

Situación similar con James Rodríguez

Lo ocurrido con Romell Quioto hizo recordar la situación que Reinaldo Rueda vivió con James Rodríguez en septiembre de 2021, al que no llamó para la Copa América y algunos partidos de las eliminatorias por su falta de ritmo en esa época, cuando salió del Everton para el Al Rayyan de Qatar.

James Rodríguez vivió uno de los años más complicados de su carrera en 2021, cuando no sumaba minutos con Al Rayyan, salió del Everton y en la selección Colombia quedó afuera - crédito Ibraheem Al Omari/REUTERS

“Creo que la ansiedad y el deseo del jugador de estar acá en selección hace que uno en forma inconsciente precipite esas apariciones. No solamente es la cicatrización de una lesión, sino la readaptación de la competencia. Creo que está muy claro, no podemos hacerle daño a James, ni a la selección, cuando lo hemos visto en su plenitud lo queremos, cuando él esté 500 %, porque 100 % no es suficiente para la selección”, afirmó.

Rueda explicó en conferencia de prensa que “uno le dice a los jugadores siempre que el plus o ingrediente especial de la selección es un término que hace muchos años lo utilizamos nosotros del 500%, pero que ustedes saben que en el fútbol más que la cuantificación es la cualificación y ese 500% involucra una cantidad de factores desde el orden táctico, disponibilidad mental, técnica, continuidad, salud”.