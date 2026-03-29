Niño de 11 años recibió golpiza hasta que “perdió el sentido” en Ibagué: la madre asegura que fueron sus compañeros de clase

Institución educativa Francisco de Paula Santander Ibagué, en la que habría ocurrido la golpiza contra un menor de 11 años - crédito Ministerio de Educación

Un niño de 11 años permanece hospitalizado en Ibagué tras sufrir una golpiza dentro de su salón de clases, presuntamente a manos de varios compañeros, según denunció su progenitora, Helena Rodríguez, que explicó la agresión por parte los otros menores y alegó presunta falta de acción de las autoridades escolares.

De acuerdo con el relato de Rodríguez, madre del menor, la situación se desencadenó el jueves 26 de marzo de 2026, cuando recibió a las 10:53 a. m. un mensaje urgente de la docente de su hijo, estudiante de la Institución Educativa Francisco de Paula Santander de Ibagué.

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En el audio, la profesora solicitó que acudiera inmediatamente al colegio para trasladar al niño a un centro médico. La mujer, que dio a conocer su denuncia a Blu Radio, reportó que, al llegar al recinto, encontró al menor desorientado, con episodios de pérdida de conciencia.

“Mi hijo ha perdido el sentido, ha estado desmayado”, aseguró. El menor, identificado como Thiago, resultó con un hematoma craneoencefálico y sus episodios de pérdida de conciencia obligaron a sus padres a gestionar su traslado de urgencia a un centro médico.

El menor fue llevado a una USI de el barrio El Salado, en Ibagué - crédito captura de pantalla Google Maps

Según la madre, las explicaciones de la docente no coinciden con la magnitud de las lesiones. Señaló que le indicaron que el incidente ocurrió durante “un momentico” en el que la profesora abandonó el aula. Rodríguez cuestionó esa versión: “Para que digan que fue tan rápido, entonces ¿quién lo golpeó? Esto no fue algo leve. Tenemos evidencias de cómo quedó”.

El menor fue trasladado inicialmente a la USI del barrio Especial El Salado, donde médicos confirmaron el hematoma y recomendaron una remisión urgente a Bogotá para evaluación por neurología pediátrica.

La familia denunció que el trámite de traslado se demoró y que la atención médica resultó insuficiente en las primeras horas. “Ayer lo tuvieron en observación sin prestarle la atención adecuada. No le hacían exámenes, la remisión no avanzaba”, relató la madre, que además sostuvo que solo tras hacer público el caso se aceleró el proceso: “Después de que hablé, en cuestión de segundos enviaron la ambulancia”.

La acudiente también acusó a las autoridades escolares de no responder de manera efectiva ante situaciones previas de acoso escolar. “Mi hijo ya había manifestado situaciones de acoso. No hicieron nada. Y ahora está luchando por su vida”, declaró, ante la aparente la ausencia de un pronunciamiento formal por parte de los directivos del colegio ni de autoridades locales. “Me siento en completo abandono”, expresó.

La madre denunció que ya había notificado a la institución educativa que su hijo estaba siendo sometido a acoso escolar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Mientras Thiago continúa bajo observación y la familia espera su traslado a Bogotá. Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial de las autoridades educativas ni de salud sobre el hecho.

La madre advirtió que desde el colegio le comunicaron que el caso sería revisado solo después de la Semana Santa. “Han sido solo pañitos de agua tibia”, afirmó.

Menor de 12 años fue víctima de agresiones en colegio de Bucaramanga

Una madre en Bucaramanga denunció públicamente en 2025 que su hijo de 12 años, estudiante de sexto grado, fue víctima de 19 agresiones en su colegio durante 2025, el último de estos episodios —acontecido el 7 de noviembre— lo dejó hospitalizado por un golpe en la cabeza y llevó a la intervención de la Secretaría de Educación de la ciudad.

Según el relato de la madre recogido por Noticias Caracol, las agresiones comenzaron en los primeros meses del año y, a lo largo de ese periodo, el menor llegó a su hogar con moretones, rasguños y el uniforme sucio, manifestando además temor a regresar a clases.

La gravedad del último ataque obligó a hospitalizarlo y se le practicó un TAC cerebral que reveló un hematoma, además de presentar visión borrosa, mareo y vómito. Como consecuencia médica, recibió una incapacidad de cuatro días.

El menor fue golpeado en 19 oportunidades diferentes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El caso confirmó, con datos concretos, la reiteración de actos violentos: la agresión del 7 de noviembre correspondió al episodio número 19 reportado en el año, lo que llevó a la madre a sostener que las autoridades educativas no ofrecieron respuestas claras ni garantías de seguridad.

La posición de la familia fue reforzada por la percepción de una falta de acompañamiento institucional. La madre, citada por Noticias Caracol, afirmó haber sentido que la psicóloga del colegio atribuyó la responsabilidad de los ataques al propio niño por “no defenderse”.

Esta situación, detalló la denunciante, tuvo impactos adicionales: el deterioro emocional provocado por el acoso escolar llevó al menor a perder el año académico, incrementando la preocupación de la familia por las consecuencias a largo plazo de la falta de intervención eficaz.