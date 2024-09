Qué sanciones tendría ‘el Dibu’ Martínez por golpear a un camarógrafo tras la derrota de Argentina

Dibu Martínez le pegó un manotazo a una cámara tras la derrota ante Colombia y podría recibir una fuerte sanción - crédito captura de pantalla redes sociales

Emiliano ‘el Dibu’ Martínez ha sido uno de los actuales referentes de la selección Argentina. El portero que milita en el Aston Villa se ha inmortalizado por participar en los títulos de dos Copa América, una Copa Mundo, y la ‘finalísima’ contra el campeón de Europa.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Pero Martínez también ha sido objeto de críticas por su carácter, que algunos sectores han calificado como grosero, poco profesional e irrespetuoso.

Precisamente, tras el partido entre Colombia y Argentina por la octava fecha de las Eliminatorias, en el que los cafeteros derrotaron a la albiceleste, el arquero salió visiblemente frustrado y, en medio de su enojo, golpeó a un camarógrafo de televisión, un incidente que fue captado en vivo.

Dibu Martínez golpeó una cámara tras perder con Colombia - crédito @__ElBicho007/X

Cuántas fechas podría ser sancionado Emiliano Martínez

Pero esta acción cuestionada de Martínez podría salirle cara al argentino, de acuerdo con el código disciplinario de la Fifa, máxima autoridad del fútbol a nivel mundial.

Las acciones de ‘Dibu’ podrían traerle varias fechas de sanción, por lo menos tres, según el capítulo que describe los castigos a las conductas incorrectas de los jugadores y los oficiales.

“Al menos tres partidos o un periodo de tiempo adecuado por agredir (se incluye propinar codazos, puñetazos, patadas o mordiscos; escupir o golpear) a un adversario u otra persona que no sea un oficial de partido”.

Emiliano Martínez fue vencido en dos ocasiones y salió golpeando a un camarógrafo por su bajo rendimiento - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

Durante el partido entre Colombia y Argentina, la afición de la Tricolor dejó claro su rechazo hacia el arquero argentino. Cada vez que Martínez intervenía en alguna jugada, era abucheado por miles de hinchas presentes en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

La hostilidad del público, sumada a los goles de Yerson Mosquera y James Rodríguez, y la derrota de la albiceleste, provocaron que el arquero argentino saliera del campo visiblemente molesto. En su frustración, agredió a un camarógrafo, quien luego le envió un mensaje irónico sugiriéndole que se calmara.

Martínez se convirtió en blanco de cuestionamientos por su actitud dentro y fuera de la cancha - crédito Mauricio Dueñas

El camarógrafo durante la transmisión de Noticias RCN habló sobre el reprochable incidente que protagonizó el arquero profesional, el sujeto agredido se presentó ante el ‘Dibu’ y le explicó la situación de su trabajo.

“‘Dibu’, hermano, ¿Cómo estás? Soy Jhonny Jackson, el camarógrafo que agrediste en el partido contra Colombia. Con el pitazo final, yo como camarógrafo y operador de steady, siempre voy a buscar reacciones porque el director me lo empieza a decir por el intercom. Simplemente, entro a la cancha. Después de 90 minutos todos están cansados, y busco reacciones”.

Así mismo Jackson fue sincero y confesó que la agresión de Martínez lo llenó de ira, pero que prefirió ser una persona respetuosa y no avivar el altercado. Finalmente le recomendó al arquero reponerse de la derrota y de sus frustraciones que lo llevan a protagonizar vergonzosos incidentes.

“Veo al Dibu saludándose con dos arqueros suplentes y me acerco a él; y de la nada me tira un manotazo. Me dio rabia, me dio mucha rabia. Yo estoy trabajando, así como él lo está haciendo, atajando. Ni siquiera estaba jugando fútbol con él, me dio mucha rabia, pero no le dije nada en el momento. Quería decirte que tranquilo, hermano. En la vida, todo el mundo ha perdido un partido, para ti de pronto significó mucho esa derrota, pero... pa ‘lante Dibu”.

Uno de los deportistas más detestados del país

El Dibu Martínez fue el protagonista en la serie de penales entre Argentina y Colombia por las semifinales de la Copa América 2021- crédito Getty Images.

El rechazo hacia Emiliano ‘Dibu’ Martínez en Colombia se originó principalmente durante la Copa América 2021, en el partido de semifinales entre Colombia y Argentina. En la tanda de penales, Martínez utilizó tácticas psicológicas para desconcentrar a los jugadores colombianos, siendo Yerry Mina uno de sus principales objetivos. Antes del cobro de Mina, Martínez lo provocó con comentarios como “estás nervioso” y “te a comer cagón”, logrando que el defensor fallara su penal. Tras la falla, Martínez celebró de manera efusiva, lo que fue percibido como una falta de respeto hacia el jugador y la afición colombiana.

Este incidente marcó un punto clave en la antipatía que muchos colombianos sienten hacia el arquero argentino. Para los seguidores de la Tricolor, las provocaciones de Martínez no solo fueron una estrategia competitiva, sino un acto de arrogancia y falta de deportividad.