Habló el camarógrafo agredido por el Dibu Martínez: “Me dio mucha rabia”

Emiliano "Dibu" Martínez fue titular, el 10 de septiembre, en la derrota 2-1 de Argentina ante Colombia en juego de la fecha ocho de las eliminatorias al Mundial de 2026 - crédito Mauricio Dueñas/EFE

El martes 10 de septiembre de 2024, la selección Colombia se enfrentó a Argentina en la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Los cafeteros se impusieron 2-1, con lo que defendieron su invicto. Sin embargo, la victoria del equipo nacional se vio manchada por un mal gesto de Emiliano Dibu Martínez.

El arquero argentino quedó retratado luego de que culminó el encuentro disputado en el estadio Metropolitano, de Barranquilla. Esto, debido a que volvió a estar en el ojo del huracán tras agredir a un camarógrafo. El jugador, claramente molesto por el resultado, se estaba despidiendo de los jugadores colombianos cuando el trabajador se le acercó para grabar su reacción, algo que el arquero no tomó bien. Martínez se enfadó y golpeó la cámara que lo estaba enfocando, un gesto criticado en las redes sociales.

En diálogo con Noticias RCN, Jhonny Jackson, el camarógrafo agredido, le envió un mensaje al polémico guardameta del Aston Villa, de Inglaterra. “‘Dibu’, hermano, ¿Cómo estás? Soy Jhonny Jackson, el camarógrafo que agrediste en el partido contra Colombia. Con el pitazo final, yo como camarógrafo y operador de steady, siempre voy a buscar reacciones porque el director me lo empieza a decir por el intercom. Simplemente, entro a la cancha. Después de 90 minutos todos están cansados, y busco reacciones”, dijo el hombre.

Y agregó que “veo al Dibu saludándose con dos arqueros suplentes y me acerco a él; y de la nada me tira un manotazo. Me dio rabia, me dio mucha rabia. Yo estoy trabajando, así como él lo está haciendo, atajando. Ni siquiera estaba jugando fútbol con él, me dio mucha rabia, pero no le dije nada en el momento. Quería decirte que tranquilo, hermano. En la vida, todo el mundo ha perdido un partido, para ti de pronto significó mucho esa derrota, pero... pa ‘lante Dibu”.

"Dibu" Martínez golpeó una cámara tras perder con Colombia - crédito @__ElBicho007/X

Y es que al argentino tuvo una tarde para el olvido en el estadio Metropolitano, ya que fue uno de los responsables del primer gol de la selección Colombia al ser superado por el centro de James Rodríguez, que terminó en el cabeceo de Yerson Mosquera para abrir el marcador en Barranquilla. Esta anotación le impidió igualar el récord de vallas invictas que tiene el arquero Sergio Chiquito Romero en la Albiceleste por las eliminatorias.

Los dirigidos por Lionel Scaloni lograron empatar el partido gracias a Nicolás González. Sin embargo, la Tricolor volvió a estar arriba del marcador con un penalti perfectamente cobrado por James Rodríguez que le dio la victoria al equipo colombiano.

Es conocido que el arquero de la selección Argentina ha generado polémica por varias de sus actuaciones extradeportivas. Por ejemplo, en el mundial 2022, fue centro de críticas por los bailes que hizo en la tanda de penaltis de la final contra Francia. Además, de un gesto que hizo cuando recibió el premio a mejor arquero del torneo, que ubicó a la altura de sus genitales.

Con el equipo colombiano ya tiene antecedentes. En la Copa América de Brasil 2021 se ganó el odio de muchos cuando en los penaltis desconcentró a los jugadores como el defensa Yerry Mina, con la famosa frase: “Mirá que te como hermano”.

Reacciones en las redes sociales a James Rodríguez

En redes sociales, el actual equipo de James Rodríguez, Rayo Vallecano de España, dedicó una publicación en su cuenta de X al volante. “Me notas ilusionado, ¿verdad? Ooohh…”, comentaron, lo que generó una ola de reacciones de los aficionados al club español.

“Llamaron a @jamesdrodriguez como exfutbolista… Pero él cada día demuestra que fútbol tiene de sobra... Que Crack tienes en tus filas @RayoVallecano. Saludos desde Medellín, Colombia”.

James Rodríguez recibió respaldo en redes sociales tras su actuación ante Argentina - crédito @JohnAsdpro/X

“James es de esos jugadores en extinción, por eso no se adaptó a ningún equipo europeo, para que rinda se necesita un equipo dónde él sea el eje, no corría con 10 años menos, no se le puede pedir eso ahora. Si el rayo acepta eso, seguro les rinde una o dos temporadas”.

“Paciencia con James si lo ven trotar o a veces caminando tranquilos, así es él, él no te va a correr todas las jugadas, solo denle el balón y díganle a los delanteros que hagan buenas diagonales y salten alto”, se lee en algunos de los comentarios.