Jugadores de la selección Colombia recibieron particular regalo del gobernador de Córdoba: conozca de qué se trata

Jugadores de la selección Colombia recibieron obsequio por parte de la Gobernación de Córdoba - crédito @gobcordoba/Instagram

El municipio de Tuchín (Córdoba) es reconocido por la producción de sombreros vueltiaos, prendas tradicionales convertidas en un símbolo nacional colombiano, gracias al esmero de los artesanos indígenas zenú.

Previo al encuentro que la selección Colombia sostendrá contra Argentina en el Metropolitano de Barranquilla el martes 10 de septiembre, Erasmo Zuleta Bechara, gobernador de Córdoba, se desplazó allí para hacer entrega de estos sombreros a los jugadores del combinado cafetero, como una muestra de apoyo y reconocimiento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Queremos que el mundo conozca toda la riqueza de nuestro departamento. Este sombrero vueltiao es un símbolo de nuestra cultura y de la grandeza de Córdoba. ¡Córdoba lo tiene todo! ¡Con toda Papi, sigue haciendo historia con cada jugada!”, dice la leyenda que está en cada uno de los sombreros que recibieron los jugadores y el cuerpo directivo”, dijo el gobernador de Córdoba.

Los jugadores de la selección Colombia recibieron obsequio de la Gobernación de Córdoba - crédito @gobcordoba/Instagram

“Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Yerson Mosquera, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz y Jhon Córdoba evidenciaron la conexión que representa el sombrero vueltiao con el orgullo de vestir la camiseta de la tricolor, especialmente en un duelo trascendental ante la albiceleste”, informó administración departamental mediante un comunicado.

Por último, el gobernador de Córdoba aseguró qué: “Dicha conexión entre el sombrero vueltiao y los mediocampistas cafeteros hará historia para alcanzar el triunfo ante los argentinos, lo que permitirá que la oncena colombiana luzca con mayor orgullo el principal símbolo cultural de Colombia”.

Jugadores de la selección Colombia recibieron obsequio por parte del Gobernador de Córdoba - crédito prensa Gobernación de Córdoba.

Todo listo para el encuentro contra Argentina

Luego del empate contra Perú en Lima, la selección Colombia tiene la mira puesta en Argentina, rival que viene de ganar a su miliar de Chile, al que superó 3-0 en el Monumental de River Plate.

El duelo entre Colombia y Argentina genera expectativa, ya que se reeditará la final de la última edición de la Copa América, en la que los gauchos se impusieron en tiempo extra con un tanto de Lautaro Martínez en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

Por esta razón, tanto para los aficionados cafeteros como para un sector de la prensa, consideran que este encuentro en el Metropolitano de Barranquilla es una revancha de la derrota sufrida en suelo norteamericano.

Sin embargo, el enfrentamiento entre ambos seleccionados ha estado marcado por la polémica debido a las declaraciones de Lionel Scaloni, que tras la victoria sobre Chile se quejó por la hora del partido contra Colombia en la capital del Atlántico.

“Ahora iremos a un lugar donde hace muchísimo calor y jugamos en un horario que no debería ser, pero decidieron eso. Colombia es un rival durísimo e intentaremos sacar un buen resultado”, dijo el estratega argentino.

Colombia y Argentina se verán las caras tras la final de la Copa América en Estados Unidos - crédito FCF

Días después, el técnico argentino destacó que la mayoría de los jugadores de ambas selecciones juegan en ligas internacionales, lo que implica que no están acostumbrados a las altas temperaturas de la región caribeña. “El horario es incómodo no solo para un equipo, sino para ambos. No contribuye al espectáculo que queremos ofrecer en estas clasificatorias”.

Cabe recordar que, el compromiso entre la selección Colombia y Argentina está programado el 10 de septiembre a partir de las 3:30 p. m. (hora colombiana) con trasmisión del Gol Caracol y Canal RCN.

Colombia suma 31 años sin vencer a la Albiceleste en La Arenosa, Su última celebración fue el 15 de agosto de 1993, cuando se impuso 2-1 con anotaciones de Iván René Valenciano y Adolfo el Tren Valencia, mientras que por la Albiceleste descontó Ramón Medina Bello.

Desde entonces han disputado cinco encuentros en Barranquilla con registros de tres derrotas y dos empates. En su última confrontación por eliminatoria fue el 8 de junio de 2021 con empate a dos tantos.