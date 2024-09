Alexis García calentó los ánimos previo al choque entre Colombia y Argentina: esto dijo el técnico

Alexis García, entrenador de La Equidad, habló de la selección Colombia previo al duelo ante Argentina. Diego Vara/Archivo/EFE

El martes 10 de septiembre la selección Colombia se medirá nuevamente contra Argentina, esta vez por eliminatoria a la copa del mundo de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Una voz autorizada para hablar del presente del combinado cafetero es el entrenador colombiano Alexis García, que en su época como jugador vistió los colores de la Tricolor.

Alexis García dejó polémicas declaraciones

Alexis García cree que Colombia tiene mejor equipo que Argentina - crédito Mauricio Dueñas /Archivo/EFE

El entrenador de La Equidad estuvo como invitado en el programa La Polémica de Caracol Radio. En dicho espacio, el estratega dejó candentes declaraciones previo al choque entre Colombia y Argentina en el Metropolitano de Barranquilla.

“Argentina se impuso a punta de carácter y esa es su base de juego, toda una calidad técnica apoyada en un carácter que se creen y siente los mejores. Ahora, creo que hoy Colombia es mejor equipo que Argentina y creo que vamos a ganar”, dijo Alexis García.

En cuanto a los comentarios de Scaloni sobre el clima de Barranquilla, dijo: “Es una declaración salida de la competencia porque es algo que ya se sabía. Argentina ha jugado aquí varias veces a esa hora. Con la altura es la misma queja… Creo que, en cuanto a fútbol, la Selección Colombia debe abstraerse de todas esas situaciones y hacer su tarea. El calor también afecta a los propios”,

Scaloni nuevamente se refirió al horario del partido contra Colombia en Barranquilla

Lionel Scaloni considera incómodo jugar a las 3:30 p. m. en Barranquilla - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

El técnico argentino destacó que la mayoría de los jugadores de ambas selecciones juegan en ligas internacionales, lo que implica que no están acostumbrados a las altas temperaturas de la región caribeña. “El horario es incómodo no solo para un equipo, sino para ambos. No contribuye al espectáculo que queremos ofrecer en estas clasificatorias”, afirmó Scaloni.

Periodista colombiano le contestó a Scaloni sobre el horario en Barranquilla

Durante la rueda de prensa posterior a la victoria 3-0 sobre Chile en el Monumental de Nuñez, el seleccionador argentino mostró su inconformidad por el horario en que sus dirigidos se medirán ante Colombia en la capital del Atlántico.

“Ahora iremos a un lugar donde hace muchísimo calor y jugamos en un horario que no debería ser, pero decidieron eso. Colombia es un rival durísimo e intentaremos sacar un buen resultado”, dijo Lionel Scaloni.

Como era de esperarse, las declaraciones del entrenador, de 46 años, no cayeron bien, y fueron respondidas por el periodista deportivo Adolfo Pérez.

El experimentado comentarista, que ha tenido una carrera dilatada en varios medios de comunicación, se pronunció a través de sus redes sociales.

“Ahora resulta que el entrenador de Argentina está inconforme con el horario con ellos. Dice: ‘No debería ser’. Bueno, tampoco debió ser que ellos tengan un día más antes de ese partido porque jugaron el día anterior de lo que jugará Colombia ante Perú”.

Y agregó: “Tampoco debió ser que ellos tuvieran tantas ventajas en los horarios y los viajes de la Copa América, pero no debió ser y así fue. Como decía un extécnico reciente del Junior: ‘Scaloni, a quejarse a un CAI’”, finalizó Adolfo Pérez.

El experimentado periodista deportivo se quejó de las declaraciones de Lionel Scaloni por el horario del partido que Argentina sostendrá contra Colombia en Barranquilla - crédito @adolfoperezl/Instagram

La racha negativa de la selección Colombia en Barranquilla

El combinado cafetero viene de igualar ante Perú a un tanto en Lima. Si bien los dirigidos por Néstor Lorenzo no saben lo que es perder en las clasificatorias, el resultado ante los Incas los obliga a sumar de a tres para mantenerse en los primeros lugares en la tabla de posiciones.

No obstante, Colombia suma 31 años sin vencer a la ‘Albiceleste en La Arenosa, Su última celebración fue el 15 de agosto de 1993, cuando se impuso 2-1 con anotaciones de Iván René Valenciano y Adolfo el Tren Valencia, mientras que por la Albiceleste descontó Ramón Medina Bello.