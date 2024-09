Iván Mejía Álvarez le dijo ‘Troncopanita’ a Yerry Mina, después del partido contra Perú

Iván Mejía desde su retiro como periodista deportivo, sigue lanzando comentarios controversiales para el debate nacional en el fútbol colombiano. - crédito Win Sports

Tras el empate entre Cafeteros e Incas, las sensaciones que dejó el encuentro que se llevó a cabo en Lima, y que dejó como saldo un empate a un gol con goles de Alexander Callens y Luis Díaz, las reacciones tanto de la hinchada, como la prensa no se hicieron esperar.

Por este motivo, el experiodista, presentador y locutor del periodismo deportivo de Colombia, Iván Mejía Álvarez, sigue dando de qué hablar desde su cuenta de X, @pajaritodeivan, donde comenta desde su retiro, sus conceptos personales y opiniones sobre el fútbol tanto a nivel nacional como internacional.

En esta ocasión, durante el encuentro entre peruanos y colombianos, uno de los jugadores señalados tanto por parte de la hinchada como de la prensa deportiva fue el defensor central, Yerry Mina.

Así fue como, Iván Mejía lanzó fuertes críticas en contra del jugador oriundo de Guachené (Cauca) y no perdonó su mal desempeño en el campo de juego ante Perú.

El Troncopanita

A través de su perfil de X, @PajaritoDeIvan, el caleño de 73 años, respondió al subeditor de Deportes de el periódico El Tiempo, un trino que publicó también en la misma red social, @josac sobre la novedad de que Mina no estará ante Argentina, así fue el curioso momento:

“Yerry Mina no juega contra Argentina por amarillas. Por lo mostrado hoy, creo que es buena noticia.” comentó Ascencio en principio sobre la ausencia de Mina para el encuentro del 10 de septiembre ante la bicampeona de América.

A ello, Iván Mejía respondió lo siguiente: “El troncopanita!!”

Así fue el curioso momento que vivieron los reconocidos periodistas deportivos sobre la actuación de Yerry Mina-crédito @josasc-@PajaritoDeIvan/X

Concepto de Iván Mejía Álvarez sobre el juego de Colombia en Lima tras el 1-1

Y no solamente con esta viral respuesta que generó Mejía quedó la situación. También, el ex integrante de El Pulso del Fútbol de Caracol Radio, de La Polémica de Win Sports y ex columnista de fútbol del periódico El Espectador, habló sobre el desempeño de la selección Colombia en el estadio Nacional de Lima:

“Flojo en el juego, desbalanceado y alargado, Colombia empata con Perú. Pico juego interior, escasas ideas, mucha pérdida de pelota. Puntos muy flojos: Jhon Arias, Richard Ríos y Luis Sinisterra. Jugar a tirarle balones de Jhon Córdoba no es buena idea. Que alguien piense!!” sentenció el experiodista y presentador deportivo colombiano.

El comentarista Iván Mejía Álvarez criticó de forma tajante el juego de la selección Colombia ante Perú en Lima, el 6 de septiembre de 2024 de la siguiente forma-crédito @PajaritoDeIvan/X

Último antecedente ante Argentina por Eliminatorias como local y la victoria recordada de Colombia ante la Albiceleste

Gol de Dayro Moreno que le daría la victoria a Colombia 2-1 contra Argentina. 2007. Foto: archivo Colprensa.

En este contexto, para hablar de lo que será el duelo entre colombianos y argentinos, aparte de la final de la Copa América de Estados Unidos 2024, que coronó a Argentina por décimo sexta vez en su historia como campeón de América, justamente ante Colombia, hay que recordar dos duelos en especial: el último enfrentamiento ante ellos como local y la última victoria por eliminatorias.

En primer lugar, el 8 de junio de 2021, fue la última vez donde Colombia recibió a Argentina en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. En aquella ocasión, el encuentro terminó 2-2, y los goles fueron de Cristian Cuti Romero al minuto 3 y de Leandro Paredes al 8.

El empate colombiano en esa ocasión llegó por intermedio de Luis Fernando Muriel desde el 51 de tiro penal y de Miguel Ángel Borja al 90+4 tras asistencia de Juan Guillermo Cuadrado.

La última victoria de Colombia ante Argentina por Eliminatorias se dio el 20 de noviembre de 2007. En ese entonces, el equipo dirigido por Jorge Luis Pinto venció a la selección que en ese entonces dirigía Alfio El Coco Basile.

Los goles en aquel partido fueron de Lionel Messi al minuto 37, que adelantó a la selección del sur de continente en ese momento. Colombia remontó el partido gracias a las anotaciones de Rubén Darío Bustos al 63 y de Dayro Moreno al 83.

Así se llevará la fecha 8 de las Eliminatorias 2026

Martes, 10 septiembre de 2024

Colombia vs. Argentina - Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, 3:30 p. m.

Ecuador vs. Perú - Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito,4:00 p. m.

Chile vs. Bolivia - Estadio Nacional, Santiago de Chile, 5:00 p. m.

Venezuela vs. Uruguay - Estadio Monumental, Maturín, 5:00 p. m.

Paraguay vs. Brasil - Estadio Defensores del Chaco, Asunción, 7:30 p. m.