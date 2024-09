Estos son los 13 partidos aplazados en el fútbol colombiano desde la fecha 3 hasta la fecha 9

Independiente Santa Fe es uno de los equipos que más partidos aplazados tiene - crédito Lina Gasca/Colprensa

El segundo semestre de la Liga Betplay 2024 ha tenido serios problemas para el desarrollo normal de las fechas, inicialmente por la realización de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA, que limitaba el uso de los estadios Nemesio Camacho El Campín (Bogotá), Metropolitano de Techo (Bogotá), Atanasio Girardot (Medellín) y Pascual Guerrero (Cali).

A esto se le sumó el paro de transportadores, el cual obligó a aplazar el partido entre Junior FC vs. Deportivo Pereira. No obstante, fuente le confirmaron a Infobae Colombia que el desarrollo de la novena fecha de la Liga Betplay y el Torneo de Ascenso estaba en duda ante las dificultades que han tenido los clubes para llegar a la sede de los partidos e incluso desplazarse hasta los aeropuertos.

Los dos equipos con más partidos pendientes son América de Cali e Independiente Santa Fe (3). En ambos casos los encuentros pendientes responden a la falta de sede para disputar los encuentros, pues los estadios donde juegan de local están siendo usadas para la Copa del Mundo. No obstante, estos dos equipos tienen una ubicación privilegiada en la tabla de posiciones, por lo que una vez se pongan al día en el calendario podrían alcanzar la cima.

La segunda división no ha sido ajena a esta situación, pues tres partidos de la jornada que se jugará entre el fin de semana del 6 al 8 de septiembre debieron ser aplazados por el paro de transportadores: Deportes Quindío vs. Atlético Huila, Atlético FC vs. Boca Juniors y Real Santander vs. Cúcuta FC.

Esta situación obligará a los clubes a tener un cierre de la fase todos contra todos cargada de partidos, lo cual obligaría a jugar partidos con tan solo tres días de descanso. Esto teniendo cuenta que habrá clubes con partidos en la Copa Colombia, la cual iniciará la fase de octavos de final en septiembre.

Estos son los trece partidos aplazados por la Dimayor de la Liga BetPlay II-2024

Fecha 3: América de Cali vs. Deportes Tolima Fecha 5: Independiente Santa Fe vs. Independiente Medellín Fecha 5: América de Cali vs. Millonarios FC Fecha 6: Envigado FC vs. Deportivo Pasto Fecha 6: Deportivo Pereira vs. Alianza FC Fecha 7: Independiente Santa Fe vs. Deportivo Pereira Fecha 7: Atlético Nacional vs. Deportivo Cali Fecha 8: Equidad vs. América de Cali Fecha 8: Envigado FC vs. Águilas Doradas Fecha 8: Independiente Medellín vs. Alianza FC Fecha 9: Junior FC vs. Deportivo Pereira Fecha 9: Águilas Doradas vs. Atlético Bucaramanga Fecha 9: Independiente Santa Fe vs. Boyacá Chicó

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2024

Once Caldas: 19 puntos - 8 partidos jugados (+6) Atlético Nacional: 16 puntos - 8 partidos jugados (+5) Fortaleza CEIF: 15 puntos - 8 partidos jugados (+4) Deportes Tolima: 13 puntos - 7 partidos jugados (+7) Independiente Santa Fe: 13 puntos - 6 partidos (+4) Junior de Barranquilla: 12 puntos - 8 partidos (+1) La Equidad: 12 puntos - 8 partidos (-2) Águilas Doradas: 11 puntos - 7 partidos (+1) América de Cali: 10 puntos - 5 partidos (+5) Millonarios: 10 puntos - 7 partidos (+2) Deportivo Pasto: 10 puntos - 7 partidos (+2) Alianza FC: 8 puntos - 6 partidos (+2) Independiente Medellín: 7 puntos - 6 partidos (-1) Deportivo Pereira: 7 puntos - 6 partidos (-1) Atlético Bucaramanga: 7 puntos - 8 partidos (-4) Deportivo Cali: 6 puntos - 7 partidos (-5) Patriotas de Boyacá: 6 puntos - 8 partidos (-6) Envigado FC: 5 puntos - 6 partidos (-5) Boyacá Chicó: 5 puntos - 8 partidos (-7) Jaguares de Córdoba: 3 puntos - 8 partidos (-8)