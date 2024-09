El Junior de Barranquilla ya tendría nuevo técnico: Arturo Reyes con las horas contadas como entrenador ‘tiburón’

Arturo Reyes tendría las horas contadas como director técnico del Junior - crédito Cristian Mercado/Dimayor.

La salida de Arturo Reyes del Junior de Barranquilla parece inminente, según la información divulgada por varios medios de comunicación de la ciudad.

La situación se ha intensificado en los últimos días, y la decisión de finalizar el proceso del entrenador en el equipo, conocido como los Tiburones, parece estar cada vez más cerca de concretarse.

La situación de Reyes ha sido motivo de debate y descontento entre los aficionados del Junior, quienes han manifestado su deseo de ver al entrenador fuera del equipo. Según detalló el periodista José Hugo Illera y otros medios locales, la gestión de Reyes no ha sido bien recibida y esto ha generado múltiples especulaciones sobre su salida.

“En Junior están buscando entrenador, confirmado que Arturo Reyes no sigue, pero a esta hora el entrenador samario no ha sido informado de su no continuidad en la dirección técnica, hasta este momento dirige el entrenamiento de esta tarde. Eso no está bien…”, afirmó el periodista barranquillero.

El periodista José Hugo Illera confirmó la salida de Arturo Reyes como entrenador del Junior - crédito @JOSEHUGOILLERA/X

En paralelo, el Junior de Barranquilla estaría adelantando conversaciones con César Farías para ocupar el puesto de Reyes, después de los resultados mostrados por el equipo tiburón en la Liga Betplay y la Copa Libertadores.

Informes indican que se realizó una reunión entre Arturo Reyes y los directivos del club, en la cual se habría llegado a la conclusión de separar caminos. Aunque nunca hubo una certeza absoluta sobre su salida, la decisión parece ahora más clara y encaminada hacia una resolución definitiva.

Reyes se había sentido apoyado por sus jugadores

Arturo Reyes, quien llevó al Junior a coronarse campeón en diciembre de 2023 al vencer al Independiente Medellín, no ha logrado replicar el éxito en la actual temporada. Este 2024, los resultados han sido desfavorables: el equipo finalizó último en el Grupo A durante el primer semestre y fue eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores por Colo Colo. Actualmente, el Junior ocupa la sexta posición en la Liga con 12 puntos en ocho partidos, pero es uno de los pocos equipos con el calendario completo.

Los malos resultados del equipo tiburón habrían llevado al despido de Arturo Reyes - crédito John Paz / Colprensa

Luego del empate 1-1 ante Independiente Santa Fe, el entrenador de Junior de Barranquilla, Arturo Reyes, había expresado su tranquilidad y destacó el compromiso del equipo para superar el mal momento que atraviesan. En la rueda de prensa posterior al partido en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, manifestó sentirse respaldado por el plantel y agradeció a los hinchas que continúan apoyando el proceso.

Farias, la ficha que los Char habían estado buscando desde diciembre

César Farías es el principal candidato para asumir la dirección técnica del Junior de Barranquilla en reemplazo de Arturo Reyes, según recientes informes periodísticos. El club, sumido en una crisis tras los malos resultados obtenidos en la temporada actual, está en conversaciones avanzadas con el entrenador venezolano. Fuentes internas señalan que las próximas horas serán definitorias para determinar si Farías será el nuevo timonel del equipo.

El nombre de César Farías, que recientemente se encontraba en la capital del Atlántico, ha cobrado fuerza como posible reemplazo de Reyes. El entrenador, conocido por su vasta experiencia y trayectoria en el fútbol sudamericano, se reunió con Fuad Char, importante directivo del club. La contratación podría cerrarse este mismo 3 de septiembre, según periodistas cercanos al entorno del club barranquillero.

César Farias no tuvo una buena experiencia en su último paso por Colombia, dirigiendo al club América de Cali solo por cuatro meses - crédito José Jácome/EFE

Según Melissa Martínez, la decisión ya está confirmada, aclarando que antes del mediodía, Arturo Reyes dejará de ser el director técnico del conjunto barranquillero.

“¿Por qué contratar a Farías? En diciembre era el principal candidato, pero a Junior le llegó la final y la estrella, en ese momento ya habían conversado con el entrenador venezolano, pero se detuvo la contratación por gratitud con Arturo, quien se ganó su continuidad”, afirmó la periodista.

La periodista Melissa Martínez afirmó que los directivos del equipo ya habían tanteado a Farias desde diciembre - crédito Melissa Martínez/X

Además de César Farías, se mencionan otros posibles candidatos para tomar las riendas del equipo. La familia Char, propietaria del club, parece estar dispuesta a realizar un cambio urgente en el cuerpo técnico para intentar clasificar a las cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana II-2024.

En su última experiencia en el fútbol colombiano, Farías dirigió al América de Cali a partir de enero de 2024. Sin embargo, fue destituido tres meses después debido a los malos resultados y a la incapacidad de clasificar al equipo a las cuadrangulares semifinales.

Faryd Mondragón será asistente técnico de Farias en el Junior

En las últimas horas, la periodista Sheyla García afirmó que el exarquero de la selección Colombia Faryd Mondragón acompañará en el cuerpo técnico a Farias en caso de que el venezolano sea nombrado como entrenador del Junior de Barranquilla.

Actualmente, Mondragón se desempeña como director de relaciones internacionales del club argentino Independiente de Avellaneda. También cumple su labor como periodista en las transmisiones del fútbol colombiano en el canal Win Sports.

Faryd Mondragón llegaría al club barranquillero como asistente técnico del venezolano César Farias - crédito @PaoloArena/X

Aunque esta información no es oficial, el movimiento de Mondragón al banquillo del Junior es una gran novedad en la novela que gira alrededor del nuevo entrenador del Junior.