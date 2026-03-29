Incautan 500 kilos de cocaína en caleta subterránea y capturan a cuatro personas en Cali

El procedimiento permitió la detención de los presuntos responsables, señalados de participar en la logística del envío de droga hacia el exterior. - crédito @PedroSanchezCol/X

Un operativo de las autoridades permitió la incautación de 500 kilos de cocaína ocultos en una caleta subterránea en Cali, en un hecho que, según el Gobierno, representa un duro golpe a las economías ilegales del narcotráfico y a las estructuras criminales que operan dentro y fuera del país.

De acuerdo con información oficial, la droga se encontraba escondida bajo tierra en un taller de latonería, lo que evidencia las sofisticadas modalidades utilizadas por las redes narcotraficantes para evadir los controles de las autoridades.

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El cargamento, que alcanzaba media tonelada de clorhidrato de cocaína, habría sido transportado desde el departamento del Cauca hasta la capital del Valle del Cauca, donde permanecía oculto a la espera de ser enviado al exterior.

Las autoridades confirmaron que el destino final del estupefaciente era Centroamérica y Norteamérica, lo que refuerza el carácter transnacional de estas organizaciones criminales.

La droga estaba lista para salir del país hacia mercados internacionales, según las autoridades. - crédito captura de video

Capturas y golpe a la cadena del narcotráfico

Durante el desarrollo del operativo, cuatro personas fueron capturadas en flagrancia, señaladas de participar en la cadena logística del narcotráfico. Los detenidos deberán responder ante la justicia por delitos relacionados con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Este resultado, según las autoridades, impacta directamente varios eslabones de la cadena criminal, desde el almacenamiento hasta la distribución internacional.

Ministro de Defensa destaca impacto del operativo

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, se pronunció a través de sus redes sociales y destacó que la operación evitó que el cargamento saliera del país y continuara financiando estructuras violentas.

“Esta acción golpea de manera directa sus economías ilícitas y protege a nuestras ciudades”, señaló el funcionario.

Además, subrayó que las labores de inteligencia e investigación fueron clave para anticipar y neutralizar el envío, evitando que la droga llegara a mercados internacionales.

El jefe de la cartera de Defensa también reiteró que el narcotráfico sigue siendo una de las principales fuentes de financiación de la violencia en el país, por lo que insistió en la importancia de mantener las operaciones contra estas redes.

También reiteró que las autoridades continuarán cerrando corredores ilícitos y afectando cada eslabón de las estructuras del narcotráfico, como parte de la estrategia para fortalecer la seguridad.

Mindefensa asegura que el golpe impacta las finanzas de redes criminales transnacionales. - crédito @PedroSanchezCol/X

Capturas con fines de extradición por narcotráfico

Este operativo se suma a otras acciones recientes contra estructuras dedicadas al tráfico de drogas. El pasado 25 de marzo, seis presuntos integrantes de una red transnacional fueron capturados con fines de extradición, en una operación coordinada entre la Fiscalía General de la Nación, autoridades internacionales y la agencia estadounidense DEA.

Según la investigación, los detenidos obtenían cocaína en el Cauca y coordinaban su envío hacia México y Estados Unidos, utilizando rutas marítimas desde el Caribe colombiano.

Entre los capturados se encuentran Édgar Santiago Barbosa Andrade, Jorge Sánchez Gamboa y Francisco Mantilla Angulo, detenidos en Colombia, así como Shirley Yesenia Gómez Parra, Franklin Viveros Viveros y Óscar Enrique Virula Arredondo, ubicados en Costa Rica y Panamá.

Las autoridades indicaron que una Corte del Distrito de Arizona los requiere por delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas, lo que evidencia la dimensión internacional de estas redes.

Uno de los seis capturados de la red transnacional de tráfico de drogas - crédito Fiscalía General de la Nación

Incautación de más de dos toneladas en el Pacífico

En otra operación reciente, la Armada Nacional logró la incautación de 2.280 kilogramos de cocaína en el Pacífico sur colombiano, donde fueron capturados dos ciudadanos ecuatorianos y un colombiano que transportaban el cargamento en una embarcación tipo “go fast”.

Durante el procedimiento, las autoridades hallaron 76 costales con un total de 2.280 paquetes de droga, además de combustible y equipos de comunicación utilizados para el tráfico internacional.

El ministro Pedro Arnulfo Sánchez destacó que este resultado impidió que la droga llegara a mercados ilegales en Norteamérica, afectando de manera significativa las finanzas de grupos criminales.