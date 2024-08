A Fortaleza le volvieron a cambiar el escudo y las redes sociales no lo perdonaron: “¿Están usando Internet Explorer o Encarta?”

El caso recordó que este mismo año el equipo al que conocen como los 'Amix' en redes sociales, tuvo un hecho similar en el que confundieron su escudo con el de un equipo brasileño - crédito Fortaleza Fútbol Club/Facebook

Fortaleza CEIF, uno de los cuatro equipos de Bogotá que hacen parte de los 20 clubes que componen la liga del fútbol colombiano, volvió a ser tendencia en las redes sociales por una situación que ya se había repetido en el pasado. Todo por culpa de su escudo.

Y es que el buen presente del equipo en el actual torneo clausura, donde ocupa la segunda posición con 14 puntos en siete fechas disputadas, ha hecho que el plantel sea hasta el momento el equipo revelación del campeonato, y que en su más reciente juego empató de local frente al Independiente Medellín a dos goles, disputado el lunes 26 de agosto en el estadio Enrique Olaya Herrera.

Sin embargo, y debido al uso de un escudo que no es el que tiene en la actualidad, el community manager o CM (como se conoce a la persona encargada de gestionar las redes sociales de una marca, empresa, o compañía) de los ‘Amix’, como se le conoce al equipo bogotano en sus cuentas de Facebook, Instagram y X, volvió a llamar la atención debido a la petición que le hizo de manera jocosa al canal Claro Sports, de México.

En esta ocasión, y mientras se realizaba la transmisión de la jornada del viernes 30 de agosto de los Juegos Paralímpicos de París 2024, en medio de los resultados de la tabla de posiciones de la liga colombiana que se publican en la cornisa (como se le conoce a las franja de servicio informativo que aparecen en el costado inferior en medio de las transmisiones de eventos o noticieros), apareció el escudo anterior del equipo, y con el que Fortaleza se dio a conocer en el fútbol nacional, tras su fundación en el año 2010.

Esta fue la captura de pantalla que tomó el encargado de gestionar las rede sociales de Fortaleza - crédito Claro Sports/YouTube y fortaleza_ceif/Instagram

“Oye @clarosportsco para buscar los escudos de los equipos están usando Internet Explorer o Encarta?Es que ese que nos pusieron es de hace como 10 años… 😅Dime a qué correo te envío el .png y si quieres hasta con gafitas te lo envío 😎”, fue lo que escribió el CM en la publicación que se conoció la tarde del mismo viernes, y que en cuestión de minutos acumuló decenas de comentarios, en los que los intenautas no perdonaron el error del canal deportivo.

“Tenía que ser el Claro del 8 🤦🏻‍♂️ 😂 😂”, “Al menos no utilizaron el del Fortaleza de Brasil 😂😂”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios en la publicación que se hizo a través de la cuenta de Instagram (@fortaleza_ceif), en la que también se dieron cuenta de otro error, debido a que el Once Caldas, equipo que se encuentra en la primea posición del torneo, también tenía un poco desactualizado su emblema.

Pero eso no fue lo único, porque en medio de los comentarios, algunos de los seguidores de los ‘Amix’ tampoco dejaron pasar que, en febrero de 2024, Noticias Caracol también cometió un error similar en medio de la presentación de la sección deportiva, en medio de la antesala del juego entre Independiente Medellín (DIM) y Fortaleza CEIF.

Los usuarios en Instagram no dejaron pasar que, además del escudo de Fortaleza, el del Once Caldas también está desactualizado - crédito fortaleza_ceif/Instagram

En ese momento la pantalla que acompañaba al presentador Juan Pablo Hernández con las imágenes de apoyo apareció con el escudo del DIM, pero el del cuadro bogotano resultó ser el de otro equipo de brasil que tiene su mismo nombre.

En esa ocasión el caso no pasó desapercibido, y al igual que ocurrió en este caso, las redes sociales no pasaron por alto el error que cometió el noticiero, y al igual que en ocasiones pasadas, Fortaleza se tomó con humor el hecho y a través de redes, en el que una persona escribió en X (red social antes conocida como Twitter) “¿Qué pasó amix @FortalezaCEIF? ¿Cuando cambiaron de escudo?”

El desacierto dejó al canal en una situación incómoda frente a su audiencia, provocando una ola de críticas y burlas en redes sociales, debido a que muchos consideraron inaceptable el desconocimiento de un equipo recién ascendido a la primera división.

La primera ocasión en que confundieron el escudo de Fortaleza fue en medio de la antesala del juego entre los bogotanos e Independiente Medellín, que terminó empatado a dos goles el 17 de febrero de 2024 - crédito captura de pantalla Noticias Caracol y @gomezjuansebas/X

“Los amix son buenos jejejeee no pierden una”, y “yo si me río con este equipo”, fueron otras de las reacciones que se hallaron en la publicación de Instagram por parte de Fortaleza, quien volvió a dar un ejemplo de cómo se pueden aprovechar las redes sociales, debido a que no es la primera vez que su CM es famoso por sus publicaciones, las cuales se caracterizan por su creatividad y autenticidad, valiéndole el cariño por parte de los demás hinchas de los equipos del fútbol colombiano. Esto se refleja en los 118.000 seguidores que tienen en esta red social.

En una de las más campañas más recordadas, Fortaleza hizo una broma pidiendo prestado un helicóptero a la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, para transportar al futbolista Dayro Moreno. La ocurrencia inundó internet en la víspera del enfrentamiento entre Fortaleza y Once Caldas, en la fecha 16 de la Liga BetPlay 2024-I, en abril de 2024.

El divertido mensaje fue publicado en la cuenta oficial de Fortaleza en X (anteriormente Twitter). “Buenos días vice, @FranciaMarquezM. Es para una cosita… Mira que mañana jugamos con el @oncecaldas y queremos que por ahí a medio día llegue #DayroMoreno como se merece, en helicóptero… y es que la verdad no me alcanza para alquilar uno… ¿Me prestas el tuyo?”, escribió el club bogotano, conocido popularmente como los ‘Amix’.

Fortaleza le pidió prestado el helicóptero a la vicepresidenta Francia Márquez - crédito Fortaleza CEIF / X

Fortaleza ha sostenido esta línea humorística en su forma de relacionarse con los aficionados y el público en general, tanto en la previa como en el post de sus partidos. Esta constante incluye no solo las redes sociales, sino también el ambiente festivo que suelen generar en sus encuentros deportivos.