El breve paso de Efraín Juárez, nuevo técnico de Nacional, por La Masía en el FC Barcelona

El mexicano también fue compañero de Edwin Cardona en Rayados de Monterrey - crédito JesúsAvíles/Infobae

Antes del 27 de agosto de 2024, el nombre de Efraín Juárez era extraño para el contexto del fútbol colombiano; sin embargo, tras el despido del uruguayo Pablo Repetto de Atlético Nacional, de manera sorpresiva se confirmó la llegada del mexicano de 36 años al banquillo del Verdolaga.

Juárez tendrá su primera experiencia como técnico principal de un club en Colombia, ya que antes de esta oportunidad se desempeñó como asistente en equipos como Brujas y Standard Lieja en Bélgica; sin embargo, en Norteamérica es más recordado por su paso como jugador profesional.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Durante los 12 años que fue futbolista, Efraín Juárez jugó para Pumas, Celtic, Real Zaragoza, América de México, Rayados de Monterrey y Válerenga de Noruega; además, fue parte de la selección mexicana en el mundial de Sudáfrica 2010 y campeón con la “Tri” de la copa del mundo sub 17 de Perú 2005.

Precisamente, este logro como juvenil fue lo que hizo que el FC Barcelona se interesara en el lateral derecho mexicano, que en un aspecto poco conocido de su vida, tuvo un breve paso por La Masía, como se le llama a las inferiores del club catalán,.

El amor por su selección lo alejó del Barcelona

Juárez fue mundialista con México en Sudáfrica 2010 - crédito Getty Images

Tras el mundial sub 17, las directivas del club catalán llevaron a Juárez a Barcelona para presentar pruebas en la escuela de formación en la que estuvieron figuras como Xavi Hernández, Andrés Iniesta o Lionel Messi, puesto que veían en el mexicano un prospecto de gran defensor.

Debido a que el proyecto del Barcelona está basado en potenciar sus fuerzas básicas, el mexicano firmó un contrato de cuatro años para poder formarse en el segundo equipo del club, que en ese momento jugaba en la segunda división de España, y dependiendo su desempeño poder llegar al plantel principal.

En su primer año en Cataluña, el mexicano no mostró el rendimiento que se esperaba, tuvo un problema referente a su edad y el equipo descendió a la tercera división en la que no se permitía en ese momento la participación de extranjeros, lo que hizo que tuviera que ser relegado a simplemente entrenar.

Además, el mundial sub 20, que se jugaría en Canadá, estaba cerca, por lo que buscando tener regularidad para ser convocado, Juárez solicitó ser cedido a otro equipo en España, lo que no fue del agrado de las directivas del Barcelona, por lo que tras su paso por el FC Barbate y de disputar la copa del mundo con México, le rescindieron el contrato en ese país.

El mexicano debutará como estratega de Nacional frente a Jaguares en Montería - crédito @nacionaloficial/X

En su regreso a México firmó con Pumas, fue campeón en 2009, jugó el mundial de 2010 con la selección mayor y terminó siendo vendido a cambio de 2.5 millones de euros al Celtic de Escocia y, un año más tarde, fue adquirido por el Real Zaragoza de España,

En 2019, cuando estaba en el final de su carrera, Juárez recordó el tiempo que estuvo en La Masía, sobre esto, indicó que le molestaba que, desde su opinión, no había podido consolidarse en el equipo catalán por problemas externos a su talento.

“Fueron muchas circunstancias. No era un tema futbolístico, llegué y no tenía pasaporte comunitario. El equipo de segunda B había descendido, en tercera no se permitían extranjeros, era un tema de papeleo. Tenía la intención de que el segundo equipo ascendiera y fue todo lo contrario, descendió y no se podían extranjeros”, declaró Juárez a Goal.

Más de 20 años después de su paso por Barcelona, Juárez ahora tendrá su primer reto como técnico principal de un equipo, debutando contra Jaguares de Córdoba el 31 de agosto sobre las 4:15 p. m.