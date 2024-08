Jaguares de Córdoba ya confirmó a su nuevo entrenador: trabajó con un extécnico de Selección Colombia

El experimentado técnico ya tuvo su primer contacto con sus jugadores dirigidos - crédito @JaguaresdeCord / X

El campeonato colombiano continua en curso y los veinte equipos de la Liga Betplay se plantean objetivos según sus aspiraciones y obligaciones.

Los equipos grandes, históricos y con poder económico aspiran a buscar la estrella de navidad y clasificar a torneos internacionales para el 2025.

En el caso de Jaguares de Córdoba, confirmó a través de su perfil de X @JaguaresdeCord la llegada del exfutbolista y entrenador Edgar “Panzer” Carvajal para dirigir las toldas del equipo felino de Montería, para tratar de evitar perder la categoría para el próximo año.

Así fue la confirmación oficial por parte de Jaguares de Córdoba de su nuevo entrenador el 21 de agosto de 2024

“Jaguares Fútbol Club S.A. informa a los medios informativos, periodistas, hinchas y público general que: Nuestro nuevo director técnico, Édgar “Panzer” Carvajal, asumirá el liderazgo del equipo en esta nueva etapa de la liga BetPlay 2024-II. El profesor Édgar Carvajal arribará hoy a Montería y estará llegando a nuestras instalaciones de la 1:00 p.m. Posteriormente, a las 3:00 p.m., realizará su primer entrenamiento con el grupo en la Ciudad Deportiva Jaguares. Esta sesión marca el inicio de una nueva era para nuestro equipo”, dice el comunicado oficial del club monteriano.

Así comunicó la llegada del Panzer Carvajal el club cordobés el 21 de agosto de 2024 - crédito @JaguaresdeCord / X

Recorrido de Edgar ‘Panzer’ Carvajal en la dirección técnica

El recorrido de Carvajal comenzó desde los banquillos cuando llegó a Independiente Medellín en 2006 como interino. Cabe destacar que el estratega oriundo de Bello, tuvo dos pasos por el Poderoso de la Montaña porque también estuvo en el 2010.

En total, dirigió 35 partidos en el Rojo de Antioquia y la mayoría de su carrera la desarrolló como asistente del ex seleccionador de Colombia: Hernán Darío El Bolillo Gómez. Con Gómez estuvo tanto en clubes de fútbol como en selecciones como Junior de Barranquilla y las selecciones de Ecuador y Panamá.

Así fue la renuncia de Néstor Craviotto en la rueda de prensa

El argentino también pasó por Atlético Huila y Deportivo Pereira crédito Diego Pineda / Colprensa

Tras concluido el encuentro ante Deportes Tolima que terminó 2-0 a favor de los Pijaos, el entrenador argentino renunció durante la conferencia de prensa. Así lo comunicó el 19 de agosto de 2024: “Hablé con el gerente del club para avisar sobre mi renuncia al cargo. Todavía hay tiempo para cambiar la situación, por lo que creo que es el momento indicado para que en el club llegue algo distinto y que puedan salir de este pentagonal del descenso que están jugando. Estoy agradecido con Jaguares ya que nos brindó la oportunidad ya que encontramos un lugar hermoso para trabajar y finalmente no se dio. Así es el fútbol, un día salís campeón, también ascendí y cuando fui futbolista descendí, por lo que llega un momento como cuerpo técnico cuando tienes que entender que cuando la situación no va, simplemente no va, por lo cual tomamos la decisión y hablar del partido para mí, lo pueden hacer con otra persona.” declaró Craviotto en la atención a medios.

Así se llevará la jornada 7 de la Liga BetPlay

El debut de “Panzer” Carvajal se dará el domingo 25 de agosto a las 7:40 p.m., cuando el equipo de Montería visite al Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales. Así se llevará la fecha 7 que comenzará el 23 de agosto en San Juan de Pasto:

Viernes, 23 de agosto

Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga - Estadio Departamental La Libertad, Pasto - 7:30 p.m. - Win + Fútbol - Win Sports

Sábado, 24 de agosto

Patriotas vs. La Equidad - Estadio La Independencia, Tunja - 3:00 p.m.

Alianza FC vs. Boyacá Chicó - Estadio Armando Maestre Pavajeau - 5:15 p.m.

Deportes Tolima vs. Junior de Barranquilla - Estadio Manuel Murillo Toro - 7:30 p.m.

Domingo, 25 de agosto

Águilas Doradas vs. Millonarios - Estadio Arturo Cumplido Sierra, Sincelejo - 5:30 p.m.

Once Caldas vs. Jaguares de Córdoba - Estadio Palogrande, Manizales - 7:40 p.m.

Lunes, 26 de agosto

Fortaleza CEIF vs. Independiente Medellín - Estadio Enrique Olaya Herrera - 8:00 p.m.

Nota: los partidos entre Santa Fe vs. Deportivo Pereira, Atlético Nacional vs. Deportivo Cali quedan pospuestos por motivos del mundial femenino sub-20.