El Astana Qazaqstan confirma a dos colombianos en su nómina para la Vuelta a España: uno será líder en la gran vuelta ibérica

El ciclista colombiano Harold Tejada será el líder del Astana Qazaqstan Team en la próxima edición de la Vuelta a España 2024, que comenzará el sábado 17 de agosto en Lisboa, Portugal y concluirá el domingo 8 de septiembre en Madrid. Tejada, que ya participó en el Tour de Francia este año, tiene como objetivo destacarse en las etapas de montaña y lograr un top 10 en la clasificación general, según informó el equipo kazajo.

La Vuelta a España, que llega a su 79ª edición, es la última gran vuelta de la temporada y representa una oportunidad importante para los ciclistas de consolidar sus logros anuales. Tejada, con experiencia en la Vuelta desde su debut en 2022, donde finalizó en la posición 65, regresa con la determinación de mejorar su desempeño confiando en sus habilidades como escalador.

Estos serán los 8 corredores del Astana Qazaqstan para la Vuelta a España: Gleb Brusenskiy, Gianmarco Garofoli, Lorenzo Fortunato, Harold Martín López, Ide Schelling, Harold Tejada, Santiago Umba, Nicolas Vinokurov.

Tejada, que ha recorrido más de 9.700 kilómetros en competiciones como la París-Niza, el UAE Tour, la Vuelta a Cataluña y el Tour de Romandía, ha demostrado consistencia y capacidad de liderazgo. Su resultado más destacado este año fue ganar una etapa en el Tour Colombia.

“Este año he conseguido mi primera victoria con el maillot del Astana Qazaqstan Team y confío en que se avecinan más victorias. Terminé el Tour de Francia con una nota alta, con una buena actuación en la contrarreloj de Niza. Estoy muy satisfecho con el resultado. Ahora estoy centrado en mi nuevo objetivo: la Vuelta a España”, dijo el colombiano, que además renovó su vínculo con la escuadra asiática.

La Vuelta a España de 2024 ha revelado detalles importantes de su próxima edición, que iniciará con una contrarreloj individual en Lisboa, la capital de Portugal, el 17 de agosto, y finalizará en Madrid, la capital de España, el 8 de septiembre. Este anuncio marca un evento significativo en el calendario ciclista y asegura la inclusión de las ciudades capitales de dos países vecinos.

La competición se estructurará en 21 etapas que abarcarán más de 3.265 kilómetros. Entre estas etapas, habrá una combinación de perfiles variados: una etapa llana, cinco etapas de media montaña y ocho de alta montaña. Han sido confirmados por sus escuadras los colombianos Nairo Quintana y Einer Rubio (Movistar Team) y Daniel Felipe Martínez (RedBull - Bora Hansgrohe).

Harold Tejada seguirá en el Astana Team hasta 2026

La confirmación del ciclista colombiano de 27 años, Harold Tejada, como líder del Astana durante la Vuelta a España, coincide con el anunció de dos años más de contrato con el equipo asiático. A través del portal web, la escuadra hizo oficial el anuncio y dio a conocer los sentimientos del ciclista colombiano tras la firma:

“Para mí era importante seguir en el Astana Qazaqstan Team. Me encanta este equipo, me siento como en casa y mi deseo era seguir compitiendo para este equipo. Estoy muy contento de que la dirección del equipo siga creyendo en mí y en mi potencial. El nuevo contrato me da una motivación extra para la segunda parte del año y para las próximas temporadas. Siento que estoy evolucionando y que poco a poco voy alcanzando un nuevo nivel”.

Entre tanto, Alexandr Vinokurov, director deportivo del equipo, habló sobre la importancia del colombiano en la plantilla y cómo su rendimiento ha ido en aumento desde el momento de su fichaje:

Harold ha llegado a un punto en su carrera en el que finalmente se debería romper el hielo y los resultados deberían empezar a mejorar. Ya hemos visto un crecimiento significativo en 2023 y el inicio de esta temporada fue prometedor. Sin embargo, una caída en el UAE Tour y un problema mecánico en París-Niza le privaron de la oportunidad de ocupar puestos altos en la clasificación general de estas carreras y, más tarde, las enfermedades interfirieron en su preparación”.