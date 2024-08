La historia de Yenny Álvarez, la levantadora de pesas que emocionó a Colombia

Yenny Alvarez no pudo completar su ronda en levantamiento de pesas pero emocionó al país - crédito Amanda Perobelli / REUTERS

En otra jornada de competencia para los atletas colombianos en París 2024, este 8 de agosto de 2024 una de los deportes que tuvo participación fue el levantamiento de pesas.

En esta disciplina, Yenny Álvarez despertó interés, pero su participación terminó tras no lograr el envión de 132 kilogramos.

A continuación, hacemos un repaso de sus logros hasta ahora para llegar a París 2024 y atraer con su actuación la atención de los colombianos.

Juventud llena de dificultades en su vida

La resiliencia es la palabra clave que define el camino de Álvarez. En 2014, la atleta fue catalogada como Deportista del año en Bogotá. Los motivos: ganó la medalla de bronce en el Mundial de Rusia y ser perfiló como la gran promesa en el levantamiento de pesas para Río 2016.

Aunque la situación parecía prometer en aquellas épocas, vivió una situación difícil: fue suspendida durante 2015. En ese momento, Yenny se encontraba sola porque cuando tenía 11 años, su madre falleció y su padre la abandonó. Con este panorama, se decidió trasladar de Cali a Bogotá y tuvo un buen rendimiento hasta la sanción mencionada.

Fueron cinco años de sufrimiento hasta que llegó el 2021, cuando regresó para ganar el premio de mejor atleta en la capital de la república; también ganó el Altius de Oro ,que organizó el Comité Olímpico Colombiano.

Cuando comenzó Yenny Álvarez

Con tan solo 13 años, mientras estudiaba en el colegio Argentina, del barrio Sierra Morena, de Cali, sus amiga Leydy Arciniegas la acercó a este mundo; allí conoció a Darwin González Carvajal, profesor de la academia de levantamiento de pesas, que al primer instante le llamó la atención el biotipo de la atleta.

De la mano de Darwin González, la colombiana avanzó poco a poco en su carrera deportiva desde las categorías Sub 15 y Sub 17, en donde en la última categoría mencionada, logró obtener la medalla de oro en el Campeonato Nacional de Montería. Aquella hazaña permitió que Yenny tuviera la posibilidad de competir en el Panamericano Sub 17 de Chile en 2018.

Vida aparte del levantamiento de pesas

La atleta que nació el 24 de mayo de 1995, también tuvo un paso de reconocimiento y fama en el reality de Caracol Televisión El Desafío. Allí llegó al puesto 23 de la competencia de televisión.

Después de la presencia en aquel programa, tuvo que superar problemas de dopaje y de lesiones, que la llevaron poco a poco a tener resiliencia para seguir adelante.

No sería hasta el 2022 que Álvarez conoció la gloria deportiva: fue en el Campeonato Mundial de Halterofilia, que le abrió la posibilidad a Yenny de soñar con París 2024.

Que atletas quedan en competencia

El levantador de peso Luis Javier Mosquera será una de las cartas para Colombia

Con el fin de los juegos olímpicos en París 2024, la ilusión de Colombia de conseguir una medalla dorada cada vez se hacen más difíciles. Con la obtención de la presea de plata de Ángel Barajas, la despedida de Mariana Pajón del BMX en esta edición y la eliminación de la selección Colombia de Ángelo Marsiglia, las esperanzas de conseguir una de oro se complican cada vez más.

No obstante, es importante destacar que esta edición de París quedan representantes como Luis Javier Mosquera (levantamiento de pesas en la categoría masculina de 73 kilogramos) y Maria José Uribe en el golf olímpico, quienes todavía siguen en competencia y se depositan la esperanza de medalla.

Otro dato destacado a resaltar también, es la obtención del noveno diploma olímpico por parte de Luis Felipe Uribe (quién compitió en la categoría trampolín 3 metros masculina) tras ubicarse en la sexta posición en la final de la modalidad de natación mencionada en París 2024.