Video: Alexei Rojas sorprendió a sus compañeros en Arsenal con grandes atajadas durante un entrenamiento

En la Copa América 2024 Colombia estuvo representada a nivel de arqueros por Camilo Vargas y David Ospina que tienen 35 años, además de Álvaro Montero con 29, por lo que una de las preguntas que se hacen los hinchas del fútbol colombiano es por los jugadores jóvenes que podrían representar el recambio en esta posición.

Dentro de los más destacados se encuentra Kevin Mier, que con 24 años se ha consolidado como el arquero titular de Cruz Azul en México; de la misma forma, el barranqueño ha sido referenciado por varios clubes en Europa, incluyendo algunos de la primera división de Inglaterra.

En caso de que se concretará la llegada de Mier a la Premier League, este se sumaría a Alexei Rojas Fedorushchenko, guardameta de 18 años que milita en el Arsenal y aunque nació en el Reino Unido, ya tomó la decisión de representar a Colombia.

Fedorushchenko será el portero titular de la selección Colombia sub-20 en el próximo ciclo mundialista, pero también culminó su periodo de formación en Arsenal y firmó su primer contrato como profesional, por lo que ha sido agregado a la pretemporada que el club de Londres lleva a cabo en Estados Unidos.

Alexei se ha mostrado orgulloso de ser el segundo guardameta colombiano en pertenecer al equipo profesional del Arsenal, recordando que David Ospina estuvo varios años en esta institución.

Además de esto, el guardameta ya ha comenzado a mostrar su talento, siendo uno de los deportistas resaltados en un resumen de los últimos entrenamientos del club Gunner.

En los fragmentos de video que fueron publicados por medios en Inglaterra, el colombiano logró atajar varias opciones de gol durante un trabajo de campo en el que sus compañeros, que llevan varios años en el primer nivel del fútbol europeo, no lograron anotarle al cafetero.

El 7 de agosto Arsenal derrotó 4-1 a Bayer Leverkusen en un amistoso internacional en el que los guardametas convocados fueron el español David Raya, el inglés Aaron Ramsdale y el neerlandes Tommy Setford, mientras que Rojas no ha sido tenido en cuenta por parte del entrenador Mikel Arteta.

Debido a la competencia que tiene el colombiano en su posición, desde Inglaterra no han descartado que Alexei pueda ser cedido a un club de una división inferior para que pueda sumar minutos.

Tras firmar su primer contrato como profesional, Alexei les agradeció a sus padres por el apoyo que ha recibido en todo momento.

“Mi familia siempre ha estado ahí para mí, apoyándome en los buenos y malos momentos y sin su apoyo no podría estar donde estoy hoy, especialmente mi padre. Él me ha estado dando consejos y ayudándome a entrenar, especialmente durante el confinamiento que tuvimos. Estoy muy agradecida por todo lo que ha hecho, lo quiero mucho y me encanta que vaya a seguir acompañándome en mi camino”.

Sumado a esto, Rojas recordó lo que ha sido su preparación en las divisiones inferiores del Arsenal y destacó que ahora buscará trabajar de una mejor manera para poder consolidarse en el primer equipo.

“Llegar al primer equipo es el objetivo de cualquier jugador, más aún en un club tan grande como el Arsenal. Uno de mis objetivos es convertirme en jugador de la Premier League y jugar al más alto nivel, así que no hay mejor lugar para hacerlo. Tengo que seguir trabajando en los hábitos para asegurarme de ser la persona más constante dentro y fuera del campo.

Por último, el colombiano se mostró tranquilo sobre la posibilidad de debutar como profesional y aseguró que lo primordial en estos momentos es aprender de sus compañeros con más experiencia.

“Tengo muchas ganas de jugar y ganar partidos la próxima temporada. Puedo iniciar ataques, dominar el área y hacer grandes paradas para que podamos tener regularidad en nuestras actuaciones. Quiero seguir aprovechando al máximo lo que me rodea”.