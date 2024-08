Otra colombiana se retiró luego de ser eliminada en los Juegos Olímpicos: " Doy un paso al costado”

Colombia lleva dos deportistas que se retiraron de la actividad, luego de su presentación en los Juegos Olímpicos París 2024 - crédito Richard Pelham/Pool vía REUTERS

Colombia no ha tenido suerte en lo que va de los Juegos Olímpicos París 2024, debido a que lleva 11 días, desde que comenzaron las justas, en las que no suma ninguna presea, consiguió ocho diplomas olímpicos y casi la mitad de sus deportistas dijeron adiós.

Como si fuera poco, una segunda atleta de la delegación nacional anunció su retiro de la actividad profesional, tomando la misma decisión de Yeni Arias, la boxeadora que, al momento de quedar eliminada en cuartos de final, dijo adiós a las peleas y se dedicará a otros proyectos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Un dato a tener en cuenta es que el boxeo, que en otras olimpiadas le dieron muchas alegrías al país, en esta ocasión se quedó sin competidores y sin opción de sumar una medalla, siendo la última la plata de Yuberjén Martínez en Río de Janeiro 2016.

“Me voy con gran satisfacción”

Participar en los Juegos Olímpicos es la cúspide para la mayoría de los deportistas en el mundo, pues es el escenario más importante en el que pueden demostrar su talento frente a millones de personas y rivales de alto nivel, por eso muchos de ellos lo consideran como su logro más importante.

Ese es el caso de Ingrit Valencia, que anunció su retiro del boxeo a los 35 años después de participar en tres Juegos Olímpicos, conseguir dos diplomas y la medalla de bronce en Río de Janeiro 2016, siendo una de las mejores en el país adentro del cuadrilátero.

La colombiana Ingrit Valencia en su última pelea contra Nazym Kyzaibay, de Kazajistán, en los 50 kilogramos en los Juegos Olímpicos de París 2024 - crédito John Locher/AP Foto

“Decir adiós en este certamen que es el más importante del mundo. Me siento orgullosa y contenta de haber sido pionera de este deporte en Colombia y que hoy en día digamos que hay boxeo femenino”, fueron las palabras de Valencia, citada por W Radio.

La boxeadora añadió que “las cosas de Dios son perfectas, él me puso en este camino, todos me han brindado el apoyo porque sabían que yo podría llegar aquí. Incluso estuve a punto de lograr una medalla, pero no se pudo. Doy un paso al costado, me voy feliz”.

Ingrit Valencia perdió en el encuentro del sábado 3 de agosto, por los cuartos de final en los 50 kilogramos - crédito Flickr

Al terminar su pelea contra Nazym Kyzaibay, de Kazajistán, la colombiana dejó claro que se siente contenta con lo conseguido en toda su carrera: “Me voy con gran satisfacción, es emocionante ver como suena el himno, como la gente vibra en cada competencia, eso es lo que me llevo (…) pido perdón a quienes esperaban la medalla, desafortunadamente no se pudo”.

Callando las críticas

Debido a que Colombia no suma ninguna medalla en París 2024, por el momento, hay muchos usuarios en redes sociales que criticaron a los deportistas del país, a lo que Ingrit Valencia se pronunció: “A esas personas decirles que se pongan en los zapatos de los atletas, que si no practican ningún deporte que lo hagan, que lo intenten por lo menos porque ser atleta de alto rendimiento no es fácil”.

La quinta medalla que el boxeo le ha dado a Colombia en los Juegos Olímpicos, fue con Ingrit Valencia en Río de Janeiro 2016 - crédito Comité Olímpico Colombiano

“Venimos a otros países a representar a Colombia de la mejor manera y no a recibir críticas. Creo que muchos de los que nos critican se sientan en un mueble a comer, mantiene pesados, no hacen nada por la vida y critican a un atleta que lleva toda la vida dedicado a esto. Eso no me parece justo. A esas personas decirles que sean más conscientes de lo que hacen, que no hagan daño con la boca, si no saben que no hablen”, añadió.

La boxeadora finalizó con un mensaje para la nueva generación de peleadoras en el país: “Las pérdidas para mí siempre fueron enseñanzas, así que esta fue una más, no para el deporte, pero sí para la vida. Esto enseña a mis compañeras a que tienen que seguirse preparando, a que no deben descansar hasta que les logren levantar la mano y escuchen su himno”.