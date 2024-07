Nuevos horarios para Camila Osorio y Jhancarlos González: así fueron reprogramados en los Juegos Olímpicos

Jhancarlos González y Camila Osorio sufrieron la reprogramación de su debut en los Juegos Olímpicos París 2024 - crédito Reuters

Colombia pasó por muchas cosas en la jornada del 27 de julio en los Juegos Olímpicos París 2024, ya que sufrió la eliminación de Erika Lasso en el judo, tras una pelea, y la clasificación de Ángel Barajas a la final de la barra fija en la gimnasia artística.

Otro hecho fue que las competencias de la tenista María Camila Osorio y el patinador Jhancarlos González fueron reprogramadas por las condiciones climáticas en la capital francesa, debido a que se reportaron lluvias desde la inauguración de las justas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De esta manera, los dos deportistas esperan que su inicio sea el mejor posible, sobre todo con la nortesantandereana que es favorita por Colombia para llegar lejos y pelear una medalla en el Deporte Blanco, que sería la primera vez en la historia del país en esta disciplina.

¿Cuándo será el partido de Camila Osorio?

Para el sábado 27 de julio, uno de los compromisos más esperados por los colombianos era el de la tenista en la rama femenina individual, debido a que se encontraba en buenas condiciones y mejorando en la temporada para aspirar a una medalla en París.

Sin embargo, el duelo contra la letona Jelena Ostapenko, programado para las cinco de la mañana, fue reprogramado porque la lluvia en la capital francesa no permitió la partida en las canchas del Roland Garros, en el que se esperó por un buen tiempo para que el clima lo permitiera.

Camila Osorio debutará en el tenis femenino de los Juegos Olímpicos ante Jelena Ostapenko, de Letonia - crédito Comité Olímpico Colombiano

El nuevo horario para el encuentro de Camila Osorio, en la primera ronda del tenis femenino, será el domingo 28 de julio desde las 5:00 a. m., en la cancha número seis, y con la nortesantandereana buscando el triunfo sobre la número 11 en el escalafón mundial de la WTA.

Cabe recordar que la colombiana disputa sus segundas olimpiadas, su anterior participación fue en Tokio 2021 y se quedó en primera ronda frente a la suiza Viktorija Golubic, con marcadores de 6-4 y 6-1, yéndose antes de tiempo y para París 2024 el objetivo es que no se repita.

Nuevo horario para Jhancarlos González

Al igual que Camila Osorio, los deportistas colombianos que tenían actividad al aire libre debieron esperar por horas hasta que las condiciones climáticas fueran las mejores, sobre todo para el Skateboarding que no cuenta con un espacio cerrado para sus presentaciones.

Los organizadores de la disciplina le informaron al público que “la lluvia impide que la competencia individual masculina, por lo que se ha decidido cancelarla y realizarla este lunes a la misma hora”, con lo que confirmó de una vez el horario para la primera ronda.

Jhancarlos González arrancará el 29 de julio en la ronda clasificatoria del Skateboarding de los Juegos Olímpicos - crédito Comité Olímpico Colombiano

Jhancarlos González, único colombiano en el Skateboarding, aparecerá el 29 de julio a las 5:00 a.m, en la fase clasificatoria, en caso de llegar a la final, se dará a las 10:00 a. m. del mismo día en La Concorde 3, en el que se espera una buena cantidad de público.

“No pude reaccionar bien a mi caída”

La salida de Jazmín Álvarez, la única mujer en representar a Colombia en Skateboarding para los Juegos Olímpicos de París 2024, causó un fuerte impacto entre los aficionados y seguidores del deporte en el país. La noticia fue confirmada por el Comité Olímpico Colombiano el miércoles 24 de julio, tras revelar que Álvarez sufrió una grave lesión durante un entrenamiento.

Jazmín Álvarez se lesionó durante una de sus prácticas previo a los Juegos Olímpicos París 2024 - crédito Pilar Olivares/REUTERS

La antioqueña sufrió una ruptura total de su ligamento cruzado anterior, además de una lesión parcial en el ligamento colateral medial y una lesión del menisco lateral. Según el médico de la delegación, Juan Diego Párraga, requiere una intervención quirúrgica que podría dejarla fuera de competencia por al menos ocho meses. “Es lamentable lo sucedido”, subrayó Párraga, en declaraciones recogidas por El Tiempo, e informó que la cirugía se realizará al finalizar los Juegos.

Durante una entrevista con el periodista Cesar Augusto Londoño, Álvarez relató el desafortunado incidente: “Estaba en mi práctica número dos y decidí hacer una baranda que era la más grande de todo el skatepark, así que le lancé, pero lamentablemente o infortunadamente, no sabemos… Cuando caí en la baranda se me fueron las ruedas y se me deslizaron y yo no pude reaccionar bien a mi caída, era una altura bastante grande, así que mi rodilla se me fue hacia adentro”.