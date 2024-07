Emotivo mensaje de David Ospina en el partido Millonarios vs. Nacional

El mensaje de motivación de David Ospina fue fundamental para el mensaje del periodista Gustavo López - crédito @nacionaloficial / X

El 24 de julio del 2024, Atlético Nacional, de Medellín, venció por 2-1 a Millonarios en el estadio El Campín, con goles de Joan Castro al minuto 9 del encuentro y de Edwin Cardona, desde el punto de tiro penal al 85.

El empate parcial de Millonarios llegó por intermedio de Danovis Banguero al minuto 66, tras un remate de media distancia que dejó sin posibilidades a Harlen Castillo.

Dentro de las incidencias del partido, el portero del cuadro Embajador sufrió la expulsión de su portero Iván Arboleda al minuto 19 del encuentro, luego de ‘barrer’ con el cuerpo al delantero Kevin Viveros.

Así mismo, también se conoció que el experimentado portero de la selección Colombia, ex Niza y ex Arsenal, David Ospina, estuvo acompañando al equipo durante el viaje a Bogotá para el encuentro del superclásico colombiano. Además, se conoció un mensaje del portero antioqueño a través de TikTok por parte de la cuenta oficial de Atlético Nacional que citó el periodista Gustavo López (quién aparece como @guslopezinfo en X), sobre el emotivo mensaje que dejó Ospina y el respectivo trino de López.

Este fue el mensaje de López por medio de su cuenta de X:

El mensaje comenzó de la siguiente forma: “Confieso que este es el único jugador de @nacionaloficial que siempre soñé que regresara al club. Desde que lo conocí en ese equipo de Óscar Héctor Quintabani (2007), lo he admirado por su calidad humana, trayectoria, seriedad y profesionalismo. Además, porque siempre recuerdo el gesto que tuvo en el @HPTU (cuenta de X del Hospital Pablo Tobón Uribe), cuando su padre y el mío se debatían entre la vida y la muerte. Él @D_Ospina1 (perfil del guardameta colombiano en X), tuvo la humildad para sacar un momento y entregarle a mi padre unas palabras de apoyo. No se imaginan lo que lloró y lo que eso significó para mi padre. Por eso y muchas cosas más, él se merece todo lo bueno que pasa en su vida y la de su familia. Me disculpan, porque no me gusta compartir por acá mis temas personales, pero desde hace unos días estaba pensando en expresar la felicidad que me da verlo de nuevo en el equipo y este video me motivó mucho más. Dios te bendiga David” citó el periodista en su cuenta junto al video que publicó Atlético Nacional a través de TikTok.

Este fue el trino de Gustavo López con el mensaje emotivo sobre el discurso de David Ospina - crédito @guslopezinfo / X

Así fue el video motivacional de David Ospina a través de la cuenta de Atlético Nacional en TikTok:

Este fue el video de TikTok de Atlético Nacional que compartió el comunicador Gustavo López - crédito @nacionaloficial / TikTok

Partido adelantado por la fecha 6 de la Liga BetPlay y continuidad de la jornada 3

El 25 de julio se llevará a cabo en el estadio Francisco Rivera Escobar a partir de las 4 de la tarde, el partido entre América de Cali y Envigado FC. Los liderados por el uruguayo Jorge El Polilla Da Silva vienen de perder ante Atlético Nacional el 21 de julio por 2-1 en el Atanasio Girardot. Ahora, el conjunto Escarlata aspira a regresar a la victoria tras su caída ante el cuadro Verdolaga.

Por otro lado, el 27 de julio comenzará la fecha 3 de la Liga BetPlay y así serán los horarios:

Partido adelantado, fecha 6 Liga BetPlay - jueves, 25 de julio

América de Cali vs Envigado - Estadio Francisco Rivera Escobar, Palmira - 4 de la tarde

Fecha 3 de la Liga BetPlay

Sábado, 27 de julio

Once Caldas vs Atlético Nacional - Estadio Palogrande, Manizales - Win + Fútbol - 4 de la tarde

Independiente Santa Fe vs La Equidad - Estadio El Campín - Win + Fútbol - 6 y 10 de la tarde

Domingo, 28 de julio

Atlético Bucaramanga vs Jaguares de Córdoba - Estadio Américo José Montanini - Win + Fútbol - 3 de la tarde

Alianza FC vs Millonarios - Estadio Armando Maestre Pavajeau - Win + Fútbol - 5 y 30 de la tarde

Deportivo Pasto vs Deportivo Pereira - Estadio Departamental Libertad - Win + Fútbol - 7 y 45 de la noche

Lunes, 29 de julio

Fortaleza CEIF vs Deportivo Cali - Estadio Enrique Olaya Herrera - Win + Fútbol- 8 y 10 de la noche

Nota: los partidos aplazados son: América vs Deportes Tolima, Boyacá Chicó vs Envigado y Águilas Doradas vs Patriotas Boyacá.