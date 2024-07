Representante de Néstor Lorenzo se pronunció tras los rumores de salida del entrenador de la selección Colombia

El técnico argentino se enfocará en las eliminatorias mundialistas rumbo a México, Estados Unidos y Canadá 2026 - crédito FCF

En las últimas horas tomó fuerza el rumor sobre la supuesta salida de Néstor Lorenzo del banquillo técnico de la selección Colombia. Después de llevar al combinado cafetero a la final de la Copa América luego de 23 años, el exasistente de José Pekerman tendría varias ofertas sobre la mesa.

Según información del periodista argentino Adrián Magnoli, difundida en Meca TV, esta situación genera incertidumbre sobre el futuro del cuerpo técnico de la Tricolor, teniendo en cuenta que las clasificatorias para el mundial de 2026 están próximas a disputarse.

“Lo saludé, entonces me dice: ‘Gracias’ (…) ¿es cierto que hay propuestas para irte? ‘Sí, dos’ (…) lo habrá llamado Paraguay, que también llamó a Alfaro; habrá llamado Bolivia, no creo, ya tiene a Villegas; Costa Rica, no; Estados Unidos…”, dijo Adrián Magnoli.

Agente de Lorenzo negó propuestas

El entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, durante la conferencia de prensa antes de la final de la Copa América contra Argentina, en el Hard Rock Stadium - crédito Agustin Marcarian/ Reuters

El representante de Néstor Lorenzo fue consultado por El Tiempo, sobre la situación del entrenador de la selección Colombia. El exjugador fue tajante y descartó que el gaucho abandoné la dirección técnica de la Tricolor. “No es cierto”, dijo Lucas Jaramillo.

Así mismo, Jaramillo aseguró para Red + Noticias que el estratega cafetero se va a pronunciar en las próximas horas para aclarar su situación y despejar rumores sobre si continuidad en la selección Colombia.

De hecho, el extécnico del Melgar hizo una publicación en su cuenta oficial de Instagram: “100% SELECCIÓN COLOMBIA 🇨🇴🇨🇴🇨🇴”PRÓXIMO OBJETIVO: ¡¡¡MUNDIAL 2026!!! 🇨🇴❤️⚽️🇨🇴❤️⚽️🇨🇴❤️”, escribió el argentino.

El entrenador argentino dejó claro su compromiso con Colombia - crédito @nestorglorenzo/Instagram

De esta manera, Néstor Lorenzo puso fin a los rumores que pusieron en duda su continuidad en la selección Colombia, que tiene como objetivo regresar a la copa mundo tras su ausencia en Qatar 2022.

