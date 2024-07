Atlético Nacional viajó con la pesada para enfrentar a Millonarios, que tendría una baja sensible

Millonarios recibirá la visita de Atlético Nacional en el Campín - crédito Juan Augusto Cardona / Colprensa

Atlético Nacional se desplazó a la capital de la República para enfrentarse a Millonarios, partido adelantado de la sexta jornada de la Liga BetPlay Dimayor. Este encuentro promete ser un espectáculo en el Nemesio Camacho El Campín, debido a las figuras con las que cuenta cada bando.

El duelo entre Millonarios y Atlético Nacional es uno de los más anticipados en el inicio del rentado local, ya que ambos equipos han realizado fichajes destacados para el segundo semestre. Entre ellos, Falcao García y David Ospina, que representan el impacto de este mercado de transferencias del balompié cafetero.

Atlético Nacional viajó con sus figuras a Bogotá

Para este enfrentamiento, el Rey de Copas presenta importantes novedades en su lista de convocados. David Ospina, uno de los fichajes más resonantes, lidera el grupo de viajeros junto con Alfredo Morelos, otro jugador clave que ha generado gran expectativa entre los aficionados paisas.

David Ospina y Alfredo Morelos estarán con Atlético Nacional ante Millonarios - crédito @nacionaloficial/X

Además de Ospina y Morelos, otra incorporación que despierta ilusión en la hinchada es la de Marino Hinestroza. Este refuerzo espera tener la oportunidad de demostrar su talento en El Campín, sumando minutos valiosos al equipo.

Atlético Nacional, que actualmente es el líder del campeonato, busca mantener su rendimiento impecable en el torneo. Sin embargo, la escuadra de Alberto Gamero se perfila como un rival formidable que pondrá a prueba las capacidades del conjunto Verdolaga conducido por Pablo Repetto.

Atlético Nacional viajó con sus figuras a Bogotá para enfrentar a Millonarios - crédito @NOTICIASDEVERDE/X

Por su parte, Millonarios no contaría con su portero titular, ya que Álvaro Montero se encuentra en vacaciones tras su participación con la selección Colombia en la Copa América, lo que indica que Iván Arboleda sería de la partida.

Las reacciones

La presencia de David Ospina y Alfredo Morelos en la nómina de convocados por Pablo Repetto generó todo tipo de comentarios en las redes sociales.

De momento se desconoce si David Ospina será titular ante el conjunto capitalino; no obstante, de tener minutos podría enfrentarse con Falcao García, al que tuvo como rival el 17 de mayo de 2015, cuando ambos militaban en Arsenal y Manchester United respectivamente.

“GANEN COMO SEA, Y SI SE TRAEN ALGÚN LIGAMENTO NO ME MOLESTA, LOS AMO”.

“Oe yo creo que el video de marino se les quedó en borradores y no se subió, no se han dado cuenta”.

“El resultado debe ser anecdótico, lo único que pedimos en el debut de David con cierto personaje que juega con edad falsa. ¡Vamos por esos ligamentos!”.

Las reacciones tras la convocatoria de David Ospina y Alfredo Morelos para el juego Millonarios vs. Nacional - crédito @breinerca1107

El encuentro entre Millonarios y Atlético Nacional en el Coloso de la 57 está programado para las 8:00 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de Win Sports+.

Atlético Nacional confirmó otra baja para el segundo semestre

Lo que era un secreto a voces terminó por confirmarse, Jhon Duque no es más jugador de Atlético Nacional que oficializó la salida del volante de 32 años, a través de sus redes sociales.

“Nunca negaste una gota de sudor, sientes estos colores como uno más de nosotros. Te deseamos los mejores éxitos ¡Gracias por todo, Ingeniero!”, publicó el cuadro antioqueño.

Por su parte, el ex San Luis de México escribió un sentido mensaje de despedida en sus redes sociales: “Gracias @nacionaloficial, gracias Medallo. Acá fui muy feliz. Gracias Dios, porque cuando me sentí más débil y más vulnerable, tú me hiciste más fuerte. Me voy con tres títulos 🏆🏆🏆 momentos inolvidables y un corazón que ustedes llenaron de amor”.

Jhon Duque se despidió de Atlético Nacional y su hinchada con un mensaje en redes sociales - crédito @jhonduque92/Instagram

Con la camiseta de Atlético Nacional, el Ingeniero disputó un total de 79 partidos en todas las competiciones. Sumó dos goles y una asistencia en 4.049 minutos en cancha. Además, se proclamó campeón en tres ocasiones: una liga, una Copa Colombia y una Superliga.

Las lesiones fueron el talón de Aquiles del futbolista bogotano, y por ahora no se tiene certeza sobre en qué equipo continuará su carrera deportiva. Además de Nacional, Duque jugó en Fortaleza, Equidad y Millonarios.