Liverpool pone precio a Luis Díaz: esperarían recibir más de 80 millones de euros por el colombiano

Luis Díaz en la Copa América con la selección Colombia - crédito Jared C. Tilton/Getty Images via AFP

Luego de haber terminado la edición 48 de la Copa América de Estados Unidos, versión en la que la selección Colombia consiguió el subcampeonato del torneo de la Conmebol frente al campeón del mundo, Argentina, el futuro de los jugadores en el mercado de fichajes de verano ha sido motivo de conversación previo al inicio de los campeonatos de clubes a nivel internacional.

Luis Díaz, figura del combinado nacional con destacada participación en el torneo continental, y jugador del Liverpool de Inglaterra, es uno de los temas más tocados en las últimas horas, a pesar de estar en un corto período de vacaciones en Colombia.

Luego de una destacada temporada y ser uno de los protagonistas en el planteamiento del alemán Jürgen Klopp, hombre que no es más el director técnico de los “Reds”, muchos fueron los rumores de su salida del club, sin embargo, las especulaciones cesaron un poco en medio de los torneos de continental, quienes lo vinculaban con el Barcelona FC y el Paris Saint Germain PSG habrían quedado en el pasado.

Premier League - Liverpool vs. Wolverhampton Wanderers - Anfield, Liverpool, Luis Diaz junto a Jürgen Klopp - crédito Phil Noble/Reuters

En este momento todo señalaría que el guajiro continuará vistiendo los colores de conjunto inglés, pues el club no habría recibido ofertas de real interés por el colombiano y estarían interesados en mantenerlo en el plantel, tanto así, que le pusieron un precio en el mercado para quienes tenga un mínimo interés de vincular a sus filas al nacional.

Según informó el diario Liverpool Echo, los “Reds” esperarían 75 millones de libras (más de 80 millones de euros) por el pase del colombiano: “Liverpool no quiere vender a Díaz y, según se informa, ha puesto un precio de 75 millones de libras esterlinas a posibles pretendientes este verano. No ha recibido ninguna oferta por Díaz, a quien fichó procedente del Porto por 37,5 millones de libras esterlinas hace dos años y medio, y no tiene intención de vender al jugador”, apuntó el medio mencionado.

Yerry Mina tendría definido su futuro

El jugador del Cagliari Calcio de Italia fue noticia este viernes 19 de julio, el oriundo de Guachené fue cuestionado acerca de los rumores que lo vinculan con equipos de fútbol en Brasil. En medio de un evento social en el que compartió con Juan Guillermo Cuadrado y Jefferson Lerma el nacional dejó en claro su posición frente a dichos rumores, aunque no se extendió en detalles adicionales sobre su futuro profesional.

“Para nadie es un secreto que muchos equipos de Brasil están interesados, pero yo estoy tranquilo. Por el momento, Cagliari hizo la opción de compra, entonces estoy tranquilo, esperando que me dice el representante”, expresó de entrada el defensor de la Selección Colombia.

Cagliari vs. Juventus. Yerry Mina, jugador de la selección Colombia con el equipo italiano - crédito Alberto Lingria/Reuters

Situación que corroboró el periodista deportivo Felipe Sierra, experto en el mercado de fichajes nacionales, por medio de su cuenta de X expresó que no hay ninguna posibilidad de que Mina vaya al Vasco Da Gama como se ha dicho desde hace algunas horas: “Desde el círculo de Yerry Mina (29) niegan cualquier posibilidad de ir a #VascoDaGama. El defensa colombiano tiene contrato con #Cagliari hasta junio de 2025. Se valoran opciones, pero la prioridad del jugador es seguir en Europa”.

Néstor Lorenzo fue el mejor director técnico de la Copa América 2024

Néstor Lorenzo en el banquillo en el partido de fútbol Colombia Vs Panamá por Copa América 2024 - crédito Cristian Álvarez/Colprensa

En su página oficial, la IFFHS escribió la siguiente frase: “The best national coach Copa América 2024″ acompañada de una foto del estratega argentino, de 58 años, en uno de los partidos de la selección Colombia durante el campeonato.

Bajo la dirección técnica del argentino, el combinado nacional disputó seis partidos en el certamen dando como resultado cuatro victorias, un empate y una derrota para un rendimiento del 72.22%, teniendo en cuenta que la pérdida fue en la gran final que disputó en el Hard Rock Stadium frente a la selección de Argentina, que se quedó con la corona sobre los 115 minutos de juego con un gol de Lautaro Martínez.