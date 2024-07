Caterine Ibargüen y el día que vetó a un periodista deportivo por “sexista” en los Olímpicos de Londres 2012

Luego de uno de los mayores logros de su carrera deportivo, la atleta pasó un incómodo momento durante una entrevista que escandalizó al país - crédito Reuters

Si hay una figura del deporte colombiano que puede ubicarse entre las mejores de su historia, esa sin duda es Caterine Ibargüen. La atleta y doble medallista olímpica destacó en el triple salto hasta convertirse en uno de sus referentes a nivel mundial entre 2008 y 2018, los que a menudo se consideran como sus mejores años y en los que conquistó sus mayores éxitos.

A la obtención de dos oros, una plata y un bronce en los Mundiales de Atletismo, se suma la obtención de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y la presea dorada en la edición siguiente en Rio de Janeiro 2016. Su carisma y sonrisa no tardaron en convertirla en un icono para los colombianos que no se perdieron sus participaciones en las justas olímpicas.

Pero a la antioqueña le tocó probar el lado más amargo de la fama durante una de sus grandes noches en la cita más importante del deporte mundial. Sucedió apenas cuatro días después de colgarse la plata en Londres 2012, el 9 de agosto. En medio de la alegría del país por volver a tener una deportista en el podio, Caterine habló con Hoy por Hoy de Caracol Radio, y en concreto con el periodista César Augusto Londoño, que se encontraba en la capital inglesa haciendo el cubrimiento especial de los Juegos Olímpicos.

El periodista deportivo abordó a la atleta en la zona mixta de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y le lanzó una serie de preguntas sobre su intimidad que no le cayeron bien a la antioqueña - crédito @miguel25lovesmusic/YouTube

La entrevista transcurría con normalidad hasta que el periodista preguntó “Caterine, ¿qué le están haciendo?”, a lo que ella respondió risueña “Nada, un poquito de consentimiento”, en referencia a un masaje de piernas. Entonces le preguntaron “¿Usted sabe lo que tiene en esas piernas?”, a lo que respondió “Si, una responsabilidad”. En ese momento el comunicador la interrumpió y preguntó “¿Quién le consiente en la vida real las piernas? Porque esto es fisioterapia”, con claro doble sentido. La atleta respondió “Carolina, sólo Carolina”, tratando de evadir la cuestión.

La situación escaló cuando Londoño preguntó “¿No hay por ahí un negro que se las consienta?”. Caterine respondió que no entre risas, a lo que siguieron preguntas de si estaba enamorada, a lo que respondió “amor a la vida, si”. Pese a la intención de pasar a otro tema, el periodista insistió y entonces dijo “La estoy viendo prácticamente el cuerpo destapado. La gente me puede envidiar, perfectamente. Cuénteme ¿Quién es su machucante oficial?”.

Caterine entre risas irónicas se limitó a decir que no había tal, mientras César Augusto insistía “¡Pero cuénteme Caterine! ¿Me va a tocar preguntar por aquí”, dijo, haciendo referencia al equipo que acompañaba a la atleta. Cuando le preguntó a otra fisioterapeuta sobre este tema, esta se limitó a responder “ella se hace querer de todo el mundo” afirmando que para eso estaban todos ellos en la Villa Olímpica, para “consentir” a los atletas. Luego de que Caterine se mostrara complacida por la medalla de plata que obtuvo Rigoberto Urán en la prueba de ciclismo de ruta, César Augusto cerró su reporte diciendo “no me quiso contar cuál era su machucante pero con Caterine vamos a llegar muy lejos en estos Olímpicos”.

Esa nota causó un enorme revuelo en redes sociales y causó un profundo rechazo de organizaciones feministas que calificaron ese momento como “vergonzoso” y “sexista”. Pese a ello, Ibargüen no se refirió al tema hasta 2014, en una entrevista que concedió a la Revista Bocas. Allí reveló cómo se sintió en ese momento y cuestionó duramente la manera en que Londoño abordó la entrevista.

Caterine Ibargüen se colgó el oro en Río 2016. Para entonces ya había confirmado que vetó a César Augusto Londoño - crédito Colprensa

“Yo me sentí muy mal. Igual, muy atrevido. No tenía ni la más mínima confianza conmigo. Sí, es un periodista conocido y una figura del país, pero nunca había tratado conmigo. Entonces tiene que tratarme con respeto, primero porque soy mujer y, después, porque soy una persona que no conoce, así yo sea una figura también. Yo no soy quién para que él me irrespete. No me gustó”, dijo.

El propio César Augusto Londoño se disculpó públicamente con Caterine afirmando que “Yo me equivoqué con la palabra (machucante), no sabía el significado. Te pedí excusas y te las vuelvo a pedir. Jamás pretendí ofenderte, ni ofender a una mujer, ni más faltaba. Simplemente interpreté mal, por ignorante, el término de la palabra”. Aunque la atleta aceptó sus disculpas, hasta la fecha sigue sin concederle una entrevista al periodista deportivo.