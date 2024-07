Miguel Borja se despachó contra el árbitro del partido Colombia vs. Argentina: “A veces se inclina mucho la balanza”

Miguel Borja en uno de los duelos con Lisandro Martínez en la final de la Copa América entre Colombia vs. Argentina - crédito REUTERS/Agustin Marcarian

El delantero colombiano Miguel Ángel Borja expresó diversas opiniones tras la final de la Copa América USA 2024, en la que Colombia se enfrentó a Argentina. Los comentarios de Borja se centraron principalmente en la actuación del árbitro brasileño Raphael Claus, quien estuvo envuelto en varias controversias durante el partido.

Borja afirmó ante los medios de comunicación que rara vez habla sobre los árbitros, pero señaló que en esta ocasión sentía que las decisiones de Claus no siempre fueron acertadas. Comentó que había jugadas que no eran falta, pero que fueron sancionadas. Sobre la última jugada, si bien admitió que pudo haber un contacto, aun así señaló que las discusiones sobre arbitraje no deben ser excusa y que el equipo debe seguir trabajando.

“Poco hablo de los árbitros, a veces se inclina mucho la balanza. Había jugadas que no eran falta y las pitaba. En la última pitó una falta que es, la de Davinson no sé si es falta, para mí hay un toque. Pero bueno, creo que son excusas y hay que seguir trabajando”, dijo el delantero que ingreso para el tiempo suplementario

Además, Borja aprovechó el momento para agradecer el apoyo de los seguidores de la selección colombiana. Expresó su agradecimiento por el respaldo recibido y reconoció el dolor de la derrota. No obstante, manifestó la esperanza de que, con fortaleza mental y espiritual, el equipo pueda superar este difícil momento y continuar adelante en futuras competencias.

Leandro Paredes se queja de un golpe de Miguel Ángel Borja en el partido Colombia vs. Argentina en la Copa América - crédito AFP

“A toda la gente, muchas gracias por el apoyo. Es doloroso lo que estamos viviendo, pero bueno, nos aferraremos a Dios para que nos dé fortaleza mental y en nuestro corazón para sobrepasar esto. Dimos todo, esto es fútbol, la vida continúa”, continuó declarando el goleador de River Plate.

Por último, Borja destacó la calidad de la selección colombiana, señalando que es un grupo joven con la capacidad de alcanzar logros significativos. Subrayó la importancia de mantener la convicción de que pueden hacer cosas importantes en el futuro: “Hoy no fue, pero lo más importante es que tenemos la convicción de que hay una buena selección, que puede lograr cosas importantes y es una generación que está muy joven todavía para luchar lo que se viene. Muchas gracias por ilusionarnos, a pesar de que jugué poco, lo disfruté, no hay nada que reprochar”.

Los jugadores de la selección Colombia no tendrán caravana en Bogotá

El presidente Gustavo Petro había declarado anticipadamente el lunes 15 de julio como un día cívico para honrar el desempeño del equipo, independientemente del resultado del partido. Así, aunque no se logró la victoria, el país reconoció el esfuerzo y la dedicación de los jugadores.

Los hinchas de la selección Colombia en Bogotá vivieron el partido en el Parque de la 93 y el parque Simón Bolivar - Colprensa / Álvaro Tavera

En declaraciones a Blu Radio, el técnico de la selección colombiana, Néstor Lorenzo, confirmó que no habrá caravana para recibir al equipo, ya que los jugadores seguirán caminos diferentes después de la derrota. Lorenzo destacó que vivir una final fue una experiencia de aprendizaje crucial y reconoció la superioridad de Argentina, un equipo que, bajo la dirección de Lionel Scaloni, marca una nueva era en el fútbol sudamericano.

A pesar de la derrota, Colombia continuará su participación en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. En este momento, la selección se encuentra en el tercer lugar con 12 puntos, con el objetivo claro de asegurar su presencia en el próximo mundial y superar sus logros históricos en las ediciones anteriores.

Los jugadores clave del reciente torneo continental retornarán a sus respectivos clubes para iniciar la pretemporada. La próxima convocatoria de la Tricolor será para los partidos de Eliminatoria ante Perú y Argentina, este segundo en Barranquilla.