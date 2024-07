Jugadores de la selección Colombia invitan a ver el partido y apoyar a la Tricolor en la final de la Copa América

Luis Díaz invitó a los guajiros a vivir el partido entre la selección Colombia y Argentina por la final de la Copa América - crédito Getty Images

La selección Colombia disputará la final de la Copa América. Tras vencer 0-1 a Uruguay en la semifinal, el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo se medirá con Argentina en la instancia definitiva del certamen continental, en una situación que no se registraba desde hacía más de 23 años.

Y es que el panorama no da para más; desde horas de la mañana del domingo 14 de julio, miles de colombianos comenzaron a vivir la previa del decisivo duelo frente al actual campeón del mundo, incluyendo los mismos futbolistas de la Tricolor, quienes invitaron a los colombianos a acompañarlos en medio del crucial duelo que contará con amplia presencia de público nacional y argentino.

Por ejemplo, Luis Díaz, uno de los emblemas del combinado colombiano, publicó un video en el que instó a los residentes de Barrancas, La Guajira, municipio del que es oriundo, para que apoyen a la Tricolor en la final de la Copa América.

Lucho, que es uno de los referentes del combinado colombiano y que se ha ganado la confianza de Néstor Lorenzo, sería titular en el duelo frente a los argentinos, al igual que Jefferson Lerma, que también aprovechó sus redes sociales para dirigirse a los colombianos en la previa del que es considerado por muchos como el partido más importante de la selección Colombia.

“Gracias a todo el país por el apoyo. Hoy jugamos todos. Vamos Colombia”, comentó el volante que milita en el fútbol inglés.

Por su parte, uno de los futbolistas de la Tricolor que también ha hecho parte del combinado patrio y que incluso supo ser parte del proceso liderado por Néstor Lorenzo, también se pronunció en redes sociales. Se trata de Radamel Falcao García, fichaje estrella de Millonarios, que también ostenta actualmente el rótulo de ser el máximo goleador de la selección Colombia.

A través de su cuenta de X, el delantero samario envió un mensaje a los integrantes del plantel del seleccionado patrio: “La selección tuya, la selección mia, la selección de todos... ¡Dios los bendiga muchachos! Vamos Colombia”.

El Tigre de Santa Marta acompañó su mensaje con una imagen en el que se le ve vistiendo la camiseta de la selección Colombia.

Así mismo, algunos referentes del deporte nacional dieron a conocer su mensaje de apoyo a la Tricolor, que podría conseguir su segunda Copa América. Nairo Quintana, reconocido ciclista colombiano que supo brillar en el Giro de Italia y en la Vuelta a España, publicó un mensaje en sus redes sociales haciendo alusión a la final de la Copa América.

El ciclista, que vestía la camiseta de la selección Colombia, invitó a los colombianos a vivir la final del certamen continental, en una gesta que podría marcar uno de los logros más significativos del deporte colombiano en toda su historia.

Cuándo será la final de la Copa América

El decisivo encuentro entre la selección Colombia y Argentina se llevará a cabo el domingo 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, a las 7:00 p. m. Este estadio, con una capacidad para 65,300 personas, ha sido seleccionado como la sede del evento final, luego de haber albergado previamente dos partidos durante la fase de grupos: el Uruguay vs. Panamá del grupo C y el Argentina vs. Perú del grupo A.

El Hard Rock Stadium, conocido por su versatilidad como escenario multideportivo, ha sido sede de eventos destacados a lo largo de los años. La infraestructura acogió importantes competiciones como el torneo de tenis Masters 1000 de Miami, la Fórmula 1 y seis ediciones del Super Bowl.