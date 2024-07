Luis Díaz advirtió a los hinchas sobre Panamá en la Copa América: “No menospreciar al rival”

El atacante Luis Díaz espera que la selección Colombia juegue a la altura para superar a Panamá en la Copa América - crédito Daniel Bartel/USA TODAY Sports

Se viene un nuevo reto para la selección Colombia en la Copa América y es ante Panamá, que viene de dos triunfos consecutivos, de eliminar al anfitrión Estados Unidos y sueña con hacer historia nuevamente en los cuartos de final, a los que llega por primera vez en el certamen.

Jugadores como Luis Díaz, una de las figuras en primera fase, dejó claro que no se debe confiar del juego de los Canaleros, en especial por la campaña que realizaron en los últimos dos encuentros y que pueden dar la sorpresa el sábado 6 de julio en el State Farm.

Luego de que termine la Copa América, el guajiro volverá a Liverpool para entrenar de cara a la nueva temporada en Inglaterra, además de definir su situación contractual por la cantidad de rumores respecto a una posible salida al Barcelona o al PSG.

“Con los pies en la tierra”

Luego del empate 1-1 contra Brasil, muchos aficionados pusieron a Colombia como claro favorito para ganar la Copa América, ratificando esa condición por su juego contra el Pentacampeón y estar cerca de la victoria, pero sus jugadores no lo sienten así.

En rueda de prensa, Luis Díaz se refirió a esa meta cumplida de quedarse con el grupo D: “El objetivo era quedar primeros, era superimportante para nosotros y se consiguió. Muy contento y feliz con el resultado, por el trabajo que estamos realizando y ahora toca descansar porque se necesita mucha energía para lo que viene”.

Luis Díaz fue uno de los jugadores determinantes para la clasificación a cuartos de la Copa América - crédito Darren Yamashita/USA TODAY Sports

Respecto al técnico Néstor Lorenzo, gestor de esa hazaña de ganarle la zona a Brasil, Lucho mencionó que el argentino “siempre nos inculca que tenemos que reaccionar ante la adversidad”, pero que los mantiene “con los pies en la tierra”.

Luego de eso, el atacante del Liverpool dejó claro que Panamá, que no es favorito en cuartos de final, no será un equipo sencillo de vencer, en especial porque viene de eliminar a Estados Unidos: “No podemos relajarnos, tenemos que seguir con la misma mentalidad y no menospreciar al rival”.

La selección de Panamá viene de superar a Estados Unidos por 2-1 y a Bolivia por marcador de 3-1 - crédito Nathan Ray Seebeck/USA TODAY Sports

“Estamos en ese proceso de siempre avanzar. Se jugó bien, se luchó y sacamos un buen resultado para nosotros”, finalizó Luis Díaz, que seguramente será uno de los inicialistas para el encuentro del sábado 6 de julio en el State Farm de Glendale, Arizona.

¿Se va o se queda en Liverpool?

El futuro de Luis Díaz parece asegurado en el Liverpool. Mientras participa en la Copa América con la selección Colombia, se confirmó que el club inglés decidió mantener al extremo de 27 años. Este anuncio ocurre en medio de numerosos rumores que vinculaban a Díaz con posibles movimientos al FC Barcelona y al París Saint Germain (PSG).

Según información difundida por el medio internacional Liverpool Echo, los directivos de Anfield fueron claros en su postura: cuentan con Díaz, cuya vinculación con el club se extiende hasta junio de 2027. Además, la única vía para que el colombiano abandone la institución sería mediante una oferta que supere los 75 millones de euros.

Antes de que acabara la temporada 2023/2024, Luis Díaz estuvo en medio de rumores que lo acercaron al Barcelona y PSG - crédito Carl Recine/REUTERS

El medio británico publicó que el club pretende mantener a Lucho en su plantilla a pesar del interés genuino del Barça y el PSG: “El Liverpool estará decidido a mantener a Díaz en Anfield incluso si el interés del Barça y el PSG resulta ser genuino. Tiene contrato con el club hasta 2027, por lo que probablemente haría falta una oferta considerable para que los Reds consideraran siquiera dejar que Díaz se vaya este verano”.

Asimismo, en caso de que Liverpool reciba una oferta importante, el club espera disponer del tiempo suficiente para buscar y asegurar a su sustituto en el mercado de fichajes, según añade la misma fuente, pues en su posición no hay muchos futbolistas con experiencia y a buen precio.

Díaz, quien lleva poco más de un año en Liverpool, se ha convertido en una pieza crucial para el equipo dirigido por Jürgen Klopp, en su momento, y su continuidad en el club depende, por ahora, de una posible oferta millonaria que lo impulse a cambiar de aires.