Hinchas chilenos filtraron número de celular de Wilmar Roldán y ahora lo amenazan tras ser eliminados de la Copa América 2024

En el partido entre Canadá vs. Chile, de la última fecha del grupo A, se vivieron momentos polémicos y de controversia debido a decisiones arbitrales que afectaron el desenlace del torneo.

Wilmar Roldán, árbitro central colombiano, fue objeto de críticas por su desempeño en el partido que concluyó con un empate 0-0. Dicho resultado dejó a la selección chilena fuera de la competición, mientras que Canadá avanzó a la siguiente ronda.

Durante el encuentro, una serie de situaciones generaron dudas sobre la actuación del árbitro. En el minuto 4, una jugada en la que Moise Bombito golpeó con el brazo a Rodrigo Echeverría no fue sancionada adecuadamente, según los chilenos. Esto generó la ira de los aficionados de La Roja en redes sociales, en donde filtraron el número personal del juez colombiano, uno de los mejores de Suramérica, y han dejado ofensivos mensajes en su contra, e incluso amenazas de muerte.

A los 26 minutos, Gabriel Suazo recibió una segunda tarjeta amarilla por una falta que los jugadores chilenos consideraron excesiva, especialmente al tratarse de una infracción menor. Este incidente aumentó el conflicto y la protesta de la selección chilena contra el arbitraje de Roldán.

Otra jugada polémica ocurrió a los 38 minutos cuando el portero chileno, Gabriel Arias, supuestamente cometió falta sobre Jonathan David. Nuevamente, el VAR respaldó la decisión de no sancionar, describiendo la acción como imprudente, lo que desató mayores críticas.

Las reacciones de los jugadores chilenos fueron vehementes. Alexis Sánchez expresó su frustración en una entrevista post-partido, declarando: “La Conmebol tiene que aprender de lo que es en Europa el arbitraje. No es excusa, pero calienta, porque en el partido con Perú es lo mismo, contra Argentina hay algunas cosas al detalle”. Rodrigo Echeverría también criticó las decisiones arbitrales, afirmando que “por errores arbitrales, terminamos quedando fuera”.

Además, el presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Pablo Milad, hizo fuertes acusaciones indicando que el VAR había influido en la segunda amarilla de Suazo, lo cual estaría fuera del protocolo.

En redes sociales, los furiosos hinchas de Chile subieron pantallazos de los mensajes intimidantes en contra de Wilmar Roldán, situación que podría tener consecuencias legales por las amenazas de muerte contra el colombiano.

Por ahora, no hay confirmación de los árbitros que seguirán en competencia durante la fase final de la Copa América. Sin embargo, no se descarta que el juez colombiano no sea tenido más en cuenta, no solo por su mala calificación, sino por el rendimiento de la selección Colombia.

Esta fue la conversación entre el VAR y Wilmar Roldán en la jugada

La Conmebol aseguró que Wilmar Roldán y el VAR tomaron la decisión incorrecta al no expulsar a Moise Bombito, que golpeó con el brazo a Rodrigo Echeverría - crédito Conmebol

La Conmebol, en su página web, reveló la conversación que sostuvo Wilmar Roldán con Armando Villarreal (VAR). En el video, en donde la comisión arbitral de la Confederación Sudamericana de Fútbol considera que hubo un actuar incorrecto del árbitro y del Videoarbitraje, se escucha al colombiano y al cuarto árbitro considerando que fue una acción sin mala intención, pese a que la repetición de la televisión sí evidencia una conducta violenta.

VAR: “Despacio, 25%. Dale para atrás. Dale, déjala correr, déjala correr. Nada, nada”.

Cuarto árbitro: “No fue para pegar, iba a pasar el brazo y le pegó en la cara”.

Wilmar Roldán: “No, le pone el brazo así, nada más”.

AVAR: “Dale feedback”.

VAR: “Sí, sí, estoy esperando que termine de hablar”.

VAR: “Wilmar, puedes reanudar”.