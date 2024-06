Néstor Lorenzo destacó la pelota parada de Colombia: “James es uno de los mejores centradores del mundo”

Néstor Lorenzo volvió a celebrar con la selección Colombia en la Copa América, esta vez frente a Costa Rica - crédito Daniel Bartel-USA TODAY Sports

La selección Colombia le dio un repaso a Costa Rica en la segunda fecha de la Copa América, ya que no tuvo piedad para romper el esquema defensivo y goleó por 3-0, realizando un partido casi que perfecto por la manera como lo afrontó en todas las posiciones.

Néstor Lorenzo destacó buena parte del trabajo del combinado cafetero, en especial por la labor en la pelota parada, posesión y cómo se controló el compromiso para no permitir que los Ticos reaccionaran, prueba de ello es que no dispararon al arco.

Jhon Córdoba, autor de la tercera anotación, también se mostró complacido con su desempeño y aprovechar la oportunidad de ser titular, ya que Rafael Santos Borré sufrió una molestia que lo dejó en el banquillo y abrió el debate sobre quién debe tomar el puesto.

“A veces sale, es muy importante el que patea”

Colombia salió adelante en el partido gracias a la pelota parada, con la que destrabó un encuentro en el que le costó al principio romper el esquema defensivo de los costarricenses, que querían aplicar el mismo método con el que empataron sin goles frente a Brasil.

Para Néstor Lorenzo, fue determinante que se consiguieran dos goles de esa manera: “Siempre se trabaja, entrenamos en los microciclos cortos, dedicamos parte de 12 sesiones de entrenamiento. A veces sale y a veces no, es muy importante el que patea y James es uno de los mejores centradores del mundo”.

Selección Colombia celebrando con sus aficionados en Glendale tras golear a Costa Rica por 3-0 - crédito Daniel Bartel/USA TODAY Sports

Sumado a eso, el entrenador argentino dijo que hubo otros factores con los que la Tricolor le pasó por encima a los Ticos: “Lo encontramos desde el control, la posesión, el posicionamiento y nos ayudó a no sufrir, como contra Paraguay nos encontramos ratos en los que compartimos el dominio. Sabía que era un partido difícil, pero que si lo controlábamos desde el posicionamiento y la tenencia de balón, lo íbamos a abrir en algún momento”.

Lorenzo también se refirió a la ilusión de la gente y el deseo de ganar la Copa América, en la que se considera candidato al equipo cafetero: “En cuanto al triunfalismo, no se puede dar consejos sobre la emoción de la gente. Nosotros también nos emocionamos, pero le decimos a la gente que lo disfrute mucho”.

“James corre menos, pero piensa más”

Como tema especial, Néstor Lorenzo dedicó unas palabras a James Rodríguez, su actuación en el partido y cómo fue mejorando con el paso de los días, luego de una mala temporada con São Paulo y los comentarios respecto a su juego previo a la Copa América.

“A James lo conozco desde chico y siempre supe que lo que dependía de su actuación era de su compromiso. Sé el amor que tiene por estos colores, por eso me dolió cuando lo criticaban, pero confié en él, que iba a mostrar sus condiciones”, dijo.

Con pase de James Rodríguez, la Tricolor decretó la goleada por 3-0 con la anotación de Jhon Córdoba - crédito Directv Sports

Respecto a que el volante está llegando a un punto de su carrera en el que se ve más maduro, el argentino afirmó que eso le permitió que mejorara su juego como volante creativo: “Sobre la edad, ahora corre menos, pero piensa más y eso lo ayuda también. Tiene un equipo que lo rodea bien, le da alternativas a su juego y eso es un poco que lo hace jugar bien”.

“Somos una familia, no importa quién marque”

Después del encuentro, una de las figuras del partido fue Jhon Córdoba, delantero que fue titular en reemplazo de Rafael Santos Borré y no decepcionó, marcando uno de los tantos para el 3-0 sobre Costa Rica: “Muy contento, no solo por el gol, sino por el equipo, porque se viene desarrollando lo de la semana, es parte de la confianza en el momento”.

Jhon Córdoba impacta el balón para anotar el tercer gol en el triunfo de Colombia sobre Costa Rica - crédito Daniel Bartel/USA TODAY

El atacante del Krasnodar explicó que el técnico Néstor Lorenzo le pidió que siempre fuera al frente, encontrara espacios en defensa y “aprovechara mi potencia, eso le aportaba mucho al equipo y cuando James me manda el balón, gracias a Dios se dio el gol”.

Finalmente, Córdoba afirmó que tiene una buena relación con Santos Borré, al que abrazó al celebrar su anotación: “Somos una familia, no importa quién marque, me dio mucho apoyo y esta vez me tocó a mí, a la próxima le tocó a él”.