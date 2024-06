Junior tiene a otra figura que no quiere seguir siendo suplente: le pidió más minutos a Arturo Reyes

Junior de Barranquilla pasaría por problemas con algunos de los jugadores que son variantes de la plantilla titular - crédito Colprensa

Junior de Barranquilla volvió de las vacaciones con la mente puesta en la Copa Libertadores, el primer objetivo a cumplir en el segundo semestre de 2024, así como en ganar tanto la Liga BetPlay como la Copa Colombia, como parte de la celebración del centenario desde su fundación.

Sin embargo, hay problemas porque una de sus figuras, que llegó como fichaje estelar en enero de 2024, se cansó de ser suplente y le pidió más minutos al técnico Arturo Reyes, que por el momento mantiene casi toda la base utilizada en el anterior campeonato y la fase de grupos en Libertadores.

El hecho llama la atención porque Omar Albornoz rescindió su contrato por la misma razón, también fue el caso de Fabián Cantillo y Vladimir Hernández, que salieron del club, y por poco Luis Cariaco González se va porque no tenía protagonismo como creativo, posición que actualmente es de Yimmi Chará, que se refirió a su desempeño desde su regreso.

“Me gustaría tener más minutos”

Durante el primer semestre de 2024, Junior de Barranquilla probó a tres delanteros, siendo Carlos Bacca el de la mayor cantidad de apariciones con 30 juegos y 2.200 minutos sumados, además de ser el capitán y goleador de la Liga BetPlay con 13 tantos.

Carlos Bacca es el goleador de la Liga BetPlay I-2024 con 12 goles en 24 partidos jugados por Junior FC - crédito Colprensa

El segundo hombre con más minutos fue Marco Pérez, con 927′ en 25 encuentros, pero solo en siete de ellos comenzó como titular y apenas marcó dos goles, por esa razón le dijo a la prensa que espera ser tenido en cuenta para lo que queda de 2024: “Sé que no tuve un buen primer semestre, pero me voy a preparar para dar lo mejor y este semestre poder ayudarle al equipo”

“Por mi cabeza solo pasa hacer las cosas bien. Lo importante siempre es prepararse bien. Yo me siento bien jugando solo o acompañado. Uno como delantero tiene que prepararse para todo. Uno como goleador siempre quiere estar ahí, pero Junior tiene un gran goleador como Carlos (Bacca). Él viene haciendo las cosas muy bien. Me gustaría tener más minutos, espero tenerlos. Me tengo que preparar para hacerlo bien”, dijo el delantero, resaltando también la labor de su compañero.

Marco Pérez solo marcó dos goles con Junior en 2024, todos por la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Respecto a posibles ofertas, una de ellas habría sido de Millonarios, Marcó Pérez dijo que “yo no he escuchado nada. Yo estaba de vacaciones, estaba descansando. Tenía que entrar hoy, vengo con la mentalidad de hacer las cosas bien y me voy a preparar para eso. Yo no he hablado ni con mi representante. Estaba descansando. No he leído nada, estaba dedicado a la familia, que era lo más importante”.

“Me gustaría tener más minutos. La confianza es todo en el fútbol. James es el ejemplo. En la Selección tiene confianza y nos da todo. Llega a otros clubes, no le dan confianza y no rinde como nos tiene acostumbrado. Ahora queda prepararme. Carlos es el goleador, no es culpa de nadie la falta de minutos, así es el fútbol”, finalizó.

Chará no se siente en deuda

Al igual que Marco Pérez, uno de los fichajes estelares de Junior en enero de 2024 fue Yimmi Chará, que regresó al equipo después de seis años, rescindió su contrato en Portland Timbers y era considerado como la promesa a ser protagonista en el semestre.

Yimmi Chará disputó 26 partidos con el Junior en 2024, marcando cuatro goles - crédito Colprensa

Sin embargo, Chará no tuvo ese nivel que lo destacó entre 2017 y 2018, aunque le dijo a la prensa que no se siente en deuda con la hinchada: “Uno siempre trata de hacer las cosas de buena manera. Esto es fútbol, a veces te salen las cosas y a veces no. No fue de mis mejores semestre. Hay que tratar de prepararse bien de cara a lo que viene”.

“Tratando de regresar bien, que todo pueda salir bien. Va a ser importante prepararnos bien, tener una buena pretemporada para llegar bien al partido contra Colo Colo. Hay expectativas bastantes altas. El equipo se ha trazado bastantes objetivos. Esperamos poder cumplirlos al 100%”, añadió.