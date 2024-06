Ramón Jesurún se despacha contra acusaciones de amaño de partidos de árbitros destituidos del fútbol colombiano: “es una canallada”

Tres jueces centrales de destacada trayectoria en el fútbol colombiano no serán asignados durante el segundo semestre del 2024 - crédito Colprensa

El fútbol colombiano sufrió un remezón de jueces, que ejercían como centrales, asistentes y en el VAR, luego de un semestre en donde las actuaciones arbitrales fueron muy debatidas por los evidentes errores a la hora de anular goles o sancionar acciones.

Extraoficialmente se dijo que la salida de varios de los colegiados se daba por estar involucrados en apuestas ilegales, las cuales habrían permeado no solo a los encargados de impartir justicia, sino también a los futbolistas.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, acompaña a la selección Colombia que disputa la Copa América USA 2024, pero hizo una pausa en esta labor para atender los interrogantes de los medios de comunicación. Allí calificó de canallas a los que acusaron a los árbitros de estar involucrados en apuesta y aclaró que la salida de estos árbitros es por temas técnicos y de edad:

“La noticia que salió sobre el tema de apuestas es una vil canallada y lo digo con mayúsculas ¡vil canallada! El que escribió eso es un irresponsable completo, que está sujeto incluso a demandas por calumnia, por mentiroso y por sin vergüenza, el que lo hizo, no sé quién fue. Los árbitros salen dentro de la discrecionalidad que tiene la Comisión Arbitral de decidir qué árbitros siguen y que no dentro del panel arbitral, tema eminentemente discrecional (...) Aquí hay un tema de mucha edad de algunos árbitros, hay unos dentro del concepto técnico que los de la comisión arbitral consideran de nivel técnico que no consideran seguir, pero lo que dijeron de apuestas es una irresponsabilidad total de quién lo dijo. ”, declaró Jesurún.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, estuvo presente en la reunión del Comité de Convivencia en el Fútbol - crédito Ministerio del Interior

El dirigente más importante del fútbol colombiano, molesto por lo que considero una noticia falsa, tildó de exárbitros frustrados a aquellos que informaron que la salida de los jueces era por un tema de apuestas. Además, destacó las labores que llevaba a cabo la Federación Colombiana de Fútbol para capacitar a los colegiados y garantizar un mejor desarrollo en los partidos del fútbol colombiano:

“El arbitraje es bueno, lo que pasa es que aquí todo el mundo respira, habla, irresponsabiliza, porque hay una cantidad de señores que son exárbitros frustrados o no sé qué y que viven hablando mal y mal, pero internacionalmente nos conocen como un arbitraje bueno, digamos que aceptable y con eso me siento satisfecho. Estamos trabajando con formación y modernización. Al que no le guste que siga gritando, que diga lo que quiera”, dijo el presidente.

Para Ramón Jesurún es motivo de orgullo que la Confederación Sudamericana de Fútbol tenga en cuenta a los jueces colombianos para los partidos más importantes de sus competencias: “El año pasado, la final del torneo Preolímpico, un torneo tan importante, lo hizo una terna colombiana. La final de la Copa Libertadores la hizo una terna colombiana, yo me pregunto, si somos tan malos, la Conmebol que es una entidad tan seria, tan universal, va a colocarnos a los árbitros colombianos en los niveles más importantes que tienen las competencias suramericanas.

Eder Vergara es otro de los polémicos jueces del fútbol colombiano que no recibirá asignaciones por lo que resta del 2024 - crédito Colprensa - Diego Pineda

Infobae Colombia consultó con el presidente de la División Mayor de Fútbol Colombiano si había sido informado de los motivos por los que fueron separados los árbitros y este contestó que no se le notificó, pues era un tema que le competía a la Comisión Arbitral, que es de la jurisdicción de la Federación Colombiana de Fútbol. Estos fueron los colegiados que no serán tenidos en cuenta por el resto del 2024:

Jueces centrales

Éder Vergara

Jorge Duarte

Wander Mosquera

Jueces de línea

José Piedrahita

Yinfar Bulla

VAR

Ricardo García

AVAR

Cristian de la Cruz

Jhon Gómez

Herminsul Calderón

Juan Camilo Baca

Giovanni Padilla