Carlos Fernando Galán no acompañará a Santa Fe en la final ante Bucaramanga: esta es la razón

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, no estará presente en la final de la Liga BetPlay entre Bucaramanga y Santa Fe - crédito Colprensa

Se viene la final de la Liga BetPlay entre el Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe, los cuales comenzarán la llave el sábado 8 de junio en el estadio Alfonso López, de la capital santandereana. El encuentro promete ser toda una fiesta con los hinchas del Leopardo, que se ilusiona con la primera estrella.

Uno de los invitados al partido iba a ser Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, pero finalmente no estará acompañando a los Albirrojos en el compromiso por el título, pese a que el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, esperaba contar con su presencia.

Mientras tanto, la Federación Colombiana de Fútbol ya dio a conocer los árbitros para el primer juego de la final, siendo el juez central un hombre con mucha experiencia en esta clase de partidos y que pitará previo a su viaje para la Copa América, que comenzará el 20 de junio en Estados Unidos.

Galán “no se puede ‘volar’ para el partido”

La final del fútbol colombiano ha generado toda clase de emociones y hechos, sobre todo por parte del Bucaramanga, que disputará su primera final en 27 años, peleando por su primera estrella.

La fiesta por ese título tiene tanto a la ciudad como al departamento con los ánimos por las nubes. Esa celebración llevó al gobernador Juvenal Díaz a invitar al alcalde Carlos Fernando Galán al duelo de ida, pero el periodista Néstor Morales, director del programa Mañanas Blu, dijo que el mandatario no podrá asistir al evento porque no tiene espacio en su agenda.

Esta fue la invitación del gobernador Juvenal Díaz para el alcalde Carlos Fernando Galán - crédito @GralJuvenalDiaz/X

“Le pregunto al alcalde de Bogotá, que está invitado por el gobernador de Santander, si va al partido; me hubiese parecido una linda imagen que fuera a la tierra de sus ancestros, pero que no la logra, que muchas gracias al gobernador Díaz, pero no la logra. Tiene muchas cosas en Bogotá, no se puede ‘volar’ para el partido del sábado”, afirmó.

Cabe recordar que el alcalde es hincha de Santa Fe y que es probable que diga “presente” en el compromiso de vuelta el 15 de junio en el estadio El Campín; también se esperan las graderías llenas por los aficionados Cardenales para buscar la décima estrella en la capital.

El alcalde Carlos Fernando Galán se quedará en Bogotá para la final de ida en Bucaramanga por la Liga BetPlay - crédito Colprensa

El árbitro de la final

El árbitro Wilmar Roldán será el encargado de dirigir el partido de ida de la primera final del año entre Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe, que se llevará a cabo el sábado 8 de junio en el estadio Alfonso López, de la capital santandereana.

Roldán, originario de Antioquia, será acompañado por los asistentes Richard Ortiz, del Quindío y Roberto Padilla, del Atlántico, mientras que Alejandro Moncada, también de Antioquia, fungirá como cuarto árbitro. Además, la responsabilidad del VAR recaerá en Leonard Mosquera, del departamento paisa, y el AVAR estará a cargo de Fernando Acuña, de Boyacá.

Wilmar Roldán, a sus 44 años, es el árbitro colombiano más destacado del continente - crédito Colprensa

El juez ha recibido este nuevo nombramiento tras una destacada carrera en el arbitraje colombiano e internacional. Este año ya dirigió la final de vuelta de la Superliga entre Millonarios y Junior, en la cual el equipo bogotano se impuso 2-0. También fue designado por la Conmebol para arbitrar la final de la Copa Libertadores entre Fluminense y Boca Juniors, celebrada en el Maracaná de Río de Janeiro.

En la temporada actual, Roldán ha pitado 26 partidos, incluidos encuentros de la Liga Colombiana, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Saudí Pro League y la Superliga. En su carrera profesional, esta será la undécima final de liga colombiana que dirige, y la quinta en la cual arbitrará a Santa Fe.

La última vez que Wilmar Roldán fue convocado para arbitrar una final en el certamen local fue en la edición 2021-I, en donde el partido entre Deportivo Cali y Deportes Tolima, por la ida de la definición, terminó 1-1 en el estadio Palmaseca.