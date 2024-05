Gobierno Petro ahora les quedaría mal a los deportistas que sueñan con los Olímpicos: “Ha habido retrasos”

Yuberjén Martínez busca uno de los cupos por Colombia en el boxeo para los Juegos Olímpicos 2024 - crédito Colprensa

El Gobierno de Gustavo Petro está afrontando toda clase de problemas, polémicas y escándalos desde inicios de 2023, en especial con el Ministerio del Deporte que cambió de ministra en dos ocasiones, perdió los Juegos Panamericanos y ahora cuenta con dificultades para los Juegos Olímpicos.

Uno de los aspirantes a París 2024 dijo que el Estado colombiano sigue sin apoyarlo en su preparación para obtener el cupo a las justas, explicando principalmente que existen retrasos en el desembolso de los recursos que le habían prometido tiempo atrás.

Cabe recordar que el Ministerio del Deporte también debió lidiar con la crisis en el equipo de ciclismo Colombia Potencia de la Vida Strongman, al que le suspendió el contrato para ser revisado y sus pedalistas se encuentran en el limbo por la falta de competencias.

Los retrasos del Gobierno Petro

A menos de tres meses para que comiencen los Juegos Olímpicos de París 2024, el Ministerio del Deporte sigue sin cumplirle de la mejor manera a los deportistas que aspiran a las justas, ya que algunos denunciaron pocos recursos o nada para su preparación.

Yuberjen Martínez es uno de esos atletas que denunció atrasos en la entrega de dinero por parte del Gobierno de Gustavo Petro, explicando que se le están acabando los recursos con los que contaba para su entrenamiento antes del campeonato clasificatorio en Tailandia.

“Ha habido retrasos por parte del Ministerio del Deporte. Incluso hasta hace poquito, esta es la fecha que todavía nos han tenido simplemente con el apoyo de dos meses que quedan faltando, y este que va avanzando. Yo pienso que ese ha sido el retraso por parte del Ministerio del deporte”, dijo el boxeador en Caracol Radio.

El pugilista finalizó al decir que “sin embargo, lo que dicen es que se han estado tratando de agilizar para ponerse al día con los deportistas”, esperando que el Ministerio del Deporte, en cabeza de Luz Cristina López, pueda desembolsar lo prometido para todos los atletas.

Alistándose para el primer round y el profesionalismo

Entre el 26 de mayo y el 4 de junio será el torneo clasificatorio de Tailandia para los Juegos Olímpicos, la última oportunidad para conseguir cupos en el boxeo y Yuberjen Martínez le dijo al medio radial cómo viene siendo su preparación, en la que se enfocó en una cosa.

“Hemos hecho mucho énfasis en ganar el primer asalto, no dejarle nada a los jueces, siempre buscando manos que dejen muy mal a nuestros rivales para que no haya ninguna excusa (…) El riesgo es mucho, todos nos preparamos para ganar, todos nos preparamos para ser los mejores, y yo pienso que los rivales míos piensan igual. En prepararse fuerte porque saben que de igual forma hay un Yuberjen que va a salir a darlo todo”, afirmó el deportista.

Martínez también se refirió a su situación como deportista y su aspiración de ser profesional, uno de los puntos pendientes en su carrera y que en los últimos años lo hicieron crecer mucho como pugilista, así que sueña con dar ese paso después de París 2024.

“La idea es pasar al profesionalismo después de los Juegos Olímpicos, porque también tengo sueños en la rama profesional. Yo pienso que he hecho un buen trabajo en la parte amateur. He dejado una huella no imborrable porque ese sueño de conseguir esa presea dorada aún no se ha acabado, estamos en pro de ello. Estamos construyendo a través del entrenamiento, a través de esfuerzo, a través de sudor, a través de lágrimas, pero vamos para adelante”, dijo el boxeador.