César Farías se desquitó de periodista que habló mal de él al aire: “Chismes de peluquería”

César Farías ha dirigido en siete partidos al América, consiguiendo dos victorias, dos empates y tres derrotas - crédito Colprensa

El exdirector técnico del América de Cali César Farías confrontó en vivo las acusaciones lanzadas por el periodista Francisco Pacho Vélez, quien le atribuyó un incidente de agresión hacia un entrenador durante un partido amistoso.

Este acalorado intercambio se produjo después de que Farías fuera destituido de su cargo en el equipo colombiano. Frente a las cámaras, Farías refutó las alegaciones de Vélez, describiéndolas como difamatorias, y exigió pruebas que sustentaran el incidente reportado.

¿Qué le dijo Farías a Pacho Vélez?

Francisco Vélez, al defender su postura, aclaró que sus comentarios en ESPN nunca insinuaron una agresión hacia mujeres y mencionó que su fuente era un testigo directo del supuesto enfrentamiento con el entrenador.

Este desacuerdo subraya la tensión entre la prensa y los profesionales del fútbol, resaltando el reto de verificar hechos antes de su divulgación. Ambas partes se mantuvieron firmes en sus declaraciones, negándose a conceder terreno, con Farías negando las acusaciones y Vélez respaldando su versión de los hechos.

“Se lo digo a usted que me está difamando desde hace días, no es cierto. Discúlpeme que lo desmienta categóricamente, pero la verdad me quedo sorprendido de todas las cosas que usted ha dicho sobre mí”, aseguró el técnico venezolano.

El técnico venezolano terminó su ciclo por América de Cali - crédito ESPN Colombia

Mientras tanto, la controversia sigue abierta, esperando pruebas concretas que puedan clarificar la situación.

“Que le pegué a un entrenador, que le pegué a una señora y cualquier cantidad de cosas. Imagínese el escándalo que se hubiese armado si César Farías le hubiera pegado a alguien, luego que yo tenía mala fama con los jugadores. No puedo creer en chismes de peluquería”, aseguró Farías.

La comunidad deportiva y los seguidores del América de Cali continúan atentos a cualquier desarrollo, ansiosos por entender las implicaciones de este enfrentamiento para el futuro profesional de Farías y la credibilidad de las acusaciones hechas por Vélez.

Amenazas, puños e indisciplina: las polémicas de César Farías en Colombia, Ecuador y Bolivia

Este episodio añade un nuevo capítulo a la serie de controversias que ha rodeado a Farías en su carrera en países como Colombia, Ecuador y Bolivia, marcada por enfrentamientos, amenazas y conflictos con jugadores.

En su paso por el fútbol boliviano, Farías enfrentó amenazas que afectaron su privacidad y seguridad personal, lo que llevó a un diálogo con la Federación Boliviana de Fútbol. Este conflicto surgió a pesar del desempeño deportivo del equipo, que se encuentra en la octava posición en la tabla de clasificación. Farías ha mencionado la importancia de la seguridad de su familia y la necesidad de abordar estos asuntos con seriedad.

César Farías dirigió a las selecciones de Venezuela y Bolivia - crédito EFE

En Ecuador, su conducta también generó controversia luego de agredir a los jugadores Brian Oyola y Juan Ruíz Gómez durante un partido, resultando en una suspensión de 14 meses impuesta por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

La FEF incluso buscó ampliar esta sanción a nivel internacional, aunque sin éxito. Este incidente pone de relieve los desafíos en el manejo de conductas antideportivas y la coordinación entre entidades futbolísticas.

Su salida del fútbol ecuatoriano representó uno de sus capítulos más graves - crédito Getty Images

Además, durante su período en el América de Cali, Farías reportó recibir amenazas de muerte, una situación que excede el ámbito deportivo y afecta su bienestar personal y profesional.

Este hecho fue relevado por el periodista Javier Hernández Bonnet en el programa Blog Deportivo, de Blu Radio, indicando que las amenazas no están relacionadas con su desempeño o resultados del equipo, sino con factores externos a su trabajo.

Las controversias en torno a Farías destacan la complejidad y las dificultades que enfrentan los directores técnicos no solo en aspectos deportivos, sino también personales y de seguridad, en el ámbito del fútbol internacional.