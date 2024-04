Luis Zubeldía tomó drástica decisión con James Rodríguez previo al duelo ante Palmeiras

El argentino tuvo una charla con James Rodríguez - crédito @jamesrodriguez10/@saopaulofc/Instagram

Luis Zubeldía inició su etapa al frente del São Paulo, presentando un cambio positivo tras un comienzo complicado de temporada bajo la dirección de Thiago Carpini, tanto en el Brasileirao como en la Copa Libertadores.

Este nuevo comienzo se marcó con un triunfo 0-2 contra el Barcelona de Guayaquil, generando altas expectativas entre la afición para lo que está por venir en el campeonato local, comenzando con un enfrentamiento crucial contra Palmeiras.

El panorama para James tras la llegada de Luis Zubeldía

En este contexto de renovación y esperanza, la situación de James Rodríguez captura la atención de la afición y la prensa. El jugador colombiano, ausente por dos semanas debido a una lesión muscular, se perfila para volver al campo de juego, con posibilidades de participación en el clásico contra Palmeiras o en el próximo encuentro por la Copa de Brasil.

Según información previa de Felipe Ruiz, de Globo Esporte, Rodríguez sería incluido en la nómina de 20 jugadores convocados por Zubeldía para el próximo partido, aunque empezará desde el banquillo.

James suplente ante Palmeiras

La integración y el papel de Rodríguez en el plan de Zubeldía ha sido un tema de interés desde la llegada del entrenador argentino, que en sus primeras interacciones con la prensa enfatizó que todos los jugadores deben ganarse su lugar en el equipo, independientemente de su renombre.

Esta filosofía se reiteró en una conversación privada entre Zubeldía y el ‘10′ de la selección Colombia, en la cual el técnico expresó su confianza en el talento del cucuteño, pero destacó que la titularidad y los minutos en el campo se deben merecer con el desempeño en los entrenamientos y los partidos. La respuesta del goleador de Brasil 2014 fue comprometerse a dar lo mejor de sí en cada sesión de entrenamiento.

Este diálogo entre jugador y entrenador señala un comienzo prometedor en su relación, abriendo la puerta a una posible influencia significativa de Rodríguez en el São Paulo durante esta temporada. La expectativa es alta para ver cómo se desarrollará esta dinámica y el impacto que podría tener en el rendimiento del equipo en un año que el club y sus seguidores esperan esté lleno de éxitos.

Rodríguez arremetió contra la prensa por todo lo que se dijo durante su lesión

Durante una transmisión en vivo por Twitch, James Rodríguez abordó el tema de su estado físico actual. El futbolista colombiano aclaró que lo suyo no fue una lesión grave, sino más bien una molestia leve que experimentó en un entrenamiento.

Además, el destacado jugador aprovechó la ocasión para expresar su descontento con el tratamiento que la prensa ha dado a su estado de salud. Rodríguez argumentó que la información proporcionada por los medios fue exagerada y que estas no deberían ser tomadas completamente en serio, sugiriendo que en muchas ocasiones, en lugar de informar correctamente, los medios tienden a desinformar.

“Tuve una molestia en el entreno del lunes, pero ya la próxima semana estaré ahí. Así que no fue nada grave, gracias a Dios (…) la prensa… no crean en todo eso, ustedes saben que se dicen muchas mentiras. Muchas veces la prensa no informa, sino que desinforma… Muchas veces no, siempre. Solo que no quise ser tan duro”.

El colombiano también hizo hincapié en cómo las representaciones mediáticas sobre su lesión no solo han sido inexactas, sino constantemente negativas, señalando así una relación tensa entre su figura y ciertos sectores de la prensa. En este sentido, Rodríguez ha dejado claro que estará listo para volver al juego en poco tiempo, desmintiendo rumores sobre la gravedad de su condición.