James Rodríguez se fue con los taches arriba contra la prensa: esto fue lo que dijo el ‘10′ de la selección

James Rodríguez se recuperó aunque no estará ante Barcelona por Libertadores - crédito São Paulo FC

James Rodríguez no ha participado en los recientes encuentros del São Paulo debido a una lesión; sin embargo, la afición del Tricolor aguarda por el regreso del colombiano, que no ha tenido minutos en la era Zubeldia.

El mediocampista padeció un inconveniente en el isquiotibial, lo que inicialmente sugería que estaría apartado del terreno de juego por unas semanas. No obstante, el propio James ofreció declaraciones sobre su situación física.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

James se refirió al estado de lesión

En lo que va del 2024, James Rodríguez ha marcado un tanto con São Paulo - crédito São Paulo

Durante una transmisión en Twitch relacionada con la Kings League, el jugador de la selección Colombia comentó sobre su condición, indicando que no se trataba de una lesión como tal, sino de una molestia menor.

Así mismo, el goleador de Brasil 2014 lanzó duras críticas a la prensa por todo lo que se ha dicho en torno a su lesión que lo dejó por fuera de varios encuentros del conjunto paulista, que recientemente confirmó a Luis Zubeldía como entrenador en reemplazo de Thiago Carpini.

“Tuve una molestia en el entreno del lunes, pero ya la próxima semana estaré ahí. Así que no fue nada grave, gracias a Dios (…) la prensa… no crean en todo eso, ustedes saben que se dicen muchas mentiras. Muchas veces la prensa no informa, sino que desinforma… Muchas veces no, siempre. Solo que no quise ser tan duro”.

Cabe recordar que la escuadra de James Rodríguez tendrá acción por Conmebol Libertadores contra Barcelona de Guayaquil, partido válido por tercera fecha del Grupo B. Para este encuentro el estratega argentino no tuvo en cuenta al ‘10′ de la selección Colombia.

El São Paulo tiene agendado un encuentro contra el Águia de Marabá en la tercera ronda de la Copa de Brasil el próximo 2 de mayo. A pesar de este compromiso, no se prevé que sea en este partido en el que James Rodríguez haga su retorno al campo de juego. Es más probable que su reaparición se dé en el partido contra el Vitória el domingo 5 de mayo.

Luis Zubeldía habló de James

Luis Zubeldia no convocó a James para el duelo contra Barcelona - crédito José Jácome/EFE

La llegada de Luis Zubeldía al São Paulo plantea grandes expectativas sobre el enfoque táctico que implementará el equipo, especialmente en relación con figuras como James Rodríguez, cuya presencia en los próximos encuentros se ve comprometida por una lesión muscular.

La situación del jugador, de 32 años, se considera crucial de cara al desempeño del equipo en el campeonato brasileño, así como en encuentros importantes tales como el clásico contra Palmeiras y los partidos de la Copa Libertadores. Rodríguez, por su parte, tiene la mirada puesta en competiciones futuras como la Copa América USA 2024 y la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

“Vamos a analizar cada detalle profundamente y tomaremos decisiones pensando siempre en el beneficio del grupo. Lo más relevante ahora es que el equipo logró superar a un adversario complicado y, a continuación, nos enfrentaremos a una serie de encuentros desafiantes. Nuestro objetivo es adaptarnos de manera rápida y obtener resultados positivos”, expresó el técnico al asumir el control del equipo en São Paulo.

São Paulo tiene en el radar a un jugador de la Liga BetPlay Dimayor

El mercado de fichaje en Brasil volverá a abrir a mitad de año, cuando se podría dar la operación por el colombiano - crédito São Paulo

José Enamorado, el talentoso extremo de Junior, ha capturado la atención después de anotar el gol decisivo contra Once Caldas, poniendo fin a un periodo sin triunfos para el equipo de Barranquilla.

Con 25 años, el rendimiento de Enamorado ha despertado el interés del São Paulo, uno de los clubes destacados en América, que se encuentra en la búsqueda de potenciar su ataque bajo el mando del director técnico Luis Zubeldía. Según lo reportado por Diario AS Colombia, el entrenador argentino valora la incorporación de jugadores que engrandezcan el equipo colectivamente.

Procedente de Independiente Santa Fe, Enamorado se ha integrado notablemente en Junior, registrando 39 apariciones, 28 de ellas en el once inicial, y marcando cuatro goles en la Liga BetPlay hasta la fecha. Su experiencia previa incluye estadías en equipos como Orsomarso, La Equidad, Deportivo Cali y Real Cartagena, donde ha construido una carrera destacada en Colombia.