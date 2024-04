La dura baja que tendrá la selección Colombia Femenina para los Juegos Olímpicos París 2024

Lorena Bedoya hizo parte de la histórica nómina de la selección Colombia femenina que avanzó hasta los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA Australia & Nueva Zelanda 2023 - crédito Jaimi Joy/REUTERS

Del grupo de jugadoras que logró la clasificación de la selección Colombia Femenina a los Juegos Olímpicos de París 2024, se confirmó la ausencia de la primera jugadora de esta lista por una delicada lesión que la mantendrá por fuera de las canchas por lo menos hasta octubre del 2024. Se trata de Lorena Bedoya, mediocampista de 26 años, que se perderá las justas olímpicas debido a una lesión de ligamento cruzado anterior (LCA) en una de sus rodillas.

La futbolista, actual integrante del Real Brasilia en Brasil, comunicó a través de sus canales oficiales la naturaleza de su lesión y su inevitable ausencia en la próxima convocatoria olímpica. Este anuncio marca la primera baja confirmada para el equipo colombiano en su camino hacia París 2024, en donde compartirá grupo con Francia, Canadá y Nueva Zelanda.

“Hoy le pondré una pequeña pausa a mis sueños. Muy triste por la lesión que acabo de sufrir LCA (Ligamento cruzado anterior) y porque me perderé un sueño que he tenido de niña, que es poder participar en unos Juegos Olímpicos. Pero siempre teniendo en cuenta que todo pasa por alguna razón y tal vez no era el momento de cumplir ese anhelado sueño. Muchas veces no entendemos los designios de Dios, pero yo lo aceptaré y lo tomaré como un reto más en mi vida”.

Bedoya, cuya trayectoria incluye pasos por el Atlético Nacional y el Deportivo de La Coruña en España, ha sido una pieza clave en la composición del equipo nacional, acumulando 28 partidos internacionales. Destacó su participación en competiciones prestigiosas como el Mundial de Australia y Nueva Zelanda y la Copa América 2022, ambas citas en las que la mediocampista demostró su valía en el campo. La lesión ocurrió mientras disputaba un partido con el Real Brasilia el pasado 23 de marzo, un incidente que corta su temporada de forma abrupta.

La noticia llega en un momento donde la Selección Colombia femenina realiza una gira por Estados Unidos, enfrentándose a equipos como México, a quien ya venció 1-0 en Orlando, Florida, y próximamente a Guatemala en New Jersey. Estos encuentros forman parte de la preparación hacia los Juegos Olímpicos, una cita crucial para el equipo en su búsqueda por destacar en el panorama internacional.

La selección Colombia femenina en los Juegos Olímpicos París 2024

En un evento realizado en Saint-Denis, Francia, se determinaron los grupos para el torneo de fútbol femenino de los Juegos Olímpicos París 2024. Las doce selecciones participantes, incluidas las anfitrionas Francia, España, actuales campeonas del mundo, y Estados Unidos, poseedoras de cuatro oros olímpicos en esta categoría, quedaron distribuidas en tres grupos tras el sorteo.

Esta competición marcará un hito histórico, ya que la final de fútbol femenino será el evento de clausura, por primera vez en los Juegos Olímpicos. Aún se espera la confirmación de dos equipos adicionales que se definirán tras el Preolímpico de la CAF el próximo 9 de abril. Francia, país anfitrión que nunca ha logrado un podio en esta categoría, liderará el Grupo A. En este grupo también se encuentra Canadá, actual campeón olímpico, y Colombia, que participa por tercera vez en los Juegos Olímpicos, tras sus participaciones en Londres 2012 y Río 2016.

Catalina Usme, la máxima goleadora histórica de la selección colombiana, es una de las jugadoras más destacadas. Este anuncio no solo genera expectativas sobre las posibilidades de cada selección, sino que además pone en relieve el creciente interés y la importancia del fútbol femenino en el ámbito olímpico. Así quedaron confirmados los grupos:

Grupo A

Francia

Colombia

Canadá

Nueva Zelanda

Grupo B

Estados Unidos

CAF 2

Alemania

Australia

Grupo C

España

Japón

CAF 1

Brasil

