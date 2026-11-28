Andrea Petro cuestionó con indignación la decisión de Abelardo de la Espriella de retirar el cuadro de su padre de la Casa de Nariño (@andreapetro91/Instagram)

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Andrea Petro, hija mayor del expresidente Gustavo Petro (2022-2026), rechazó el retiro del retrato oficial de su papá del Salón de los Expresidentes en la Casa de Nariño y cuestionó la decisión del mandatario Abelardo de la Espriella a través de sus redes sociales.

La reacción se produjo después de que el presidente De la Espriella difundiera un video grabado en uno de los corredores de la sede presidencial en el que se observó que la pintura del ex jefe de Estado ya no estaba instalada junto a las de los demás exmandatarios.

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Durante una dinámica en su cuenta de Instagram realizada junto a su madre, Mary Luz Herrán, Andrea Petro respondió a preguntas de sus seguidores sobre el retiro de la obra y atribuyó el hecho a una animadversión del actual jefe de Estado hacia su padre.

Andrea Petro cuestionó públicamente al presidente después de conocer que el retrato de su padre había sido retirado del Salón de los Expresidentes de la Casa de Nariño (@andreapetro91/X - Ovidio González/Presidencia)

Andrea Petro preguntó por el “odio visceral” de De la Espriella hacia su papá

“Eso es una puta cagada. Eso es una ofensa. Eso yo no entiendo y alguien me va a tener que explicar cuál es el odio visceral que De la Espriella le tiene a mi papá. O sea, ¿qué, se le comió una mujer o algo así para que le tenga tanto odio? ¿Cuál es la pendejada que tiene? (...) O sea, ¿Qué es eso?”, dijo Andrea al responder una pregunta que le hizo uno de sus seguidores en la red social.

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En la misma historia, Mary Luz Herrán intervino tras ser consultada por su hija y calificó la actuación del presidente de la República como una falta de respeto frente a la tradición institucional.

La primera esposa de Gustavo Petro señaló: “Es un payaso, es un payaso, ese no es un presidente (...). Alguien que viene a pasar por encima de la Constitución, porque constitucionalmente tienen el derecho a estar allí. Es un pendejo. Yo ya escribí en X una cantidad de cosas; creo que es una falta de respeto”.

Así se encuentra el 'hall' de los expresidentes en la Casa de Nariño; sin el retrato de Gustavo Petro (@petrogustavo/X)

Posteriormente, Andrea Petro comparó el episodio con administraciones anteriores y afirmó que ni siquiera el expresidente Álvaro Uribe —uno de los ‘enemigos’ políticos de Gustavo Petro por sus diferencias en corrientes ideológicas— habría ordenado retirar la imagen de un exmandatario de la galería oficial.

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“Es que eso, eso ni Uribe lo hubiera hecho, porque hay que tener un mínimo de ética y de moral para no hacer ese tipo de niñadas. Eso es una vaina infantil, completamente infantil”, dijo la CEO de Bachué en su historia de Instagram.

Gustavo Petro cuestionó la censura dirigida hacia su historia presidencial

Previo a las declaraciones de su hija, el expresidente Gustavo Petro también se había pronunciado mediante su cuenta en la red social X, donde comparó la ausencia de su retrato en la Casa de Nariño con lo ocurrido históricamente con los cuadros de Juan José Nieto y José María Melo.

El exmandatario posteó: “Se trata de anular la diferencia en nuestra historia. Los procesos donde se niega el arte, y a las personas que no son afines al pensamiento oligárquico simplemente se les prohíbe, se les censura, se les veta. Nos volvemos realmente inolvidables”.

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En el gobierno de Gustavo Petro se desveló el cuadro del expresidente José María Melo (Andrea Puentes/Presidencia)

En la misma publicación, Petro enumeró los resultados que atribuye a su periodo de gobierno en materia de salario mínimo, reducción de pobreza, industrialización y recuperación del hospital San Juan de Dios, y concluyó: “Pueden esconder mis retratos y mis palabras, pero ya se hicieron parte del corazón del pueblo, y allí, nos volvemos inolvidables”.

Cabe señalar que el retrato retirado había sido contratado por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) el 7 de julio de 2026 por un valor cercano a los $75 millones y elaborado a partir de fotografías con dimensiones de 110 centímetros de alto por 80 centímetros de ancho.

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La obra fue develada el 19 de julio e instalada en hall de expresidentes en la Casa de Nariño, jornada en la que Petro había señalado que “este cuadro quedará en el corredor de los presidentes de Colombia hasta que alguien lo quite”.

El retrato oficial de Gustavo Petro fue contratado por el Dapre en julio de 2026 por un costo cercano a los $75 millones (Luisa Gonzalez/Reuters)

De acuerdo con los registros contractuales de la entidad, el costo de esta pintura superó el de los retratos oficiales de exmandatarios anteriores, ya que el de Álvaro Uribe tuvo un valor de $18 millones, el de Juan Manuel Santos costó cerca de $23 millones y el de Iván Duque ascendió a $52 millones.