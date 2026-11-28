Alberto Gamero se quejó por los partidos cada tres y cuatro días en los cuadrangulares de la Liga BetPlay (Cristian Bayona-Colprensa)

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Alberto Gamero, técnico de Millonarios, cuestionó el calendario tras el empate sin goles ante América en El Campín y advirtió sobre la recuperación física antes del partido del martes en el Pascual Guerrero: “Aquí en Colombia quieren salir del torneo rápido, no les interesa la condición física del jugador; se está jugando cada tres o cuatro días, con viajes”.

El entrenador evaluó el efecto del resultado en los cuadrangulares y sostuvo que ambos equipos mantienen opciones. “El punto nos deja vivos todavía, como los deja a ellos. Yo creo que era un partido que de pronto el que ganara aquí iba a tomar ventaja, pero me quedo con la sensación de que quisimos ganar el partido”, afirmó.

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El encuentro en El Campín terminó 0-0 y tuvo tres expulsados: Rodrigo Contreras por Millonarios, además de Dany Rosero y Yani Quintero en América. El partido acumuló 14 tarjetas amarillas.

Las quejas de Gamero por el desgaste físico

Al referirse al desarrollo del duelo en Bogotá, Gamero apuntó a lo ocurrido durante los minutos de juego. “Son esos partidos enredados, son esos partidos que no sé, la verdad, no sé cuánto tiempo se habrá jugado hoy. Yo creo que se habrá jugado muy poquito tiempo y con un equipo como América que sinceramente hoy se perdió mucho tiempo. Ellos perdieron mucho tiempo”, dijo.

El técnico señaló que la diferencia de condiciones climáticas se suma a los desplazamientos y a la frecuencia de los encuentros. “Hoy jugamos aquí a una temperatura de 10 °C. Seguramente que el martes vamos a jugar a una de 20 a 25 °C y así pasa en Colombia”, expresó.

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Millonarios y América vienen de empatar sin goles en El Campín, por la tercera fecha de los cuadrangulares (Cristian Bayona-Colprensa)

Para la recuperación inmediata, Gamero informó que los 10 jugadores que disputaron casi todo el encuentro permanecerán en el hotel, irán a Bodytech y luego regresarán a sus casas. El resto del plantel asistirá a la sede para realizar cargas, mientras el cuerpo técnico revisa las molestias de Jhomier, Moquera y Martín.

Sobre Daniel Ruiz y Juan G. Cuadrado, el entrenador indicó que esperaba novedades médicas al día siguiente. “Seguramente mañana nos entregan a Daniel Ruiz, no sabemos todavía si nos entregan a Cuadrado, pero nosotros aspiramos y queremos, yo por lo menos como técnico, ojalá pudiera llevarlo siquiera al banco”.

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Daniel Ruiz sería novedad de Millonarios para visitar al América en Cali por los cuadrangulares (Cristian Bayona-Colprensa)

Gamero también descartó que Millonarios administre las amonestaciones de sus jugadores durante los cuadrangulares. “Aquí no podemos nosotros cuidarnos una amarilla. Aquí nosotros si hay que sacar una amarilla porque tienen que sacársela, pues se la van a tener que sacar y juega otro”.

La lectura de David González tras el empate

El entrenador de América, David González, afirmó que el resultado dejó un saldo positivo, aunque la expulsión de uno de sus jugadores modificó el cierre del partido: “No nos vamos con un sinsabor, me parece que fue un gran partido, los muchachos compitieron de gran manera, que al final termina siendo un punto valioso. Pero la última expulsión me quitó la sonrisa”.

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González también respaldó al arquero brasileño Jean Fernandes por las acciones que protagonizó durante el clásico. Al referirse a los límites que el reglamento impone a los guardametas, el técnico sostuvo: “El problema con Jean es no tenerlo en tu equipo, si lo tienes en tu equipo todo está bien”.

El entrenador explicó que el primer tiempo le permitió a América incomodar a Millonarios y generar situaciones de peligro. Para la segunda parte, reemplazó a Tomás Ángel porque actuaba en una zona que no es habitual para él y necesitaba mayor conocimiento del sector y energía para contener los ataques por las bandas; en su lugar ingresó Tilman Palacios.

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El entrenador David González destacó el enpate del América ante Millonarios, pese a perder tres jugadores para la próxima fecha (Cristian Bayona-Colprensa)

Sobre el arbitraje, González cuestionó la cantidad de tarjetas amarillas y se detuvo en la expulsión que sufrió su equipo. “La cantidad de amarillas que sacó el árbitro fue más allá de lo normal. De todas maneras, me parece que la expulsión es muy blandita de parte nuestra”, manifestó.

El técnico añadió que una expulsión debería responder a una falta de mayor gravedad: “Si me van a expulsar, que sea verdaderamente por parar una acción de gol o por dar una patada, pero fue muy blandita y nos perjudica para lo que viene”.

González indicó que no tenía conocimiento de los gestos racistas contra Dany Rosero y evitó pronunciarse sobre el caso. También señaló que Yani Quintero debe aprender tras recoger una moneda lanzada desde la tribuna y arrojarla hacia un rival, dado que ya había protagonizado una situación similar.

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De cara a los próximos partidos de los cuadrangulares semifinales, el entrenador consideró que América tiene condiciones para hacerse fuerte como local y afirmó que no hace falta convocar a la afición para acompañar al equipo en el Pascual Guerrero.