Medellín y Once Caldas cerrarán la tercera jornada de los cuadrangulares de la Liga BetPlay en el estadio Atanasio Girardot (Colprensa)

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Independiente Medellín y Once Caldas le darán final a la tercera jornada de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II el domingo 29 de noviembre, desde las 6:30 p. m., en juego por el grupo A y se podrá ver en todo el país a través de la señal de Win Sports y por su plataforma de suscriptores Win Play.

El encuentro será en el estadio Atanasio Girardot, donde el Poderoso espera volver a ganar, como en la primera fecha, además de reivindicarse con sus hinchas por caer en el clásico contra Atlético Nacional porque, nuevamente, volvió a verse por debajo de los verdes en el segundo semestre de 2026.

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Mientras los rojos suman tres puntos en dos encuentros por el grupo A, los blancos acumulan una unidad, pero también pelean en la tabla de la reclasificación porque los dos conjuntos están en la pelea por uno de los cupos a la Copa Sudamericana 2027, sobre todo los de Manizales por ser finalistas de la Copa Colombia.

Tabla de la reclasificación de la Liga BetPlay, previo a los partidos de la tercera fecha del grupo A en los cuadrangulares (Dimayor)

El Poderoso quiere otra victoria

La derrota en el clásico ante Nacional reabrió la vieja herida de la falta de jerarquía del equipo en las rondas finales, ya que había empezado bien los cuadrangulares por el triunfo sobre Santa Fe, pero todo eso quedó borrado por perder 2-1 en la segunda jornada frente a nada menos que el rival de patio y candidato al título.

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Medellín sabe que la victoria sobre Once Caldas lo volverá a poner en pelea para llegar a la final, pues así alcanzaría los seis puntos, sería el segundo partido con tres puntos en el bolsillo en condición de local y así estará tranquilo de cara a la segunda rueda de las semifinales, pues se le vendrán los juegos de visitante en Manizales y Bogotá.

Medellín apostaría en la titular por Juan Fernando Quintero, Agustín Martegani y Jackson Martínez ante la baja por sanción de Jeison Medina. (David Jaramillo-Colprensa)

Sumado a eso, la buena noticia es que contará con Juan Fernando Quintero, Agustín Martegani y Jackson Martínez para darle juego al equipo, pero con la ausencia de Jeison Medina por su expulsión en el encuentro frente a Nacional.

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A levantarse en Medellín

Lo que fue un inicio prometedor del blanco en los cuadrangulares por volver a sacarle un empate a Nacional, en Manizales, se borró por completo por caer goleado a manos de Santa Fe por 3-0 en Bogotá, un resultado inesperado y prendió las alarmas porque la diferencia de gol ahora es negativa y no es sencilla de cambiar.

Once Caldas se encuentra obligado a ganar en Medellín y por una buena cantidad de goles para escalar en el grupo A, pues al no tener ventaja deportiva como Nacional, lo único que le queda para un desempate es la diferencia de anotaciones a favor y en contra, como lo indica la norma de la Dimayor.

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El equipo de Manizales necesita anotar goles para mejorar su diferencia de gol y en Medellín tiene el recuerdo de haber eliminado a Nacional de Copa Colombia la última vez que fue a esa ciudad. (David Jaramillo - Colprensa)

Para enfrentar a Medellín, se espera que los blancos recuperen a Felipe Gómez y Michael Barrios, dos hombres importantes en el frente de ataque para conseguir los goles que, por ahora, no ha marcado en los cuadrangulares.

Los últimos cinco partidos

Liga BetPlay 2026-II: Medellín 0-2 Once Caldas

Liga BetPlay 2026-I: Once Caldas 1-1 Medellín

Liga BetPlay 2025-II: Once Caldas 1-5 Medellín

Liga BetPlay 2025-I: Medellín 2-0 Once Caldas

Liga BetPlay 2024-II: Once Caldas 0-2 Medellín

Medellín y sus anteriores cinco encuentros

Liga BetPlay 2026-II (Cuadrangulares): Nacional 2-1 Medellín

Liga BetPlay 2026-II (Cuadrangulares): Medellín 1-0 Santa Fe

Liga BetPlay 2026-II: Águilas Doradas 0-1 Medellín

Liga BetPlay 2026-II: Fortaleza 0-3 Medellín

Liga BetPlay 2026-II: Medellín 2-1 Alianza

Últimos cinco juegos del Once Caldas

Liga BetPlay 2026-II (Cuadrangulares): Santa Fe 3-0 Once Caldas

Liga BetPlay 2026-II (Cuadrangulares): Once Caldas 0-0 Nacional

Copa Colombia (Semifinal): Nacional 2-2 Once Caldas

Liga BetPlay 2026-II: Nacional 1-1 Once Caldas

Copa Colombia (Semifinal): Once Caldas 1-1 Nacional

Terna arbitral

Árbitro: Diego Ulloa

Asistente Nro. 1: William Crawford

Asistente Nro. 2: Javier Patiño

Cuarto árbitro: Jonathan Paniagua

VAR: Luis Trujillo

AVAR: Mary Blanco