¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento minuto a minuto EN VIVO del partido entre el Deportes Quindío y Boca Juniors de Cali, en el estadio Centenario de Armenia, por la vuelta de la final del segundo semestre de la Primera B 2026, que se puede ver por la señal de Win Sports, Win+ Fútbol y la plataforma de Win Play.

Se cierra el segundo semestre de la Primera B del fútbol colombiano con un duelo lleno de emociones y expectativa entre los aficionados, porque se enfrentan dos equipos con el mismo objetivo de quedarse con el título, pero cuyo resultado es distinto para ambos por su posición en la tabla de la reclasificación.

Deportes Quindío está a un paso de romper una de sus peores etapas en su historia en el fútbol colombiano, ya que se encuentra a solo 90 minutos de lograr uno de los ascensos a la primera división , a la que volvería después de cinco años de ausencia, además de que se puede coronar como campeón del año.

Por su parte, Boca Juniors de Cali quiere dar una nueva sorpresa en la Primera B en condición de visitante , pues así como no es favorito en la final ante Quindío, tampoco lo fue en los cuadrangulares y fue contra todo pronóstico para eliminar al Unión Magdalena, al que venció 2-1 en Santa Marta, así que espera repetir esa misma hazaña en Armenia para quedarse con la serie.

La Primera B tendrá su cierre de segundo semestre este sábado 28 de noviembre, a partir de las 4:30 p. m., con el partido del Deportes Quindío frente al Boca Juniors de Cali, en la vuelta de la final del Torneo BetPlay 2026-II. Se verá para todo el país a través de la señal de Win Sports , Win+Fútbol y la plataforma de Win Play.

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