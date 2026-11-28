El colombiano cabeceó el esférico para enviarlo a Ramón Sosa, que abrió el marcador a los 52 minutos y darle el título a los brasileños (Espn)

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La Copa Libertadores, en su edición 2026, tuvo un cierre con broche de oro para el fútbol colombiano porque un jugador cafetero se coronó campeón, luego de la final disputada entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata en el estadio Centenario de Montevideo, en la tarde del sábado 27 de noviembre.

Jhon Arias fue clave para que los brasileños salieran campeones de la Libertadores, ya que logró una asistencia para el único tanto del compromiso, con el que los paulistas levantaron el trofeo después de cinco años y perder la final de 2025 contra Flamengo en Lima, por lo que tuvo revancha.

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Sumado a eso, el colombiano tendrá un final de temporada con mayor motivación porque venía de perder el título del Brasileirao en casa, ahora consiguió el torneo de la Conmebol y pone la mirada en la Copa de Brasil frente a Gremio, para cerrar un año importante en su carrera porque también se convirtió en capitán de la Tricolor por la renuncia de James Rodríguez.

Jhon Arias, campeón de la Libertadores

La temporada 2026 de los torneos de la Conmebol cerró el 27 de noviembre en Montevideo, donde el conjunto brasileño llegó como favorito por el nivel de su plantilla sobre los argentinos, que dieron la sorpresa por eliminar al actual campéon Flamengo en serie de penales, algo que esperaba repetir en la capital uruguaya.

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Jhon Arias fue titular y logró una asistencia en el único gol del partido, el cual se caracterizó casi todo el tiempo por el juego fuerte, la cantidad de amonestados, el fuerte sol en el estadio Centenario y los incidentes de seguridad en las horas previas por un choque de la Policía con los aficionados de Estudiantes.

Jugadores de Palmeiras posan en la final de la Copa Libertadores, con Jhon Arias de titular (EFE/ Gaston Britos)

El colombiano ayudó no solo a darle salida al equipo por los costados, sino que colaboró para ser otro hombre en ataque cada vez que los dirigidos por Abel Ferreira trataban de filtrar la pelota al área, ya sea por un pase por tierra o un balón elevado, pues la defensa de los argentinos era fuerte.

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Sobre los 52 minutos, luego de un pase largo, Arias cabeceó el balón en el área y se lo dejó a Ramón Sosa, que solo tuvo que empujarlo al fondo de la red para vencer al portero Fernando Muslera y levantar a los aficionados de los asientos, ya que el encuentro fue muy cortado por las constantes faltas.

Ramón Sosa de Palmeiras celebra su gol en la final de la Copa Libertadores. (EFE/ Raul Martínez)

De esta manera, el volante logra su tercer título internacional, el primero con Palmeiras, porque los anteriores fueron la Copa Libertadores 2023 y la Recopa Sudamericana 2024 con Fluminense, además de que fue subcampeón del Mundial de Clubes 2023 con los cariocas ante el Manchester City y ganó el Balón de Plata por su actuación.

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Pocas emociones en Montevideo

La final tuvo pocas ocasiones claras y se definió por una acción colectiva al comienzo del segundo tiempo. Palmeiras resistió los intentos del conjunto argentino y sumó otra conquista continental.

El equipo dirigido por Abel Ferreira tomó la iniciativa durante el inicio del partido, aunque el conjunto de Alexander Medina cerró los espacios y buscó avanzar con juego directo. Guido Carrillo tuvo una oportunidad de cabeza y Lucas Evangelista estrelló un centro en el vertical tras una serie de rebotes.

El encuentro entre Palmeiras y Estudiantes se caracterizó por ser de juego fuerte en todo momento (TPX IMAGES OF THE DAY/REUTERS)

El tanto llegó a los 52 minutos. Arias cabeceó hacia atrás dentro del área y dejó el balón para que Ramón Sosa definiera de zurda ante Fernando Muslera, arquero del “Pincharrata”, que no pudo hacer nada porque tenía al rival a pocos metros de su humanidad.

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Estudiantes adelantó sus líneas tras el gol y Medina envió al campo a Edwuin Cetré para darle profundidad al ataque. El equipo argentino insistió por la vía aérea, pero no logró superar la defensa brasileña y Palmeiras conservó la ventaja hasta el final.