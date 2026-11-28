Las dos mujeres hicieron un llamado a las demás usuarias y a las autoridades para que estén atentos a lo que ocurre dentro de las estaciones del sistema, que se han vuelto otro lugar en el que no se sienten seguras por medio a ser víctimas de acoso o drogadas (@gabyscaprpetta/IG-@danna_mejiaa/IG)

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Dos mujeres denunciaron que experimentaron mareo, somnolencia, hormigueo y náuseas mientras viajaban en un bus de TransMilenio en Bogotá.

Las jóvenes sospechan que pudieron estar expuestas a escopolamina, aunque no existe una valoración médica conocida que permita confirmar qué sustancia habría causado los síntomas.

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El caso se difundió en redes sociales por cuenta del testimonio que compartieron las dos afectadas: Gaby Scarpetta y Danna Mejía.

Ambas señalaron que el episodio ocurrió el jueves 19 de noviembre, cuando abordaron la ruta F60. Según su testimonio, ambas se sentaron en la parte delantera del articulado, cerca de la primera puerta de salida.

Aunque el bus tenía puestos disponibles, un hombre se ubicó de pie junto a ellas.

Las jóvenes afirmaron que el sujeto llevaba gafas oscuras, gorra y una bufanda que cubría gran parte de su rostro. Además, él portaba unos objetos que, en un principio, ellas creyeron que eran inciensos.

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El caso se viralizó en redes sociales el viernes 27 de noviembre de 2026 (@gabyscaprpetta/IG-@danna_mejiaa/IG)

“Esa sensación se me extendía en todo el cuerpo”

Una de las mujeres explicó que comenzó a sentir sueño y hormigueo en los pies durante el recorrido. Con el paso de los minutos, la sensación se extendió a otras partes del cuerpo.

“Empecé a sentir que esa sensación se me extendía en todo el cuerpo y ahí yo sí dije: está raro esto”, relató un de las jóvenes.

La otra pasajera también dijo que se sintió mal. Al comienzo, pensó que podía tratarse de un mareo habitual durante los trayectos en transporte público, pero la coincidencia de los síntomas y la presencia del hombre aumentaron su preocupación.

“Cuando Danna se despierta y me dice ‘me siento mareada’, ya ahí como que lo entendí todo porque Danna no se suele marear en los buses”, afirmó una de las jóvenes en el video divulgado en redes sociales.

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Pidieron ayuda al conductor y recibieron atención en una estación

Ante la simultaneidad de los síntomas, una de las mujeres se acercó al conductor para informar que ambas se sentían mal y solicitar apoyo.

De inmediato, el operador activó la ruta de atención y pidió ayuda para las pasajeras.

Las jóvenes comenzaron a sentir mareos y dolores de cabeza, además de una sensación de hormigueo que se comenzó a propagar por todo el cuerpo, según el testimonio que brindaron (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuando el articulado llegó a la estación Temporal Calle 39, trabajadoras de TransMilenio y uniformados de la Policía atendieron a las jóvenes. Ellas contaron que, al ponerse de pie, el mareo y el hormigueo se intensificaron.

Una de las mujeres también presentó náuseas y ganas de vomitar.

De acuerdo con el relato, la atención permitió que la situación no escalara y que ambas pudieran recibir acompañamiento tras el episodio.

Las jóvenes no identificaron la sustancia que pudo haber ocasionado el malestar ni divulgaron un examen toxicológico que confirmara un caso de escopolamina.

Recomendaciones para usuarios ante síntomas inusuales

TransMilenio y la Policía recomiendan informar de inmediato al conductor, al personal de la estación o a un uniformado si un pasajero presenta mareo, desorientación, sueño repentino, náuseas o cualquier síntoma inusual.

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Además de atomizadores, otra de las recomendaciones es tener cuidado con las bebidas y no perderlas de vista para evitar que les puedan suministrar escopolamina en otra presentación: un polvo blanco (archivo Colprensa)

También es importante pedir apoyo a otros usuarios, evitar descender solo del bus si hay malestar intenso y contactar a familiares o personas de confianza. En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse con la línea 123.

“Presuntamente fuimos víctimas de escopolamina en transmilenio. Este vídeo no lo hacemos con el fin de generar pánico, sino, para informar sobre nuestro caso y alertar a los usuarios de transporte público ante cualquier anomalía que se presente”, agregaron las dos ciudadanas en el mensaje adjunto al video que se replicó en Instagram el viernes 27 de noviembre de 2026.

“Afortunadamente no pasó nada grave. Pero sí les queríamos compartir esto porque es preocupante, que estén pasando este tipo de cosas. Ahorita en esta época se pone superpesado todo”, cerró una de las jóvenes, al recordar el inicio de la temporada navideña.

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