El exciclista colombiano compartió un video con su nueva apariencia y recibió mensajes que también aludieron a La Liendra y a 'La vendedora de rosas' (@rigobertouran/ Instagram)

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El exciclista colombiano Rigoberto Urán volvió a llamar la atención en redes sociales, esta vez lejos de las competencias y las bicicletas. El antioqueño mostró un cambio de look con el cabello rubio, una decisión que generó decenas de comentarios, bromas y comparaciones entre sus seguidores.

Urán publicó en su cuenta de Instagram un video en el que aparece con el cabello decolorado y peinado muy corto, distinto al tono castaño claro con el que suele presentarse públicamente. El contenido también dejó ver la reacción de su esposa, Michelle Durango, cuya risa se escucha mientras el deportista exhibe su nueva apariencia.

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La publicación circuló durante las últimas horas y recibió miles de reacciones. Entre los comentarios de los usuarios aparecieron referencias a figuras de la televisión y las redes sociales colombianas, entre ellas la actriz Lady Tabares y el creador de contenido Mauricio Gómez, conocido como La Liendra.

Algunos seguidores incluso definieron al exdeportista como “el hermano perdido de La Liendra”, mientras que otros aludieron a la imagen de Lady Tabares en la película La vendedora de rosas. También hubo quienes celebraron la decisión de Urán y destacaron su disposición para mostrar momentos cotidianos y de humor en sus plataformas digitales.

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El nuevo cabello rubio de Rigoberto Urán generó bromas entre sus seguidores (@rigobertouran/Instagram)

El video mostró a Rigoberto Urán con un traje café y tenis blancos

En el clip difundido por Urán, el excorredor aparece vestido con un traje café y tenis blancos. La combinación también fue objeto de opiniones entre los internautas, que se fijaron en un traje azul ubicado al fondo del lugar donde grabó el video.

Varios usuarios sugirieron que el traje azul combinaba mejor con el nuevo color de cabello. Otros dejaron mensajes sobre el contraste entre el tono rubio y la ropa que eligió para el contenido.

Las bromas se concentraron en el cambio de apariencia. “La Pantera Rosa”, “Norberto Urán” y “La Liendra del ciclismo” fueron algunos de los apodos que aparecieron en la publicación.

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El contenido mantuvo el tono que suele caracterizar las publicaciones del antioqueño. Urán ha convertido sus redes sociales en un espacio donde alterna noticias sobre su vida familiar, iniciativas empresariales, recuerdos de su trayectoria deportiva y videos humorísticos.

Rigoberto Urán mostró su nuevo cabello rubio y generó reacciones entre sus seguidores (@rigobertouran/ Instagram)

Los seguidores compararon el estilo con Lady Tabares y La Liendra

Las referencias a Lady Tabares surgieron por el cabello corto y rubio que ahora luce Urán. La actriz alcanzó reconocimiento nacional tras protagonizar la película La vendedora de rosas y años después participó en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

La comparación con La Liendra estuvo relacionada con la transformación física del ciclista y con el tono humorístico que predominó en la caja de comentarios. “Después de su novela, ahora Rigo interpretará la vendedora de rosas 😂“, ”El hermano perdido de la liendra😂😂😂😂“, ”Norberto Uran 😂😂“, ”La pantera rosa 😂❤️“, ”Rigo parece un Flamenco 🦩 jajajajajjajaj", “El Rubio de Urrao 💪🏽“, (Sic) dicen algunas de las reacciones.

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Más allá de las bromas, el cambio de look abrió una nueva conversación sobre una de las figuras deportivas colombianas con mayor presencia en el entretenimiento digital. Desde que anunció su retiro del ciclismo profesional, Urán ha mantenido una actividad constante en sus redes y ha participado en proyectos audiovisuales y empresariales.

Los usuarios también hicieron alusión a La vendedora de rosas y al creador de contenido La Liendra (@rigobertouran/ Instagram)

El exdeportista, nacido en Urrao, Antioquia, cerró una carrera de más de dos décadas en el ciclismo de alto nivel. En ese periodo consiguió resultados destacados en competencias internacionales y se consolidó como uno de los corredores colombianos con mayor reconocimiento fuera del país.

El exdeportista reapareció después del accidente en bicicleta con su esposa

El nuevo video llegó pocos días después de que Rigoberto Urán compartiera detalles del accidente en bicicleta que sufrió junto a su esposa, Michelle Durango, mientras entrenaban.

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El exciclista hizo pública la situación el 17 de noviembre, cuando explicó que ya habían pasado ocho días desde la caída y aseguró que ella evolucionaba de forma favorable.

Según el relato de Urán, Durango presentó fracturas en la clavícula, las costillas y varias vértebras, además de lesiones en el pómulo y raspaduras. En actualizaciones posteriores, el deportista mostró imágenes de los controles médicos y señaló que su esposa mantenía una recuperación progresiva.

Michelle Durango fue operada tras el accidente en bicicleta con Rigoberto Urán (@rigobertouran/ Instagram)

El 24 de noviembre, Urán informó que Durango fue sometida a una cirugía para tratar la fractura de clavícula. El procedimiento, según contó en Instagram, terminó sin contratiempos y los médicos fijaron el hueso con tres tornillos. “La clavícula ya quedó en su sitio con tres tornillitos”, escribió el antioqueño.

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Tras la intervención, el exciclista afirmó que el proceso continuará de forma gradual. La pareja no ha comunicado el tiempo estimado de recuperación ni la fecha en que Michelle Durango podrá retomar sus actividades habituales, pero Urán indicó que su evolución avanza de manera positiva.