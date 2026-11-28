Bruce Mac Master, expresidente de la Andi, aseguró que es indispensable establecer en qué medida el incremento del salario mínimo del año anterior terminó dificultando el acceso a la formalidad (Ricardo Maldonado/EFE)

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Bruce Mac Master, expresidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), calificó como preocupantes las cifras divulgadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) sobre la realidad laboral en Colombia y afirmó que deben ocupar un lugar central en el debate sobre el salario mínimo de 2027. La discusión está siendo liderada por el Gobierno nacional e involucra a las centrales obreras y al empresariado.

Según el dirigente gremial, los datos presentados por el Dane indican que el 53,4% de los trabajadores colombianos recibe ingresos inferiores al mínimo legal vigente. Explicó que, en un año, la cantidad de personas que ganan exactamente un salario mínimo cayó de 2,34 millones (enero-septiembre de 2025) a 1,13 millones (enero-septiembre de 2026), una reducción de 51,6%, mientras que quienes reciben menos de ese umbral aumentaron en 1,24 millones, pasando de 11,44 millones de trabajadores (enero-septiembre de 2025) a 12,68 millones (enero-septiembre de 2026).

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Ante estos números, Mac Master aseguró que es necesario evaluar si el aumento del salario mínimo para 2026, que fue del 23%, dificultó el ingreso de los ciudadanos al mercado laboral formal. “Estas cifras deberían llevarnos a una profunda reflexión sobre las consecuencias económicas y sociales de las decisiones que tomamos en materia laboral. Es indispensable establecer en qué medida el incremento del salario mínimo del año anterior terminó dificultando el acceso a la formalidad y a sus beneficios para cientos de miles de colombianos”, precisó.

El número de personas que reciben menos del mínimo aumentaron en 1,24 millones (Luisa González/Reuters)

De igual manera, aseguró que no es posible evaluar el éxito de una política salarial únicamente por el porcentaje del aumento del salario mínimo. Desde su perspectiva, hay otros puntos clave que deben ser tenidos en cuenta:

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Cuántas personas tienen efectivamente la posibilidad de devengarlo.

Cuántas personas pueden acceder a un empleo formal.

Cuántas personas cuentan con la protección social que un trabajo formal ofrece.

Según explicó, la evaluación de estos parámetros es crucial para determinar el incremento del salario mínimo porque es poco útil que ese monto sea cada vez más alto si se va reduciendo el número de colombianos que tienen la posibilidad de acceder a él.

“La verdadera política social debe preocuparse tanto por mejorar las condiciones de quienes tienen un empleo formal como por abrirles las puertas de la formalidad a quienes hoy están excluidos de ella”, precisó Mac Master.

Bruce Mac Master, expresidente de la Andi, se refirió a las cifras del Dane que evidencian una reducción en el número de personas que ganan un salario mínimo en Colombia (@BruceMacMaster/X)

También afirmó que es necesario generar más oportunidades, aumentar la productividad en el país, promover la actividad empresarial y construir las condiciones que permitan a los ciudadanos tener empleos dignos, estables y bien remunerados. Con estos pilares, se estaría combatiendo de manera más efectiva la pobreza y la desigualdad en Colombia.

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“El gran objetivo de la política laboral colombiana debería ser que cada vez más personas puedan ganar, cuando menos, un salario mínimo, y no que este termine convirtiéndose en un privilegio al alcance de unos pocos. Esta realidad merece una discusión seria, responsable, técnica y, sobre todo, profundamente social”, detalló.

Exdirector del Dane advirtió que no se desplomó a la mitad el número de personas que ganan el mínimo

Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane, se pronunció sobre las cifras reportadas por la entidad e indicó que no evidencian que haya caído a la mitad el número de personas que ganan un salario mínimo en Colombia. De acuerdo con el también excandidato vicepresidencial, se trata de un límite de medición que se puede corregir antes de negociar el incremento del salario mínimo para 2027.

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Juan Daniel Oviedo explicó cifras del Dan con respecto a ingresos de trabajadores por debajo del salario mínimo (@JDOviedoAr/X)

Oviedo afirmó que hay otros datos que no concuerdan con esa caída del número de personas que devengan el mínimo:

En el registro de seguridad social (Relab), las relaciones laborales con exactamente un mínimo subieron: pasaron del 23,4% al 24,6% en julio.

El empleo formal dependiente creció 1,5% entre enero y julio .

Los ocupados que cotizan a pensión aumentaron en 450.000.

“Los independientes que reportan exactamente 1 mínimo cayeron 56%. Ellos no tienen salario mínimo legal: no pueden “perderlo”. Lo que cambió es cómo se declara y se clasifica el ingreso", añadió.