Fueron dos puntos en los que hombre armados asaltaron a conductores (@ACC_camioneros/X)

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Durante la jornada de este sábado 28 de noviembre de 2026, las autoridades confirmaron una incursión armada sobre la vía Panamericana, entre los departamentos de Cauca y Nariño, en el sur del país que habría dejado un saldo de un muerto y varios heridos.

De la misma manera, dejó una denuncia de robo múltiple de vehículos en distintos tramos del reconocido corredor vial.

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El hecho más grave ocurrió en el sector de El Cofre, en jurisdicción de Cajibío, Cauca, sobre el corredor que conecta Popayán con Piendamó. Según información preliminar publicada por Semana, seis hombres armados habrían intentado detener una camioneta durante la madrugada.

El conductor habría tratado de evitar el asalto, pero los atacantes dispararon contra el vehículo. El hombre perdió el control, la camioneta volcó y murió a causa de las heridas. Las dos mujeres que lo acompañaban resultaron lesionadas; una de ellas habría recibido un impacto de arma de fuego.

Dos mujeres sufrieron lesiones durante un intento de hurto en Cauca, mientras hombres armados habrían interceptado automotores en otro tramo entre Nariño y ese departamento (@millerfdoarias/X)

Horas después, cerca de las 7:00 a. m., otro grupo armado habría interceptado a varios conductores en el tramo entre Remolino y Mojarras, en el límite entre Nariño y Cauca. De acuerdo con información preliminar, los responsables se llevaron tres camionetas de alta gama y un camión tipo turbo.

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Durante ese asalto múltiple, una persona que presuntamente se opuso al robo recibió disparo, al parecer, en sus extremidades inferiores.

En redes sociales, la Asociación Colombiana de Camioneros alertó que estos robos no se tratan de un hecho aislado. Incluso, exigieron a las autoridades medidas para enfrentar a las bandas que operan en la zona.

Violencia en la vía Panamericana: un fallecido, mujeres lesionadas y alerta por robos(@ACC_camioneros/X)

“Debe haber recompensas para obtener información y acabar con bandas”, señaló la asociación. También pidió una mayor presencia de la fuerza pública y planteó la militarización del corredor vial.

Otra asociación de movilidad y logística, Colfecar, rechazaron y condenaron los hechos:

“Estos actos de extrema violencia contra la población civil son inadmisibles y requieren una respuesta contundente por parte del Gobierno. Respaldamos las acciones que viene adelantando el Gobierno nacional en materia de seguridad en todo el país, en el caso del Cauca se hace urgente una mayor intervención militar para recuperar este territorio, que hoy en día ocupa el primer lugar como el departamento más inseguro para el transporte de carga, pasajeros y particulares. Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a las familias de las víctimas”.

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Los hechos ocurrieron en sectores distintos del suroccidente colombiano y motivaron un reclamo de mayor presencia de la fuerza pública para proteger a conductores y viajeros (Colfecar)

Un audio reportó el hurto de una Renault Oroch a una mujer que viajaba con dos niños

La denuncia de la ACC incluyó un audio en el que un hombre pidió apoyo para una mujer que, según su relato, había sido víctima del robo de una camioneta Renault Oroch.

“Aquí llevo a la señora que le han robado una camioneta”, dijo una de las voces. Al ser consultada por el modelo, la mujer respondió: “Una Renault Oroch”.

El hombre afirmó que el vehículo había sido llevado “del Pan de Azúcar para abajo” y solicitó que las autoridades colaboraran con la víctima, que viajaba con dos niños. La asociación cuestionó las condiciones de seguridad para transportadores y viajeros que circulan por la ruta.

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La Asociación Colombiana de Camioneros pidió medidas urgentes tras los ataques informados este sábado, que incluyeron el robo de camionetas y un camión tipo turbo (@ACC_camioneros/X)

Los ataques se suman a otros hechos recientes en el corredor entre Popayán y Piendamó

Los reportes de este sábado se produjeron después de otros episodios de inseguridad informados en la Panamericana durante noviembre. El 27 de noviembre, un bus intermunicipal fue objeto de un intento de atraco en el sector de La Cabuyera, cerca de Popayán.

El conductor logró evadir a los agresores, pero una pasajera resultó herida cuando los atacantes lanzaron una piedra contra el vehículo.

El 17 de noviembre, dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) fueron asaltados en el sector de El Cofre. Los delincuentes les robaron una camioneta y armas de dotación, de acuerdo con el informe oficial.

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El exministro Wilson Ruiz rechazó los hechos de violencia en el sur del país (@WilsonRuizO/X)

Por el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre los hechos. No obstante, líderes de opinión están haciendo un llamado a la fuerza pública. El exministro de Justicia Wilson Ruiz publicó este mensaje en sus redes sociales.

“¡La vía Panamericana no puede ser territorio de la delincuencia! Dos hechos violentos dejaron dos muertos y una mujer herida en el Cauca. Mi solidaridad con las familias. Le solicito a la fuerza pública mayor presencia y que la Fiscalía pueda identificar a los para que haya justicia para las víctimas".