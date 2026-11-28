Carlos Eduardo Caicedo fue detenido el 28 de noviembre de 2026 en la isla de Lanzarote, España (Carlos Eduardo Caicedo Omar﻿/Facebook)

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La abogada Diana Muñoz, integrante del equipo de defensa del exgobernador del Magdalena Carlos Eduardo Caicedo junto con Wendy Herrera, calificó como sorpresiva la detención de su representado en la isla de Lanzarote, España, que se hizo el 28 de noviembre de 2026.

El procedimiento fue ejecutado por la Guardia Civil Española tras una notificación roja de Interpol solicitada por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento.

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En conversación con Infobae Colombia, la jurista señaló que la defensa había mostrado su disposición ante la Corte Suprema de Justicia desde que conoció la existencia de la indagación y sostuvo que la captura ocurrió sin que su cliente recibiera una citación previa.

Diana Muñoz, integrante del equipo jurídico del exgobernador, aseguró que la captura fue sorpresiva, tras el procedimiento ejecutado por la Guardia Civil a partir de una notificación roja de Interpol (Alejandro Martínez Vélez/ Europa Press)

Al explicar la reacción del equipo jurídico frente a la retención en territorio español, Muñoz afirmó: “Para nosotros fue totalmente sorpresiva la captura en España, porque nosotros nos habíamos puesto a disposición de la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte en múltiples oportunidades y desde que tuvimos noticia de que había una indagación por estos hechos”.

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Las razones de la defensa para cuestionar la captura de Carlos Caicedo en España

Sobre la situación procesal inmediata del exmandatario tras ser retenido en un puesto policial de Lanzarote, la defensora indicó que Carlos Caicedo debe ser presentado ante una autoridad judicial en España, instancia en la que abogados en ese país atenderán las primeras diligencias antes de articular los trámites correspondientes con la defensa en Colombia.

Consultada sobre si consideran pertinente que el exgobernador regrese al país en el corto plazo o mantenga su defensa desde el exterior, la abogada explicó que las etapas iniciales del proceso penal se realizan de manera virtual.

“La presencia física no es necesaria en estos últimos tiempos en el proceso penal. Entonces, eso corresponderá a una decisión íntima y personal de mano a su proyecto de vida, pero en lo que tiene que ver con la defensa judicial, para mí, particularmente como defensa, es indiferente si él se encuentra en el país o fuera de él”, explicó.

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La abogada Diana Muñoz pidió respetar las garantías procesales de su representado, el exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo (Captura de video de Infobae Colombia)

Frente a posibles fallas en el trámite de localización y detención, Muñoz sostuvo que aún no cuentan con el expediente completo ni con el acta de los hechos denunciados, al señalar: “Todo esto aconteció a espaldas del procesado y es llamativo, sobre todo porque la defensa ha estado de cara a la administración de justicia”.

La abogada también cuestionó la difusión de fotografías de la captura y pronunciamientos realizados en redes sociales por autoridades y actores políticos, al advertir que no se ha realizado audiencia de formulación de imputación.

“Mire, en el caso de Carlos, en el de cualquier otro ciudadano, tiene que respetarse la presunción de inocencia y el debido proceso. A Carlos ni siquiera se le ha hecho formulación de imputación, es decir, no conocemos los hechos denunciados”, explicó para Infobae Colombia.

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Carlos Caicedo fue capturado por la Guardia Civil de España por una circular roja en su contra por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento (@JotaPeHernandez/X)

La defensa rechaza una posible fuga

Respecto a los señalamientos sobre una eventual intención de evadir a la justicia colombiana con su salida del país el 2 de julio de 2026 —fecha en que se presentó la denuncia y días antes de que una jueza de Bogotá lo condenara en primera instancia por irregularidades en contratos de salud de Santa Marta—, la jurista descartó esa hipótesis al precisar que para ese momento no pesaba restricción migratoria ni orden de captura sobre su cliente.

En ese sentido, Muñoz puntualizó: “En este caso, a hoy no hemos recibido ninguna comunicación, ninguna citación, ninguna convocatoria. Entonces, yo rechazo tajantemente cualquier afirmación en ese sentido. Él no ha intentado evadir nada, en primer lugar, porque no ha sido convocado a nada”.

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De igual manera, la representante legal aseguró que el exmandatario del Magdalena y fundador del movimiento Fuerza Ciudadana continuará ejerciendo su defensa frente a las imputaciones que se adelanten en los tribunales, pero evitó referirse a los detalles de la denuncia presentada por la madre de una menor de edad por hechos ocurridos presuntamente en julio de 2023.

Diana Muñoz aseguró que Carlos Caicedo ejercerá su derecho a la defensa ante los tribunales y evitó entregar detalles sobre la denuncia (Carlos Ortega/EFE)

“No, por supuesto que eso lo dejaremos para los estrados judiciales. Respetamos profundamente la labor de los medios de comunicación, pero consideramos que, sobre todo cuando se instrumentaliza a personas menores de edad, lo responsable es mantenerlo en los estrados judiciales, alejado de la espectacularidad de los medios de comunicación”, explicó a Infobae Colombia.

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Cabe resaltar que la orden de captura contra Caicedo Omar fue expedida el 9 de septiembre de 2026 dentro de la investigación asignada el 23 de julio al fiscal Octavo Delegado ante la Corte Suprema de Justicia por el fuero derivado de su cargo como gobernador del Magdalena, proceso sobre el cual el exmandatario había expresado el 20 de julio mediante comunicado que desconocía el contenido de las denuncias y rechazaba los señalamientos en su contra.